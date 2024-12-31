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Kitap Kurtları Buraya! İşte 2024'ün En Çok Satan Kitapları

Kitap Kurtları Buraya! İşte 2024'ün En Çok Satan Kitapları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.12.2024 - 09:31

Yeni yıl için geri sayım başlarken 2024’ün en çok satan kitapları da hemen hemen belli oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de edebiyat ve kişisel gelişim kitapları listelerin ilk sıralarında yer aldı. 

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2024 yılının ilk on ayında 367 milyon 286 bin 856 adet kitap üretildi. Kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk sırasında yetişkin kültür yayımları yer aldı. İkinci sırada yetişkin kurgu edebiyat yayımları bulunurken üçüncü sırada çocuk kitapları listede yer buldu. 

İşte 2024’te okumaya doyamadığımız en çok satan kitaplar…

(Sıralama rastgele yapılmıştır. Kitaplar online kitap satış platformlarının 'en çok satanlar' verilerinden derlenmiştir)

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı / Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı / Ahmet Ümit

Polisiye roman denilince aklımıza gelen usta yazar Ahmet Ümit’in Yırtıcı Kuşlar Zamanı isimli yeni kitabı Ekim 2024’ten itibaren raflarda yerini aldı. Kısa sürede kitap, en çok satanlar listesine girdi.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı isimli kitapta bu kez “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi” Başkomser Nevzat’ın geçmişin hayaletleriyle verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Ailesini katledenlerin izini süren Nevzat başkomiser, bu kitapta da bizi maceradan maceraya sürüklüyor. Toplumsal eleştirilerin yer aldığı Yırtıcı Kuşlar Zamanı’nda aynı zamanda Türkiye’nin röntgenine göz atma şansı buluyoruz. 

“Sokaklarda cirit atan uluslararası suç şebekeleri, onlarla fotoğraf çektirmekten utanmayan siyasiler, faili meçhulden faili meşhura evrimleşen cinayetler, ekonomik bozulmanın ve kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı ahlaki çürüme, liyakatsizliğin getirdiği kamusal ve kurumsal çöküş…” 

Intermezzo / Sally Rooney

Intermezzo / Sally Rooney

“Arkadaşlarla Sohbetler”, “Normal İnsanlar”, “Güzel Dünya Neredesin?” isimli kitaplarla hayatımıza giren ve büyük başarı elde eden Sally Rooney, son yılların fenomen yazarları arasına ismini yazdırdı. 

İrlandalı yazar, bu kez Eylül 2024’te Intermezzo ile listeleri alt üst etti.

En çok satanlar listesinde yer alan Intermezzo, birbirine hiç benzemeyen iki erkek kardeşin arzu, çaresizlik ve olasılıklarla dolu yeni bir ara faslın eşiğindeyken gerçek sevgiyi ve hayatta anlam arayışını konu alıyor.

Rezonans Kanunu / Pierre Franckh

Rezonans Kanunu / Pierre Franckh

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Alman yazar Pierre Franckh’in Mart 2019 yılında yayımlanan Rezonans Kanunu isimli kitabı yaklaşık 5 yıldır en çok satanlar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. 

Franckh, Rezonans Kanunu ile kuantum düşünce tekniği ile istekleri gerçekleştirmenin yolunu anlatıyor. Rezonans Kanunu’na göre istekleri gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar sadece kalbimiz. Franckh bu eseriyle düşünce gücü ve hislerle hayatta neler değişebileceği konusunda okuyucuya bir yol çiziyor.

Mobius / Adam Fawer

Mobius / Adam Fawer

On sekiz dile çevrilen ve 2006 yılında “en iyi ilk roman” dalında “Olasılıksız” kitabı ile dünya çapında geniş okuyucu kitlesine ulaşan Adam Fawer’ı 2024’ün en çok satan kitaplar listesinde görmesek olmazdı. 

Olasılıksız isimli eserinin ardından “Empati” ve “Oz” kitaplarıyla da satış rekorları kıran Fawer, Ekim 2024’te “Mobius” isimli eserini yayımladı.

Polisiyle gerilimle harmanlanan Mobius, zamanda yolculuk temasıyla  okuyucunun kader, bilim ve aşk gibi konularını sorgulamasına teşvik ediyor. Mobius, aynı zamanda okuyucu zamanda felsefi bir yolculuğa çıkarıyor.

Söyleme Bilmesinler / Şermin Yaşar

Söyleme Bilmesinler / Şermin Yaşar

2023 yılında yayımlanan Söyleme Bilmesinler, bu senenin en çok satan kitaplarından biri oldu. 

Şermin Yaşar, Söyleme Bilmesinler ile okuyucuyu duygusal bir yolculuğa çıkarırken aile bağlarını, arkadaşlıklarını sorgulatıyor. 

Söyleme Bilmesinler, dışarıdan sıkı örülmüş gibi gördüğümüz aile bağlarının aslında yazgıya nasıl düğümler attığını, yanı başımızdaki evlerde neler yaşandığı acı bir gülümsemeyle okutuyor.

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Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali

Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali

1948 yılında hayata gözlerini yuman usta isim Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna eserini ilk kez 1943 yılında yayımladı.

