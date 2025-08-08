Limp Bizkit’e Büyük İlgi, İlk Dönem Biletler 10 Dakikada Tükendi

Bunun en ikonik örneklerinden biri, aksiyon ve mizahı birleştiren süper kahraman filmi Deadpool'da karşımıza çıkıyor. Filmin bir sahnesinde ana karakter, dövüş öncesi karşısındakine dönüp şu cümleyi kuruyor: 'Sana, Limp Bizkit'in 90'ların sonlarında müziğe yaptığını yapacağım.'

Bu replik, hem dönemin müzik akımlarına ince bir gönderme, hem de Limp Bizkit'in kültürel etkisinin hâlâ hatırlandığının bir kanıtı olarak popüler kültür sayfalarında yerini aldı.