Yüksek İhtimalle Yanlış Kullandığın Makyaj Ürünlerinin Doğrusunu Anlatıyoruz!

25.12.2025 - 18:01

Muhtemelen farkında bile olmadan hepimizin yaptığı küçük makyaj hataları var. Bu içerikte, sık yapılan yanlışları tane tane, yargılamadan, bir arkadaşın sana içtenlikle “Dur, bak aslında şöyle olursa çok daha güzel olur” diye anlatması gibi açıklayacağız. 

Hazırsan, beraber bu yanlışları keşfedip daha doğru bir rutin oluşturalım👇

1. Makyaj süngerini ıslatarak kullanmalısın.

Makyaj süngerini paketinden çıkardığın gibi kuru kuru kullanıyorsan, aslında fondöteninin yarısını süngere içiriyorsun demektir. Kuru sünger ürünü emmekle kalmaz, cildinde de pütürlü ve kalın bir tabaka bırakır. Süngeri kullanmadan önce mutlaka suyun altında iyice şişene kadar ıslatmalı, havlu kağıtla suyunu sıkmalısın.

2. Fondöteni direkt yüze uygulama!

Fondöteni bazsız uygulamak, ürünün ciltte tutunmasını zorlaştırır ve gün içinde parçalanmasına neden olur. Doğru nemlendirme yapılmadığında fondöten kuru bölgeleri daha fazla belirginleştirir. Bu yüzden önce hafif bir nemlendirici, ardından ince bir makyaj bazı uygulamak sana daha iyi bir sonuç aldığını hissettirir.

3. Kapatıcıyı sadece göz altına çizgi gibi sürmek.

Yıllarca göz altımıza kocaman, ters bir üçgen şeklinde kapatıcı sürmemiz gerektiği söylendi ama bu teknik artık çok geride kaldı. Doğru teknik, kapatıcıyı sadece göz pınarının olduğu iç köşeye ve gözünün bittiği dış köşeye yukarı doğru bir çizgi halinde sürmektir. Bu sayede gözlerin daha çekik ve dinç görünecek.

4. Dudak kalemini abartmadan sürmelisin.

Dudaklarını daha dolgun göstermek isterken dudak çizgisinin çok dışına taşmak, maalesef hoş durmayan bir görüntü yaratır. Dudağının sadece orta kısımlarını milimlik şekilde dışarıdan çerçevelemeli, kenarlara geldikçe kendi doğal çizgine dönmelisin.

5. Pudrayı yüze aşırı uygulamak.

Pudrayı fazlaca kullanmak makyajı anında yaşlandırır. Pudra sadece gün içinde parlayan bölgelere uygulanmalıdır. Küçük bir fırça ile sadece T bölgesi genelde yeterlidir. Aksi hâlde yüz mat ve cansız görünür.

6. Rujunun altına balm sürmemek.

Kuru dudaklara direkt ruj sürmek hem çizgi çizgi görünmesine hem de çabuk çıkmasına neden olur. İnce bir balm tabakası hem dudakları yumuşatır hem de rujun daha pürüzsüz yayılmasını sağlar. Mat rujlarda bu adım özellikle çok önemlidir.

7. Aynı fırçayı farklı ürünlerde kullanmak.

Bir fırçayı hem kontürde hem allıkta kullanmak renklerin karışmasına sebep olur. Her ürün için ayrı fırça kullanmak daha temiz bir sonuç sağlar. Eğer çok fırçan yoksa en azından fırçayı peçete üzerinde temizleyerek geçiş yapmak iyi bir çözümdür. Çünkü karışan renkler makyajı kirli gösterir.

8. Far bazı kullanmadan far sürmek.

Far bazı olmadan far sürmek, gün içinde renklerin solmasına ve bulaşmasına sebep olur. Far bazı, hem renklerin daha canlı görünmesini hem de göz kapağının yağlanmasını önler. Çok az ürün tüm kapağa yeter. Bu adım farın çizgilere dolmasını da engeller. Göz makyajında fark yaratan küçük ama etkili bir detaydır.

9. Aydınlatıcıyı kusurlu bölgelere sürmek...

Aydınlatıcı sürmek çok eğlenceli olsa da, gözeneklerin geniş olduğu veya sivilce pütürlerinin bulunduğu bölgelere sürmek o kusurları 'ben buradayım' diye bağırtır. Aydınlatıcı ışığı yansıttığı için pürüzleri belirginleştirme riskine sahiptir. Bu yüzden ürünü yanaklarının tam ortasına gözeneklerin yoğun olduğu yere değil, elmacık kemiğinin en yüksek noktasına uygulamalısın.

10. Kontürü çok koyu renkte yapmak.

Kontür için çok koyu tonlar seçmek yüz hatlarını sertleştirir. Cilt tonundan en fazla 1–2 ton koyu ürün kullanmak daha doğal durur. Kontürü saç çizgisi, çene hattı ve elmacık altına hafifçe uygulamak yeterlidir. Fazla ürün, hem dağıtması zor hem de çizgi gibi görünür. Yumuşak bir fırçayla iyice dağıtmak, gölgeyi doğal gösterir.

11. Allığı yanağın çok aşağısında sürmek.

'Gülümse ve yanaklarının en tepesine allık sür' tavsiyesi, yüz kaslarımız gevşediğinde allığın aşağı düşmesine neden olduğu için artık pek önerilmiyor. Daha modern ve yüzü yukarı kaldıran bir etki için allığı elmacık kemiklerinin üzerine, şakaklara doğru yukarı çapraz bir şekilde uygulamalısın. Bu teknik, yüzünü anında daha gergin ve dinamik gösterecek.

