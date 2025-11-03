onedio
Korku Filmi Gibi Bir Hikaye: Slipknot Efsanesi

İrem Coşkun
İrem Coşkun
03.11.2025 - 16:13

Slipknot; maskeleri, kaotik sahne performansları ve metal dünyasındaki benzersiz tarzlarıyla kısa sürede efsaneleşmiş bir grup. Ancak sadece müzikleriyle değil, yaşadıkları skandallar ve sansasyonel olaylarla da gündeme geldiler. ABD’de 1995 yılında Shawn Crahan ve Paul Gray tarafından kurulan Slipknot'ın sahne performansları oldukça kaotikti ve grup üyeleri genellikle maskelerle, korkutucu kostümlerle sahneye çıkıyordu. Bu maskeler ve sahne şovları, grubun sadece müzikle değil, görsellikle de bir fenomen haline gelmesini sağladı.

İlk yıllarda neler oldu?

İlk yıllarında grup, yerel sahnelerde çılgın performanslar sergiliyor ve her üye kendi korkutucu maskesini tasarlıyordu. Corey Taylor’ın 1997’de gruba katılmasıyla vokal gücü ciddi anlamda arttı ve grup hızla tanınmaya başladı. 1999’da yayımlanan ilk albümleri “Slipknot”, kendine has imajını dünyaya duyurdu. Bu dönemde grup, kendilerini diğer metal gruplarından tamamen ayıracak görsel ve müzikal bir stil geliştirmiş oldu.

“Purity” ve “Frail Limb Nursery” tartışması!

Grubun uzun yıllar boyunca en büyük krizlerinden biri, eski üye Chris Fehn’in açtığı davaydı! Fehn, grubun gelirlerinin adil paylaşılmadığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yönetim, bu iddiaları reddetti, ancak dava sırasında grubun iç dinamikleri ve para paylaşımı konusundaki şeffaflık eksikliği ortaya çıkmış oldu. Fehn, davayı kaybetse de Slipknot’un üyeleri arasındaki çekişmeyi gözler önüne serdi. Bu olay, grup içinde para ve güç dengelerinin ne kadar hassas olduğunu gösterdi.

2005 yılında, Burger King’in bir reklam kampanyasında kullanılan maskeli tavuklar, Slipknot’un ikonik maskelerine benziyordu. Grup, telif hakkı ihlali gerekçesiyle Burger King’e dava açtı. Bu olay, Slipknot’un görsel kimliğini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu. Dava sonuçsuz kalsa da grup, imajlarını korumak için resmi adımlar atmaktan çekinmeyeceğini göstermiş oldu.

Slipknot ve Mushroomhead grupları, maskeli sahne performansları yüzünden uzun süre tartıştı. Her iki grup da maskeleri ilk kullananın kendileri olduğunu iddia etti. Bu durum, sadece iki grup arasında değil, hayran gruplarında da büyük bir gerilim yarattı. Tartışmalar sosyal medyaya taşındıkça, Slipknot’un 'maskelerinden taviz vermeyeceği' imajı güçlendi. Bu çekişme, grubun görsel stilini ve sahne performansına olan bağlılığını temsil eden bir olay olarak hafızalara kazındı.

2016 yılında Gawker sitesinde yayımlanan bir makale, Slipknot ırkçı bir grup olarak tanımlandı! Corey Taylor, bu suçlamaları kesin bir dille reddetti ve makaledeki bilgilerin yanlış olduğunu belirtti. Bu durum aynı zamanda, medyanın Slipknot üzerindeki etkisini ve grubun imajını çok iyi bir şekilde koruması gerektiğini gösterdi.

2013 yılında gruptan ayrılan Slipknot’un efsanevi davulcusu Joey Jordison, 2021 yılında hayatını kaybetti. Jordison’un ailesi, ölümünün ardından 2023’te grubun ölüm sonrası gelirlerden maddi kazanç sağladığını iddia ederek gruba dava açtı! O dönemde hayranlar yas tutarken, grup üyeleri sahnede Joey’nin anısını yaşatmak için daha da çılgın performanslar sergilemeye başladı. Bu, hem bir veda hem de efsanenin devam ettiğini gösteren bir an olarak hafızalara kazındı.

Disasterpieces ve efsanevi sahne performansları!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
