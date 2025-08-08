Liyakatsizlik Masalı: Gölgelerin Dansı

Ekin, zihninde bir hikâye canlandırdı. Uzak bir diyardaki Yeşilvadi köyü, bir zamanlar liyakatin timsaliydi. Çiftçiler, toprağı en iyi işleyenlerdi; öğretmenler, bilgiyi en güzel aktaranlar; yöneticiler ise adaletle hükmedenlerdi. Köyün lideri Bilge Hakan, liyakatin yaşayan bir örneğiydi. Onun yönetiminde, Yeşilvadi bereketli tarlalar, neşeli çocuklar ve adil bir düzenle doluydu. Ancak Hakan’ın ani ölümüyle, köyün düzeni sarsıldı. Onun yerini, liyakatten yoksun yeğeni Rauf aldı.

Rauf ne bilgiye ne de erdeme sahipti. Tek yeteneği, amcasının gölgesinde büyümek ve tatlı dilli vaatlerle kalpleri kazanmaktı. Onun liderliği, Yeşilvadi’yi bir gölgenin kucağına attı. Tarlalar yanlış ellerde kurudu, çünkü Rauf, çiftçilikten anlamayan arkadaşlarını tarlaların başına getirdi. Okullar, bilgiden yoksun öğretmenlerle doldu; çocuklar, hayal kurmayı unuttu. Adalet, bir avuç güçlüye hizmet eden bir kuklaya dönüştü. Rauf, liyakatsizliğini örtmek için daha çok bağırıyor, daha çok suçluyor, daha çok yalan söylüyordu.

Ekin, bu hikâyeyi düşünürken Franz Kafka’nın Dava adlı eserindeki bir cümlesini hatırladı: “Haksızlık, bir insanın kendi kendine yapabileceği en büyük kötülüktür.” Rauf, sadece köye değil, kendi ruhuna da zarar veriyordu. Liyakatsizlik, onun içindeki boşluğu büyütüyor, onu bir gölgeye dönüştürüyordu. Ekin, kalemini eline aldı ve şu notu düştü: “Liyakatsizlik, bir insanın kendine karşı işlediği bir suçtur; çünkü yetkinlikten yoksunluk, insanın kendi potansiyelini inkar etmesidir.”