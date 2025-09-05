onedio
Kriz Anında Ne Tip Bir Yatırımcıya Dönüşüyorsun?

Mert Şenoğul
05.09.2025 - 17:02

Dolar bir gecede uçtu mu, borsa bir anda çakıldı mı, altın yine rekor mu kırdı? Ekonomik krizler, sadece ekran başında sayıları takip eden yatırımcıları değil, “ben yatırımı güvenli limana yaparım” diyenleri de derinden sarsabiliyor. İşte tam da o noktada karakterimiz devreye giriyor. Çünkü bazıları panikle “her şeyi satmalıyım!” moduna girerken, bazıları da soğukkanlı bir şekilde “kriz fırsattır” diyebiliyor.

Peki sen kriz anında nasıl bir yatırımcıya dönüşüyorsun? Panikle her şeyi nakite çevirenlerden misin, yoksa sabırla kriz dalgasının geçmesini bekleyenlerden mi? Belki de kriz anını “büyük vurgun” fırsatı olarak gören cesur bir yatırımcı tipisin.

Bu testte hem eğlenceli hem de düşündürücü sorularla sana ayna tutuyoruz. Kriz anında finansal reflekslerini öğrenecek, aynı zamanda yatırım psikolojine dair ipuçlarını keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini öğrenerek işe başlalayalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. İlk olarak bir sabah uyandığında telefonunu açıp haberlerde “ekonomide kriz başladı, piyasalar altüst oldu” manşetlerini gördüğünde aklına gelen ilk düşünce ne olur?

4. Peki ekonomi gündeminde borsa düşerken, döviz fırlarken ve altın rekor kırarken senin ilk yaptığın şey nedir?

5. Kriz anında kararlarımı çoğunlukla çevremden etkilenerek veririm.

6. Yatırımlarının bir kısmının değer kaybettiğini gördüğünde kendini nasıl teselli edersin?

7. Peki kriz döneminde seni en çok rahatlatan şey aşağıdakilerden hangisidir?

8. Kriz dönemlerinde profesyonel bir uzmanın görüşünü almadan yatırım kararı vermem.

9. Kriz döneminde kendine tekrar ettiğin motivasyon cümlesi hangisine daha yakındır?

10. Kriz döneminde ise yatırım stratejini tek kelimeyle özetlesen hangisini seçersin?

11. Son olarak kriz dönemlerinde yatırım yapmaktansa beklemeyi mi tercih edersin?

Sen panik butonuna basan yatırımcısın!

Kriz anında ilk refleksin zararı büyütmeden kaçmak oluyor. Bu aslında oldukça insani bir tepki çünkü belirsizlik karşısında güvenli limana koşmak herkesin aklına gelen ilk şeydir. Ancak panikle verilen kararlar, uzun vadede seni daha büyük fırsatlardan mahrum bırakabilir. Örneğin borsada büyük düşüşler yaşandığında, tarihe bakıldığında genellikle birkaç yıl içinde toparlanmalar olduğu görülür. Senin stratejin kısa vadeli kayıplardan koruyucu olsa da uzun vadede elindeki yatırımları yanlış zamanda elden çıkarabilirsin. Eğer biraz daha soğukkanlı olup sabırlı davranmayı öğrenebilirsen, portföyündeki dalgalanmaları daha sağlıklı yönetebilir ve krizleri bir tehditten çok bir fırsata çevirebilirsin.

Sen sabırlı ve temkinli bir yatırımcısın!

Sen krizlere karşı oldukça olgun bir bakış açısına sahipsin. Panikle hareket etmek yerine, geçmiş krizleri hatırlıyor ve bu da geçer diyebiliyorsun. Bu yaklaşım seni genellikle kazanan tarafta bırakır çünkü dalgalanmalar geçicidir ama uzun vadeli stratejiler kalıcıdır. Ancak dikkat etmen gereken bir nokta var: Bazen fazla sabırlı olmak seni hareketsiz bırakabilir ve ortaya çıkan fırsatları kaçırmana sebep olabilir. Örneğin borsanın en dip seviyelerine indiği bir dönemde küçük alımlar yapman ileride büyük kazanç getirebilir. Senin gücün istikrardan geliyor ama esneklik katarsan, krizleri sadece atlatmakla kalmaz, aynı zamanda değer yaratabilirsin.

Sen fırsat avcısı bir yatırımcısın!

Senin için kriz kelimesi, tehdit değil, fırsat anlamına geliyor. Herkes panik içinde çıkış yolları ararken sen şimdi alım zamanı diyorsun. Cesur hamlelerin seni büyük kazançlara götürebilir çünkü tarihte de birçok yatırımcı en çok kazancı kriz dönemlerinde yapmıştır. Ancak bu yaklaşımın bir riski var: Fazla heyecanla hareket etmek seni hızlı kararlar almaya ve bazen büyük kayıplara sürükleyebilir. Senin için önemli olan dengeyi kurmak; yani fırsatları değerlendirmek ama aynı zamanda riskleri de iyi hesaplamak. Cesaretin en büyük gücün, ama yanında planlı hareket edersen seni gerçekten kazananların arasına taşıyabilir.

Sen uzun vadeli stratejist bir yatırımcısın!

Senin motton çok net: Krizler geçicidir, ama yatırımlarım kalıcıdır. Sen kısa vadeli dalgalanmalara fazla takılmıyorsun çünkü yol haritanda büyük resim var. Portföyünü çeşitlendirmiş olman ve uzun vadeli düşünmen sana güven veriyor. Bu sayede kriz anında panik yapmadan bekleyebiliyorsun. Bu yaklaşım sana istikrar, düzen ve huzur sağlıyor. Fakat dikkat etmen gereken şey, bazen fazla katı bir stratejinin seni yeni fırsatlardan uzak tutabileceği. Biraz daha esnek olabilir, kriz dönemlerinde küçük hamlelerle portföyünü güçlendirebilirsin. Senin gücün istikrarlı planlamanda yatıyor, bunu esneklikle desteklersen hem sakin hem de kazançlı bir yatırımcı olursun.

