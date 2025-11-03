Korku Filmi Gibi Bir Hikaye: Slipknot Efsanesi

Slipknot; maskeleri, kaotik sahne performansları ve metal dünyasındaki benzersiz tarzlarıyla kısa sürede efsaneleşmiş bir grup. Ancak sadece müzikleriyle değil, yaşadıkları skandallar ve sansasyonel olaylarla da gündeme geldiler. ABD’de 1995 yılında Shawn Crahan ve Paul Gray tarafından kurulan Slipknot'ın sahne performansları oldukça kaotikti ve grup üyeleri genellikle maskelerle, korkutucu kostümlerle sahneye çıkıyordu. Bu maskeler ve sahne şovları, grubun sadece müzikle değil, görsellikle de bir fenomen haline gelmesini sağladı.

