onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu da Makyaj Falı: Seçtiğin Makyaj Stillerine Göre 2026 Nasıl Geçecek?

etiket Bu da Makyaj Falı: Seçtiğin Makyaj Stillerine Göre 2026 Nasıl Geçecek?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 18:01

Kim derdi ki fondötenin tonuna, allığın ve farın rengine ve hatta eyeliner şekline göre fal bakılacağını? Bizimle her şey mümkün! 😎 

Seçtiğin makyaj stillerine bakıp işimizin ehli biri olarak 2026 yılı nasıl geçecek, beraber bakacağız! 🔮

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Fondötensiz makyaj olur mu? Bazen olur. Ama sen yine de bize bir fondöten rengi seç!

2. Favori eyeliner şeklini seç şimdi!

3. Eminiz ki hepsi yakışır ama fikrini merak ettik: Sence bu allıklardan hangisi sana yakışır?

4. Sana en uygun olan dudak rengini seçer misin?

5. Sırada lip balm var! Lip balm aroması nasıl olsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu lip combo'lardan en beğendiğini seçmeni istesek?

7. Kullandığın kapatıcının tonunu öğrenebilir miyiz?

7. Kullandığın kapatıcının tonunu öğrenebilir miyiz?

8. Makyaj çantanda asla eksik etmediğin ve bitmeden sürekli yenisini aldığın bir makyaj malzemesi var mı?

8. Makyaj çantanda asla eksik etmediğin ve bitmeden sürekli yenisini aldığın bir makyaj malzemesi var mı?

9. Takma kirpik kullandın mı daha önce?

10. Son soruya geldik! Günlük göz makyajında tercihin bunlardan hangisine yakın?

Para konusunda dikkat etmen gereken durumlar olabilir!

Yılın başında sakin ama kontrollü bir akış görüyoruz! İş tarafında çok büyük bir ivme yok fakat rahat ilerliyorsun. Aile içinde minik bir tartışma ya da fikir ayrılığı yaşanabilir ama merak etme, bu fikir ayrılığı hemen son buluyor. Aşk konusunda bakalım nereye gider diyeceğin biriyle daha sık konuşmaya başlıyorsun. Sağlıkta ufak tefek yorgunluklar olabilir. Uyku düzenini hafife alma. Yılın ikinci çeyreği daha hareketli geçiyor. İş yerinde yeni bir görev alabilirsin ve senden bir beklenti olacak. Maddi açıdan kötü bir süreç olmayacak. Ufak bir rahatlama görüyorum. Aile içinde güzel bir haber duyabilirsin. Aşk tarafında netleşme beliriyor. Birinin niyeti daha görünür hale geliyor. Yaz aylarında sosyal çevren kalabalıklaşıyor. İş konusunda akış hızlanıyor ama yorucu bir şekilde değil. Maddi olarak temkinli olmanda fayda var. Gereksiz bir harcama yapmak isteyebilirsin çünkü dikkat çekiyor. Aşk tarafında tatlı bir yakınlaşma var. Sağlığında bir problem görmedim ama sadece enerji dalgalanmaları olabilir. Yılın sonu sana çok iyi geliyor. İş yerinde bir başarı ya da takdir görme ihtimalin yüksek. Maddi düzen daha iyi bir düzene oturuyor. Aile içinde destek gördüğün bir dönem. Aşk konusunda yılın başında beliren şey artık netleşecek.

Ufukta yeni biri görünüyor, gözünü dört aç! 👀

Yılın başında iş konusunda yeni bir adım atma isteği beliriyor fakat şartlar tam oturmadığı için beklemede kalıyorsun. Yılın ikinci çeyreğinde bu isteğin karşılığı geliyor ve biri seni ciddi bir işe ya da sorumluluğa davet ediyor. Yaz aylarında bu yeni rolün ritmini oturtuyorsun, sene sonuna doğru ise bu durum başarıya dönüşüp çevreden takdir topladığın bir noktaya geliyor. Para konusunda yılın başında biraz dikkat gerektiriyor ancak ikinci dönemde ufak bir toparlanma başlıyor. Yaz aylarında ek bir gelir kapısı açılıyor ve yıl sonu maddi anlamda kendini daha güvende hissedeceksin. Aşk tarafında yılın başında yeni biriyle tanışma potansiyelin yüksek. Yılın ikinci çeyreğinde iletişim artıyor ve yaz aylarında karşılıklı bir iletişime dönecek. Yıl sonunda bu kişiyle daha oturmuş bir enerji oluşuyor. Ailede yılın ilk kısmında gündem yoğun olabilir ama ikinci dönemde dengeleniyor diyebiliriz. Yaz aylarında bir kutlama havası ve sene sonunda ise uzun süredir beklenen bir haber görüyorum. Sağlık konusu yılın başlarında stresli geçebilir ama toparlayacaksın.

Bıçak kadar keskin kararlar alacağın bir yıl olacak!

Öncelikle falına baktığımda net kararların alınacağını görüyorum. Bu kararlar genellikle ilişki açısından verilecek gibi görünüyor. Çünkü 2025'te yaptığın hataların aynısını bile isteye yapmamaya karar vermişsin gibi duruyor. 2026'da ex partnerden birkaç adım gelebilir ama bu adıma karşılık vermeni asla tavsiye etmiyorum. Çünkü zamanında birbirinize iyi gelebilseydiniz senin için ex partner olmazdı, hayat arkadaşın derdik ona... 💔 Aile konusuna gelecek olursak büyük dalgalanmalar görmüyorum ama kendini onlara kanıtlama ihtiyacı duyacağın bir yıl olacak. Para konusunda kemerleri biraz sıkman gerekebilir ama yılın ortalarına doğru bu kemeri gevşetip rahatlayacaksın.

2026 senin yılın olacak!

Yılın başında seni öne çıkaran bir gelişme doğuyor ancak tam netleşmiyor diyebilirim. Yılın ikinci döneminde bu durum somutlaşıyor ve birinin sana duyduğu güven sayesinde yeni bir sorumluluk alıyorsun. Yaz aylarında bu sorumluluk seni yorsa da sonuçları güzel oluyor. Artı olarak yıl sonunda bu süreç kariyerinde önemli bir kapı açıyor. Para konusunda yılın başlarında dengeli, ikinci dönemde küçük bir yükselme var diyebilirim. Yaz aylarında uzun süredir beklediğin bir ödeme geliyor ve sene sonunda bu para düzeni kalıcı bir rahatlık sağlıyor. Aşk tarafında yıl başında sessiz bir hayranlık seziyorum. Birinin ilgisi üzerinde olacak ve sonrasında bu kişi adım atıyor diye görüyorum. Bahar aylarında ilişkinin nereye gittiğini daha iyi görüyorsun ve yıl sonunda daha oturmuş, daha açık bir iletişim var. Ailede yıl başında bir telaş olabilir. Birkaç ay sonra bu konu çözüme kavuşuyor. Haziran - Temmuz aylarında aile içi destek artıyor ve yıl sonu oldukça huzurlu kapanıyor. Sağlıkta yılın ilk ayları yoğun tempo nedeniyle hafif yorgunluk getirse de ikinci dönemde toparlanıyorsun. Her ne kadar küçük aksilikler olsa da bu yıl senin yılın olacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın