Kore Kozmetiğine Meraklı Olanların Beğeneceği Temiz İçerikli Bakım Ürünleri

Güneş kremi deyince aklına yapış yapış his geliyorsa Holika Holika bu algıyı tamamen değiştiriyor! Aloe vera özlü güneş kremi, hem yüz hem de vücut için kullanabileceğin hafif ve nemlendirici bir formüle sahip. SPF50+/PA++++ ile zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili bir kalkan oluştururken aloe polisakkaritleriyle cildinde nemli ve ferah bir tabaka bırakıyor. Üstelik suya dayanıklı yapısıyla yazın denizde de şehirde koştururken de yanına alabilirsin!

Holika Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream