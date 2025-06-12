Köpeğin Sensiz Ne Kadar Durabilir?
Köpeğin acaba senin yokluğunda ne yapıyor hiç merak ettin mi? Acaba seni bekleyip üzülüyor mu yoksa kendi kendine keyif mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası için testi çözün. 🐕🐩🐕🦺🦮
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1. Evdeyken köpeğin peşinde dolanır mı?
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2. Dışarıdan geldiğinde seni nasıl karşılar?
3. Tatile gideceksin ve köpeğini bırakman gerekiyor. Ne yaparsın?
4. Sen evde yokken onu kameradan izlediğinde genelde ne yapıyor olur?
5. Köpeğinle günde kaç saat vakit geçirirsin?
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6. Köpeğin yanına en çok ne zaman gelir?
7. Köpeğinle ne kadar süredir birliktesiniz?
8. Sabah evden çıkarken ona veda etmeyi unuttun. Nasıl bir tepki verir?
Seni 5 dakika görmese özlüyor...
Sadece birkaç saat sensizliğe dayanabilir...
Gidişini fark etmemiş bile olabilir...
Yokluğunu parti vererek kutlamış olabilir...
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