article/comments
article/share
Kore Kozmetiğine Meraklı Olanların Beğeneceği Temiz İçerikli Bakım Ürünleri

30.09.2025 - 15:04

Kore kozmetiği dendiğinde akla sadece etkili formüller değil, temiz içerikli ve cilde dost bakım ürünleri de geliyor. Eğer sen de cildini doğal içeriklerle şımartmak istiyorsan gel, bu temiz içerikli ürünlere birlikte göz atalım!

1. Bibimcos Rice Extract Toner

Bibimcos Rice Extract Toner, pirinçten elde edilen özel bileşenleri ve bitki ekstreleriyle cildini arındırırken nemlenmesine destek oluyor. Üstelik formülündeki yeşil çay yaprağı ve şizandra meyvesi ekstreleri sayesinde cildin ferahlıyor. Yüzüne ferahlık katan, durulama gerektirmeyen bu tonik, bakım ritüelinde olmazsa olmaz bir adım.

2. Holika Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream

Güneş kremi deyince aklına yapış yapış his geliyorsa Holika Holika bu algıyı tamamen değiştiriyor! Aloe vera özlü güneş kremi, hem yüz hem de vücut için kullanabileceğin hafif ve nemlendirici bir formüle sahip. SPF50+/PA++++ ile zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili bir kalkan oluştururken aloe polisakkaritleriyle cildinde nemli ve ferah bir tabaka bırakıyor. Üstelik suya dayanıklı yapısıyla yazın denizde de şehirde koştururken de yanına alabilirsin!

3. Cosrx Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser

Cildin fazla yağlanıyorsa Cosrx’in bu temizleyicisi tam sana göre. Salisilik asit içeren formülü sayesinde gözeneklerinin derinliklerine inerek kirleri ve fazla sebumu temizleyen ürün, kremsi köpüğüyle cildini yormadan arındırıyor ve geriye yumuşacık bir his bırakıyor. Düzenli kullanımda cildine pürüzsüz bir görünüm kazandıran  vegan ve cruelty-free temizleyici, yağlı ve problemli ciltlerin gerçek kahramanı!

4. Leaders Gözenek Sıkılaştırıcı Tonikli Ped

Hem pratik hem etkili bir ürün arıyorsan Leaders’ın çift taraflı tonikli pedlerine kesinlikle bakmalısın. Karma ciltlere özel formülüyle gözenekleri sıkılaştırırken cildine daha sıkı ve esnek bir görünüm kazandıran toniğin vegan sertifikalı ve çevre dostu olması ise ekstra sevindiren bir detay. Tonik sürme adımını Leaders pedlerle yapmak, eminiz ki bakım rutinini daha kolay ve eğlenceli hale getirecek!

5. Manyo Pure Cleansing Oil

Makyaj temizlerken cildini germeyen, tam aksine pamuk gibi bırakan Manyo Pure Cleansing Oil, makyajı ve gün boyu biriken kiri kolayca çözüyor. Üstelik gözenek tıkanıklığını önüne geçerek siyah nokta ve beyaz noktaları da eritirken cildine doğal nemini ve pH dengesini geri kazandırıyor. Suya değdiğinde süte dönüşerek cildini şımartan temizleme yağının Kore’de milyonlarca satması boşuna değil!

6. PEKAH Water Bomb Collagen Cream

Hassas ve aşırı kuru ciltler için adeta kurtarıcı bir krem olan PEKAH, 16 farklı peptit ve adenozinle hazırlanmış formülüyle cildi derinlemesine nemlendiriyor ve sıkılığını destekliyor. Üstelik kırışıklık karşıtı bakımıyla cildine daha genç ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Günün sonunda cildini yumuşacık ve dolgun hissetmek istersen bu krem tam da aradığın ürün!

7. Hanskin Collagen Peptide Eye Cream

Göz çevresine bakım yapmak isteyenlerin çok seveceği bu krem, yoğun bir nem takviyesi sunuyor. 20 farklı peptit, elastin ve hyalüronik asitle zenginleştirilmiş formülü sadece göz çevresini değil, tüm yüzü besleyebiliyor. Yapay renk, koku ya da mineral yağ içermemesi sayesinde temiz içerikli bir bakım sağlayan krem, hem kırışıklıklara iyi geliyor hem de pH dengesiyle cilt dostu bir ürün!

8. SKIN627 Hyaluron with Squalane Facial Serum

Hafif yapılı, derinlemesine nemlendiren ve cildine pürüzsüzlük kazandıran bir serum arıyorsan SKIN627'nin bu ürününe bir göz atmak isteyebilirsin! Hyalüronik asit ve squalane ikilisi sayesinde cildin nem dengesini artırarak parlak bir görünüm sunan serum, hızla emiliyor ve yağlı bir his bırakmadan cildi yumuşacık yapıyor. Üstelik, her cilt tipine uygun olmasıyla da pek çok kişinin günlük rutininde kolayca yer buluyor.

9. Next Beau Hyaluronic Solution Ekstra Nemlendirici Spf50+ Güneş Kremi

Nemlendirici etkisi yüksek bir güneş kremi istiyorsan Next Beau aradığın ürün olabilir. Hyalüronik asit içeren formülüyle cildini nemli tutarken SPF50+ PA++++ özelliğiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı savunuyor. Hızla emiliyor, beyaz iz bırakmıyor ve yapışkanlık hissi vermeyen güneş kremi, temiz içerikli ve hafif yapısıyla Kore kozmetiğine meraklıların favorilerinden biri olmaya aday.

10. THE LAB Prebiotic Cera Liquid

Cildine ferahlık ve nem katan THE LAB Prebiotic Cera Liquid, içeriğindeki 5 çeşit seramid ve prebiyotiklerle cildini hem besliyor hem de nem kaybının önüne geçiyor. Hafif yapısıyla cildi ağırlaştırmadan nemi hapsederken ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan ürün, tüm cilt tiplerine uygun olmasıyla da herkesin günlük rutininde yer alıyor. 

