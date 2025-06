Senin köpeğin resmen sensiz bir saniye bile duramıyor. Bu yüzden de nereye gitsen peşinde, her an yanında olmak istiyor. Sen dışarı adım attığın anda bir boşluk hissediyor ve tekrar gelene kadar da yolunu gözlüyor. Kısa ayrılıklardan bile hiç hoşlanmıyor, sana her şeyden daha bağlı. Başka hiçbir şey ilgisini çekmiyor. Eve gelmeni her zaman dört gözle bekliyor! O gerçek bir drama queen...