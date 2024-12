Kitap Kurtları Buraya! İşte 2024'ün En Çok Satan Kitapları

Matt Haig tarafından yazılan Gece Yarısı Kütüphanes, 2020’de yayınlandı. Bu fantastik roman 2024’te de en çok satan kitaplar arasında bulunuyor.

Kitap Nora Seed isimli genç kadının hayattaki seçimlerinden mutsuz oluşunu anlatıyor. Ancak Nora Seed’i tam hayattan vazgeçecekken farklı seçimler yapsaydı neler yaşayacağına dair çıktığı bir yolculukta buluyoruz.

Kitap, The New York Times ve The Washington Post’un en çok satanlar ve en iyiler listesinde yer aldı.