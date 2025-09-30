Kore Kozmetiğine Meraklı Olanların Beğeneceği Temiz İçerikli Bakım Ürünleri
Kore kozmetiği dendiğinde akla sadece etkili formüller değil, temiz içerikli ve cilde dost bakım ürünleri de geliyor. Eğer sen de cildini doğal içeriklerle şımartmak istiyorsan gel, bu temiz içerikli ürünlere birlikte göz atalım!
1. Bibimcos Rice Extract Toner
2. Holika Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream
3. Cosrx Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser
4. Leaders Gözenek Sıkılaştırıcı Tonikli Ped
5. Manyo Pure Cleansing Oil
6. PEKAH Water Bomb Collagen Cream
7. Hanskin Collagen Peptide Eye Cream
8. SKIN627 Hyaluron with Squalane Facial Serum
9. Next Beau Hyaluronic Solution Ekstra Nemlendirici Spf50+ Güneş Kremi
10. THE LAB Prebiotic Cera Liquid
