Korunma Yöntemleri Hakkında Ne Kadar Uzmansın?
Birliktelik sırasında kullanabileceğin korunma yöntemleri hakkında ne kadar bilgilisin? Eğer bilgilerin 'Kondom ne demek?'ten öte ise ve korunma yöntemleri hakkında bilgilerine güveniyorsan hadi teste, başlıyoruz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Prezervatif hangi enfeksiyonlara karşı korur?
3. Kadınların kullandığı hormonal doğum kontrol yöntemleri hangi hormonları içerir?
4. Acil doğum kontrol hapı ne zaman kullanılmalıdır?
5. Erkek sterilizasyonu (vazektomi) nedir?
6. Spiral hangi durumlarda kullanılmamalıdır?
7. Doğum kontrol hapı kullanmaya ne zaman başlanır?
8. Cilt altı implantları doğum kontrol yöntemi olarak kullanılabilir mi?
Biraz daha öğrenmen gerek!
Bu konuda bayağı iyisin!
