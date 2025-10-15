onedio
Kuru Ciltler Çok Sevecek: Vücut Nemini Arttırmaya Yardımcı Olacak Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
15.10.2025 - 15:05

Kuru cildi olanlar için iyi bir nemlendirici bulmak çok zor. Cildinizi iyi nemlendiren ve hatta nemlendirirken besleyen vücut neminizi artıracak nemlendiricileri derledik. Gelin bunlar nelermiş bakalım!

Bioderma Atoderm Krem

Kuru cildiniz varsa almanız gereken krem bu. Ultra nemlendirici bu kremle kuru cilt hızlıca nemleniyor. Nemlendirici, koruyucu ve besleyici kremle cildiniz hiç olmadığı kadar nemli! Kremi sürdükten sonra cildiniz 24 saat boyunca nemli kalıyor. Besleyen ve koruyan yapısıyla bu krem cildinize çok iyi gelecek. 

İdea Derma ATO Yoğun Nemlendirici Balsam

Zengin ve yoğun formülü olan balsam ile cildiniz çok daha nemli olacak. Yoğun nemlendirecek bir ürün arıyorsanız bu balsamı tercih edebilirsiniz. İçindeki Shea Butter sayesinde dış etkenlere karşı da bir savunma mekanizması görevi görüyor. Hangi cilt tipinden olursanız olun bu nemlendirici balsamı kullanabiliyorsunuz.

Dalin Care Nemlendirici ve Besleyici Bakım Losyonu

Aşırı kuru ve hassas cildiniz için kullanabileceğiniz losyon hem nemlendirici ve besleyi. Ciltte nem tutma özelliği 72 saat boyunca devam eden losyon, cildi güçlendiriyor. Cildi derinlemesine nemlendirme özelliği de olan losyon aile boyu kullanıma uygun. 

Dr.Plante Ato+ Yoğun Nemlendirici Balsam

Çok kuru ciltler için kullanılabilecek balsamı günlük olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm aile ortak bu balsamı sürebiliyor. Bu balsamın içinde Seramidler,Kantaron Yağı, Hyaluronic Asid, Prebiyotik ve Vitamin E var. Cildinizdeki yoğun kuruluk hissiyle mücadele ederken bu nemlendirici balsamı kullanabilirsiniz.

Nuxe Reve de Miel Ultra Comforting Body Cream

Vücut kremi olarak kullanabileceğiniz krem, vücudu nemlendiriyor. Cildinizi ferahlatan kremin güçlendirici etkisi de var. Kuru ve sertleşmiş cildinize iyi gelebilecek krem ile cildiniz güçleniyor. Bu kremi hem sabah hem akşam kullanabileceğiniz gibi sabah ya da akşam şeklinde de kullanabilirsiniz.

Bioxcin Atopicare Besleyici Krem

Aşırı kuru cildiniz için ürün bulmakta zorlanıyor musunuz? İçeriğinde B5 vitamini olan krem cildi destekliyor. Hem kuru hem hassas cildiniz varsa bu besleyici kremi kullanabilirsiniz. Bu kremi hem yetişkinler hem bebekler kullanabiliyor. Yoğun nemlendirmesiyle cildinizde bir ferahlık hissedeceksiniz. 

Embryolisse Lait Creme

Hafif ve hızla emilen yapısı ile güzel kremlerden biri olan krem cildinizi nemlendirmenin yanında besliyor. Yumuşak ve ipeksi bir cilde kavuşmak istiyorsanız bu kremi deneyebilirsiniz. Shea yağı, balmumu, aloe vera ve soya proteini içeren formülü cildinizin ihtiyacı olan her şeyi ona vermeye çalışıyor.

Aveeno Nemlendirici Losyon

Cildinizi beslerken nemlendiren bir losyon arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. 72 saate kadar nemlendirme sağlayan losyonla artık cildinizin kuruluğu azalacak. Hızlıca emildiği için sürdükten sonra hemen cildinizden kayboluyor. O sevilmeyen yağlı his hiç olmuyor yani. Hassas ya da çok kuru cildiniz varsa bir şans verin deriz!

Avene Xeracalm A.D Nemlendirici Krem

Çok kuru cildinizi nemlendirirken ihtiyacınız olan kremi en hassas ciltliler bile kullanabiliyor. Cildi besliyor, nemlendiriyor ve kuruluk hissini ortadan kaldırıyor. Bebek ve çocukların da kullanabileceği kremi yüzünüze ve vücudunuza sürebiliyorsunuz. 

Caudalie The Des Vignes Besleyici Hiyalüronik Vücut Losyonu

Vücudunuzu ferahlatan yapısıyla en sevdiğiniz losyonlardan biri olmaya aday losyon, hafif bir ürün. Esnek ve aydınlık bir cilt istiyorsanız bu losyonu deneyebilirsiniz. %98 doğal türevli içeriğe sahip olan losyon hem besleyici hem nemlendirici özellikte.

