Köy Enstitüleri: Bir Cumhuriyet Laboratuvarının Hikâyesi

Cevabı, 18. yüzyıl İsviçre’sinden 20. yüzyıl Anadolu’suna uzanan bir pedagoji çizgisinde buluyoruz. İsviçreli eğitimci Johann Heinrich Pestalozzi, modern eğitimin kurucularından sayılır ve özellikle yoksul köylü çocuklarının eğitimi üzerine düşünür. Onun meşhur formülü basit ama radikaldir: Çocuk sadece kitaptan öğrenmez; baş, kalp ve el birlikte eğitilmelidir. Yani zihinsel gelişim, ahlaki–duygusal olgunlaşma ve pratik becerilerin kazanılması tek bir bütünün parçalarıdır. Pestalozzi için eğitim, çocuğa sadece okuma-yazma öğretmek değil, onu kendi çevresinde üretken, özgüvenli ve topluma katkı veren bir birey haline getirme çabasıdır. Bugün hâlâ kulağa “yenilikçi eğitim yaklaşımı” diye satılan birçok sloganın kökü, bu düşüncede yatar.

Yüzyılın sonlarına doğru Almanya’da Georg Kerschensteiner sahneye çıkar ve Pestalozzi’nin açtığı yolu, “iş okulu” anlayışıyla daha da somutlaştırır. Okul, çocuğu hayattan koparan dört duvar değil, iş yaparak, üreterek öğrenilen bir atölye olmalıdır. Meslek eğitimiyle vatandaşlık eğitimini birlikte düşünür; öğrencinin hem elini hem zihnini hem de yurttaşlık duygusunu aynı anda eğitmeye çalışır. Almanya’daki halk okulları ve köy okulları bu anlayışla yeniden düzenlenir; atölye, bahçe, üretim ve ders, birbirinden kopuk değil, aynı sürecin parçaları haline gelir. Bu model kısa sürede Avrupa’nın başka yerlerinde de yankı bulur.

Atlantik’in öbür yakasında ise John Dewey, benzer hattı daha liberal ve demokrasi merkezli bir çerçeveye yerleştirir. Dewey’e göre okul, toplumun minyatürü olmalı; çocuk pasif bir dinleyici değil, aktif bir katılımcı, karar süreçlerine dahil olan bir özne haline gelmelidir. Eğitim merkeziyetçi ve tek tip değil, yerel ihtiyaçlara göre esnek olarak tasarlanmalıdır. Dewey 1924’te Türkiye’ye geldiğinde Maarif Vekâleti’ne sunduğu raporda, tek tip müfredat yerine farklı bölgelerin farklı ihtiyaçlarına göre şekillenen deneysel ve uygulamalı bir eğitim sistemi önerir; önce model okullar kurulmasını, sonra bu modelin yaygınlaştırılmasını tavsiye eder. 1933’te öğrencisi Beryl Parker da benzer görüşleri tekrarlar. Yani Cumhuriyet Türkiye’sinin kafasında dolaşan “model okul”, “uygulamalı eğitim” gibi fikirler havadan gelmiş değil; uluslararası pedagojik tartışmalarla temas halinde şekillenmiştir.