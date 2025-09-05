Kriz Anında Ne Tip Bir Yatırımcıya Dönüşüyorsun?

Dolar bir gecede uçtu mu, borsa bir anda çakıldı mı, altın yine rekor mu kırdı? Ekonomik krizler, sadece ekran başında sayıları takip eden yatırımcıları değil, “ben yatırımı güvenli limana yaparım” diyenleri de derinden sarsabiliyor. İşte tam da o noktada karakterimiz devreye giriyor. Çünkü bazıları panikle “her şeyi satmalıyım!” moduna girerken, bazıları da soğukkanlı bir şekilde “kriz fırsattır” diyebiliyor.

Peki sen kriz anında nasıl bir yatırımcıya dönüşüyorsun? Panikle her şeyi nakite çevirenlerden misin, yoksa sabırla kriz dalgasının geçmesini bekleyenlerden mi? Belki de kriz anını “büyük vurgun” fırsatı olarak gören cesur bir yatırımcı tipisin.

Bu testte hem eğlenceli hem de düşündürücü sorularla sana ayna tutuyoruz. Kriz anında finansal reflekslerini öğrenecek, aynı zamanda yatırım psikolojine dair ipuçlarını keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım!