Kredi Hesaplamadan İlk Ödemeye: Akıllı Kredi Kullanım Rehberi

Kredi çekmek yalnızca ihtiyaç duyulan parayı almak değil aynı zamanda bunu yönetebilme becerisidir. Ne kadar krediye ihtiyaç duyduğunu, aylık gelirine göre hangi taksit tutarını ödeyebileceğini önceden belirlemek gerekir. Böylece ne seni zorlayacak bir borcun altına girersin ne de gereğinden fazla faiz ödersin. Unutma doğru plan yapılmış bir kredi seni finansal olarak rahatlatır aceleyle alınmış bir karar ise yük haline gelebilir.