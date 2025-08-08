Limp Bizkit’e Büyük İlgi, İlk Dönem Biletler 10 Dakikada Tükendi
İstanbul, bu yaz bir dünya devini daha ağırlamaya hazırlanıyor. Rap Rock ve Nu Metal denince akla ilk gelen efsane gruplardan Limp Bizkit, 14 yılın ardından 17 Ağustos akşamı İstanbul’da sevenleriyle hasret giderecek. Fanlar ve rockerlar, satışa çıkan ilk grup biletleri 10 dakika içinde bitirdiler.
Amerikalı rap rock ve nu metal grubu Limp Bizkit, 14 yıl sonra yeniden İstanbul’da konser verecek. iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla 17 Ağustos akşamı Ataköy Marina Arena’da sahne alacak olan Limp Bizkit, %100 Müzik katkılarıyla çok özel bir performans sergileyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, Limp Bizkit’i çok özlemiş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her dönemin alayına isyanı; Limp Bizkit
Bir döneme damga vurmakla kalmadı, yıllar sonra bile popüler kültürde şakalara ve göndermelere konu olmaya devam etti.
Mission: Impossible 2 filmi için de bir şarkı yapmışlardı desek?
14 yıllık özlem bitiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın