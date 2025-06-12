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Köpeğin Sensiz Ne Kadar Durabilir?

etiket Köpeğin Sensiz Ne Kadar Durabilir?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 18:03

Köpeğin acaba senin yokluğunda ne yapıyor hiç merak ettin mi? Acaba seni bekleyip üzülüyor mu yoksa kendi kendine keyif mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası için testi çözün. 🐕🐩🐕‍🦺🦮

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1. Evdeyken köpeğin peşinde dolanır mı?

2. Dışarıdan geldiğinde seni nasıl karşılar?

3. Tatile gideceksin ve köpeğini bırakman gerekiyor. Ne yaparsın?

4. Sen evde yokken onu kameradan izlediğinde genelde ne yapıyor olur?

5. Köpeğinle günde kaç saat vakit geçirirsin?

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6. Köpeğin yanına en çok ne zaman gelir?

7. Köpeğinle ne kadar süredir birliktesiniz?

8. Sabah evden çıkarken ona veda etmeyi unuttun. Nasıl bir tepki verir?

Seni 5 dakika görmese özlüyor...

Senin köpeğin resmen sensiz bir saniye bile duramıyor. Bu yüzden de nereye gitsen peşinde, her an yanında olmak istiyor. Sen dışarı adım attığın anda bir boşluk hissediyor ve tekrar gelene kadar da yolunu gözlüyor. Kısa ayrılıklardan bile hiç hoşlanmıyor, sana her şeyden daha bağlı. Başka hiçbir şey ilgisini çekmiyor. Eve gelmeni her zaman dört gözle bekliyor! O gerçek bir drama queen...

Sadece birkaç saat sensizliğe dayanabilir...

Köpeğini seni çok seviyor ama onun sevgi anlayışı biraz farklı. Yani sen olsan çok güzel olur ama sen olmasan da gayet iyi idare eder. İlk birkaç saat oldukça üzgün olur, yolunu gözler ama zaman geçtikçe yokluğuna alışır. Sen geldiğinde biraz trip atabilir ama hemen eski haline döner. Yani yokluğunda üzülüyor ama depresyona girdiğini de söyleyemeyiz. Yine de eve dönüşün onun için bir bayram havası yaratıyor!

Gidişini fark etmemiş bile olabilir...

Evet, köpeğin seni seviyor... ama sen yokken de kendisiyle vakit geçirmeye bayılıyor. Yasakların hepsini çiğnemek için harika bir fırsat! Özgürlüğünün tadını çıkarıyor. Sen gelince de attığı uzaktan bakış aslında seni yoklamak için... Onun sevgi dili yakınlaşmalar ve zıplamalar değil. Ama sana olan sevgisinden hiç kuşkun olmasın!

Yokluğunu parti vererek kutlamış olabilir...

Üzgünüz ama köpeğinin senin evden gidişini pek kafaya taktığını söyleyemiyoruz... Gün boyu ya uyuyor ya da kendi kendine vakit geçiriyor. Seni elbet özlüyordur ama göstermekten hiç hoşlanmıyor. Senin geldiğine emin olduktan sonra da tekrar uyumayı tercih ediyor. Duygularını içine gömmeyi tercih etse, aranızdaki bağdan şüphemiz yok...

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