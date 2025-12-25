Yüksek İhtimalle Yanlış Kullandığın Makyaj Ürünlerinin Doğrusunu Anlatıyoruz!
Muhtemelen farkında bile olmadan hepimizin yaptığı küçük makyaj hataları var. Bu içerikte, sık yapılan yanlışları tane tane, yargılamadan, bir arkadaşın sana içtenlikle “Dur, bak aslında şöyle olursa çok daha güzel olur” diye anlatması gibi açıklayacağız.
Hazırsan, beraber bu yanlışları keşfedip daha doğru bir rutin oluşturalım👇
1. Makyaj süngerini ıslatarak kullanmalısın.
2. Fondöteni direkt yüze uygulama!
3. Kapatıcıyı sadece göz altına çizgi gibi sürmek.
4. Dudak kalemini abartmadan sürmelisin.
5. Pudrayı yüze aşırı uygulamak.
6. Rujunun altına balm sürmemek.
7. Aynı fırçayı farklı ürünlerde kullanmak.
8. Far bazı kullanmadan far sürmek.
9. Aydınlatıcıyı kusurlu bölgelere sürmek...
10. Kontürü çok koyu renkte yapmak.
11. Allığı yanağın çok aşağısında sürmek.
