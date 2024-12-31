Kitap Kurtları Buraya! İşte 2024'ün En Çok Satan Kitapları

Yeni yıl için geri sayım başlarken 2024’ün en çok satan kitapları da hemen hemen belli oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de edebiyat ve kişisel gelişim kitapları listelerin ilk sıralarında yer aldı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2024 yılının ilk on ayında 367 milyon 286 bin 856 adet kitap üretildi. Kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk sırasında yetişkin kültür yayımları yer aldı. İkinci sırada yetişkin kurgu edebiyat yayımları bulunurken üçüncü sırada çocuk kitapları listede yer buldu.

İşte 2024’te okumaya doyamadığımız en çok satan kitaplar…

(Sıralama rastgele yapılmıştır. Kitaplar online kitap satış platformlarının 'en çok satanlar' verilerinden derlenmiştir)