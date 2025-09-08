Mahmut Tanal Hastaneden Fotoğraf Paylaştı: "Gözüm Yaralı, Bedenim Darp İzleriyle Dolu"
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün akşamdan beri yaşanan gerilimin içerisinde yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Tanal, “Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu.” ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün binaya girişi sırasında olay çıkmıştı.
