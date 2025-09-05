Kriz Anında Ne Tip Bir Yatırımcıya Dönüşüyorsun?
Dolar bir gecede uçtu mu, borsa bir anda çakıldı mı, altın yine rekor mu kırdı? Ekonomik krizler, sadece ekran başında sayıları takip eden yatırımcıları değil, “ben yatırımı güvenli limana yaparım” diyenleri de derinden sarsabiliyor. İşte tam da o noktada karakterimiz devreye giriyor. Çünkü bazıları panikle “her şeyi satmalıyım!” moduna girerken, bazıları da soğukkanlı bir şekilde “kriz fırsattır” diyebiliyor.
Peki sen kriz anında nasıl bir yatırımcıya dönüşüyorsun? Panikle her şeyi nakite çevirenlerden misin, yoksa sabırla kriz dalgasının geçmesini bekleyenlerden mi? Belki de kriz anını “büyük vurgun” fırsatı olarak gören cesur bir yatırımcı tipisin.
Bu testte hem eğlenceli hem de düşündürücü sorularla sana ayna tutuyoruz. Kriz anında finansal reflekslerini öğrenecek, aynı zamanda yatırım psikolojine dair ipuçlarını keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini öğrenerek işe başlalayalım.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. İlk olarak bir sabah uyandığında telefonunu açıp haberlerde “ekonomide kriz başladı, piyasalar altüst oldu” manşetlerini gördüğünde aklına gelen ilk düşünce ne olur?
4. Peki ekonomi gündeminde borsa düşerken, döviz fırlarken ve altın rekor kırarken senin ilk yaptığın şey nedir?
5. Kriz anında kararlarımı çoğunlukla çevremden etkilenerek veririm.
6. Yatırımlarının bir kısmının değer kaybettiğini gördüğünde kendini nasıl teselli edersin?
7. Peki kriz döneminde seni en çok rahatlatan şey aşağıdakilerden hangisidir?
8. Kriz dönemlerinde profesyonel bir uzmanın görüşünü almadan yatırım kararı vermem.
9. Kriz döneminde kendine tekrar ettiğin motivasyon cümlesi hangisine daha yakındır?
10. Kriz döneminde ise yatırım stratejini tek kelimeyle özetlesen hangisini seçersin?
11. Son olarak kriz dönemlerinde yatırım yapmaktansa beklemeyi mi tercih edersin?
Sen panik butonuna basan yatırımcısın!
Sen sabırlı ve temkinli bir yatırımcısın!
Sen fırsat avcısı bir yatırımcısın!
Sen uzun vadeli stratejist bir yatırımcısın!
