Bu da Makyaj Falı: Seçtiğin Makyaj Stillerine Göre 2026 Nasıl Geçecek?
Kim derdi ki fondötenin tonuna, allığın ve farın rengine ve hatta eyeliner şekline göre fal bakılacağını? Bizimle her şey mümkün! 😎
Seçtiğin makyaj stillerine bakıp işimizin ehli biri olarak 2026 yılı nasıl geçecek, beraber bakacağız! 🔮
1. Fondötensiz makyaj olur mu? Bazen olur. Ama sen yine de bize bir fondöten rengi seç!
2. Favori eyeliner şeklini seç şimdi!
3. Eminiz ki hepsi yakışır ama fikrini merak ettik: Sence bu allıklardan hangisi sana yakışır?
4. Sana en uygun olan dudak rengini seçer misin?
5. Sırada lip balm var! Lip balm aroması nasıl olsun?
6. Bu lip combo'lardan en beğendiğini seçmeni istesek?
7. Kullandığın kapatıcının tonunu öğrenebilir miyiz?
8. Makyaj çantanda asla eksik etmediğin ve bitmeden sürekli yenisini aldığın bir makyaj malzemesi var mı?
9. Takma kirpik kullandın mı daha önce?
10. Son soruya geldik! Günlük göz makyajında tercihin bunlardan hangisine yakın?
Para konusunda dikkat etmen gereken durumlar olabilir!
Ufukta yeni biri görünüyor, gözünü dört aç! 👀
Bıçak kadar keskin kararlar alacağın bir yıl olacak!
2026 senin yılın olacak!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
