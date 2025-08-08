onedio
Limp Bizkit'e Büyük İlgi, İlk Dönem Biletler 10 Dakikada Tükendi

Limp Bizkit'e Büyük İlgi, İlk Dönem Biletler 10 Dakikada Tükendi

08.08.2025 - 18:56

İstanbul, bu yaz bir dünya devini daha ağırlamaya hazırlanıyor. Rap Rock ve Nu Metal denince akla ilk gelen efsane gruplardan Limp Bizkit, 14 yılın ardından 17 Ağustos akşamı İstanbul’da sevenleriyle hasret giderecek. Fanlar ve rockerlar, satışa çıkan ilk grup biletleri 10 dakika içinde bitirdiler.

Amerikalı rap rock ve nu metal grubu Limp Bizkit, 14 yıl sonra yeniden İstanbul’da konser verecek. iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla 17 Ağustos akşamı Ataköy Marina Arena’da sahne alacak olan Limp Bizkit, %100 Müzik katkılarıyla çok özel bir performans sergileyecek.

Türkiye, Limp Bizkit’i çok özlemiş

Limp Bizkit’in hayranları ve rockerlar, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü iTicket ve Bubilet üzerinden satışa çıkan ilk dönem İstanbul konseri biletlerini sadece 10 dakika içinde tüketti. Konsere az bir süre kala, Limp Bizkit İstanbul konseri biletlerinin tamamen tükenmesi bekleniyor.

Her dönemin alayına isyanı; Limp Bizkit

Fred Durst tarafından 1994’te Florida’da kurulan, 2000’lerin başına kadar dünya müzik piyasasını kasıp kavuran Limp Bizkit, metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla nu metal akımının öncüsü haline geldi. 

Dünya çapında 50 milyondan fazla albüm satışına imza atan, 3 kez Grammy’e aday olan Limp Bizkit, dünya turnelerinden kült videolara kadar uzanan etkileyici kariyerleri boyunca sahneye yansıttıkları kaotik enerjiyle tanınıyorlar.

Bir döneme damga vurmakla kalmadı, yıllar sonra bile popüler kültürde şakalara ve göndermelere konu olmaya devam etti.

Bunun en ikonik örneklerinden biri, aksiyon ve mizahı birleştiren süper kahraman filmi Deadpool'da karşımıza çıkıyor. Filmin bir sahnesinde ana karakter, dövüş öncesi karşısındakine dönüp şu cümleyi kuruyor: 'Sana, Limp Bizkit'in 90'ların sonlarında müziğe yaptığını yapacağım.'

Bu replik, hem dönemin müzik akımlarına ince bir gönderme, hem de Limp Bizkit'in kültürel etkisinin hâlâ hatırlandığının bir kanıtı olarak popüler kültür sayfalarında yerini aldı.

Mission: Impossible 2 filmi için de bir şarkı yapmışlardı desek?

“Take a Look Around” film için özel bestelenmişti ve o ikonik Mission: Impossible melodisini nu-metal tarzında yeniden yorumladılar. Şarkı hem soundtrack albümünde yer aldı hem de filmi tanıtmak için fragmanlarda kullanıldı.

14 yıllık özlem bitiyor

İlk kez 16 Temmuz 2011’de İstanbul’a gelen ve 2,5 saat konser veren Limp Bizkit, tam 14 yıl aradan sonra sevenleriyle 17 Ağustos akşamı Ataköy Marina Arena’da %100 Müzik katkılarıyla yeniden buluşacak.

