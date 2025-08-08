Liyakatsizlik Masalı: Gölgelerin Dansı
Karanlık bir sonbahar akşamında, eski bir kütüphanenin tozlu rafları arasında, genç bir bilgin olan Ekin, elinde sararmış bir kitapla oturuyordu. Şehrin gürültüsünden uzak, adeta zamanın unuttuğu bu kütüphane, Ekin’in düşüncelerine sığınak olmuştu. Onun zihni, yıllardır liyakatsizlik üzerine kafa yoruyordu. Bu kavram, bir gölge gibiydi ne tamamen yakalanabiliyordu ne de bir an olsun kayboluyordu. Liyakatsizlik, yetkinliğin ve erdemin gölgesinde büyüyen bir illet gibiydi; sessizce sızıyor, bireyleri çaresiz bırakıyor, toplumları kemiriyordu.Ekin’in elindeki kitap, Platon’un Devlet adlı eserinin eski bir baskısıydı. Platon, liyakatin bir toplumun ruhu olduğunu savunmuş, “Herkes kendi doğasına uygun olanı yapmalı,” demişti. Ekin, bu cümleyi defalarca okudu, her kelimesinde bir hakikat aradı. Platon’un ideal devletinde, yöneticiler bilge ve erdemli olmalıydı; çünkü liyakatsiz bir yönetici, fırtınada rotasız bir gemiyi yöneten kaptana benzerdi. Ekin, bu düşünceyi zihninde evirip çevirirken, dışarıdaki rüzgârın kütüphanenin pencerelerini sarsan uğultusunu duydu. Sanki doğa, liyakatsizliğin kaosuna isyan ediyordu.
Ekin, hikâyesini bitirdiğinde, kütüphanenin sessizliği daha da derinleşmişti. Kalemini bıraktı ve pencereden dışarı baktı. Yağmur başlamıştı; damlalar, camda yavaşça süzülüyordu. Liyakatsizlik, bir gölge gibi her zaman var olacaktı. Ama tıpkı Ayşe gibi, birilerinin bu gölgeye karşı ışık yakması gerekiyordu. Ekin, kendi kendine mırıldandı: “Liyakat, sadece bir sistem değil, bir isyandır; haksızlığa, adaletsizliğe ve cehalete karşı bir başkaldırı.”
Ekin, kalemini yeniden eline aldı ve son bir cümle ekledi: “Liyakat, bir toplumun aynasıdır; o aynada kendimizi göremiyorsak, belki de gölgeler dans etmeye başlamıştır.”
