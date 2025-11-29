onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Korunma Yöntemleri Hakkında Ne Kadar Uzmansın?

etiket Korunma Yöntemleri Hakkında Ne Kadar Uzmansın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 23:01

Birliktelik sırasında kullanabileceğin korunma yöntemleri hakkında ne kadar bilgilisin? Eğer bilgilerin 'Kondom ne demek?'ten öte ise ve korunma yöntemleri hakkında bilgilerine güveniyorsan hadi teste, başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Prezervatif hangi enfeksiyonlara karşı korur?

3. Kadınların kullandığı hormonal doğum kontrol yöntemleri hangi hormonları içerir?

4. Acil doğum kontrol hapı ne zaman kullanılmalıdır?

5. Erkek sterilizasyonu (vazektomi) nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Spiral hangi durumlarda kullanılmamalıdır?

7. Doğum kontrol hapı kullanmaya ne zaman başlanır?

8. Cilt altı implantları doğum kontrol yöntemi olarak kullanılabilir mi?

Biraz daha öğrenmen gerek!

Kabul edelim bir şeyler biliyorsun ama tam olarak tüm doğum kontrol yöntemlerine hakim değilsin. Bu alanda biraz daha araştırma yaparak en doğru ve güncel bilgileri öğrenebilir ve partnerinle cinsel hayatını farklı ve güvenli bir noktaya taşıyabilirsin. İhtiyacın olan biraz daha araştırmak!

Bu konuda bayağı iyisin!

Sen doğum kontrol yöntemlerini resmen adın soyadın gibi biliyorsun. Konuya o kadar hakimsin ki gerçekten tebrik ediyoruz. Arada sırada bazı şeyleri unutsan, karıştırsan veya bilmesen de yine de çok iyisin. Partnerinle sen bu konuyu hiç şakaya getirmiyorsunuz, tebrikler!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın