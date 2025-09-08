onedio
Mahmut Tanal Hastaneden Fotoğraf Paylaştı: "Gözüm Yaralı, Bedenim Darp İzleriyle Dolu"

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.09.2025 - 00:02

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün akşamdan beri yaşanan gerilimin içerisinde yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hastanede tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Tanal, “Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu.” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün binaya girişi sırasında olay çıkmıştı.

Polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermi ile müdahalesi sonrasında Gürsel Tekin binaya girmiş ancak başkanlık katına çıkamamıştı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da dün geceden beri CHP İstanbul il binası önünde milletvekilleri ve partililerle birlikte Gürsel Tekin’i binaya sokmamaya çalıştı.

Mahmut Tanal akşam saatlerinde ise hastanede tedavi altına alındı.

Mahmut Tanal’ın paylaşımı 👇

twitter.com

'Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir.

Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!'