81 yıl önce yayımlanan bu eser hâlâ her sene en çok satanlar listesinin başında yer alıyor.

Sabahattin Ali bu romanıyla Maria Puder ve Raif Efendi arasındaki dokunaklı aşkı ve büyük yalnızlığı anlatıyor.

Cumhuriyet’in İlk Sabahı / İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar

Cumhuriyet’in İlk Sabahı / İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar

2023 yılında yayımlanan Cumhuriyet’in İlk Sabahı, bizleri 23 Nisan 1920 yılına Büyük Millet Meclisi binasının önüne götürüyor… 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yeşerttiği ümit, toplumdaki değilim, Milli Mücadele günleri küçük bir çocuğun ağzından anlatılıyor.

Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig

Matt Haig tarafından yazılan Gece Yarısı Kütüphanes, 2020’de yayınlandı. Bu fantastik roman 2024’te de en çok satan kitaplar arasında bulunuyor. 

Kitap Nora Seed isimli genç kadının hayattaki seçimlerinden mutsuz oluşunu anlatıyor. Ancak Nora Seed’i tam hayattan vazgeçecekken farklı seçimler yapsaydı neler yaşayacağına dair çıktığı bir yolculukta buluyoruz. 

Kitap, The New York Times ve The Washington Post’un en çok satanlar ve en iyiler listesinde yer aldı.

Büyük Sorular Kitabım / Sandra Lebrun et Loic Audrain

Büyük Sorular Kitabım / Sandra Lebrun et Loic Audrain

Büyük Sorular Kitabım, 2023’te yayımlanan bir çocuk kitabı olarak karşımıza çıkıyor. 0-3 yaş arasına hitap eden kitap sorular ve resimlerle emeklemeye başlayan miniklerin merakını eğlendirerek gideriyor.

Vejetaryen / Hang Kang

Vejetaryen / Hang Kang

Hang Kang, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Vejetaryen isimli eserini ise 2007 yılında yayımladı. Güney Koreli yazar, bu eserinde günümüz Seul’ünde yaşayan ev hanımı Yeong-Hye’nin et yemeyi bırakmasını, bu kararının kişisel ve ailevi hayatında yıkıcı sonuçlara odaklanıyor. 

Vejetaryen, Time dergisi tarafından 2016 yılında en iyi kitaplar listesine dahil oldu. 

Eser, 2016 Man Booker Uluslarası Ödülü’nü kazandı.

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Labirent – Batı ve Hasımları / Amin Maalouf

Labirent – Batı ve Hasımları / Amin Maalouf

Semerkant, Tanios Kayası, Doğunun Limanları gibi kitaplarıyla tanıdığımız ödüllü yazar Amin Maaoluf, Labirent–Batı ve Hasımları isimli eseriyle 2024 en çok satan kitaplar listesinde. 

“Labirent, yönünü ve yolunu kaybetmiş insanlık için bir pusula” sözleriyle Mart 2024’te yayımlanan bu eserde, Batı ve hasımları arasında yaşanan yeni çatışmalarla insanlığın hapsolduğu bu labirentten çıkma yolunu anlatıyor.

Atomik Alışkanlıklar / James Clear

Atomik Alışkanlıklar / James Clear

Atomik Alışkanlıklar, 2018’den bu yana en çok konuşulan kitaplar arasında. The New York Times’ın en çok satan kitaplar listesine giren Atomik Alışkanlıkar, okuyucuya rutinleri nasıl kıracağını adım adım anlatan bir rehber niteliğinde.

Gerçek hikayelerle okuyucuya ilham vermeyi amaçlayan Atomik Alışkanlıklar, küçük değişiklikler aslında büyük değişikliklere gebe olduğunu ifade ediyor.

İnsanlığımı Yitirirken / Osamu Dazai

İnsanlığımı Yitirirken / Osamu Dazai

1948 tarihli Japon romanı İnsanlığımı Yitirirken, yazar Dazai’nin baş yapıtı olarak kabul ediliyor. 

Dazai bu kitabıyla yaşadığı yalnızlık ve kopuşu ustalıkla ve yalın dille anlatıyor. 

İnsanlığımı Yitirirken, 1948 yılında yaşamına sona veren Dazai’nin vasiyet olarak kabul ediliyor.

Neksus - Taş Devri'nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi / Yuval Noah Harari

Neksus - Taş Devri'nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi / Yuval Noah Harari

“Sapiens: Hayvanlardan Tanrılara”, “Homo Deus” gibi dünyaca ünlü eserleriyle tanıdığımız  Yuval Noah Harari, “Neksus - Taş Devri'nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi” isimli eserini Ekim 2024’te yayımladı. 

İsrailli tarihçi yazar Harari, Neksus kitabıyla insalık tarihine derinlemesine bir bakış atıyor. 

Neksus, okuyucuyu Taş Devrin’den günümüz teknolojisine kadar bir yolculuğa çıkarıp sorgulamaya teşvik ediyor. 

Toplumların bilgiyi nasıl kullandığını örnekler vererek anlata Harari, insanlığı ortak mirasını yeniden keşfediyor.

Nakano Eskici Dükkânı / Hiromi Kawakami

Nakano Eskici Dükkânı / Hiromi Kawakami

Ekim 2019’da hayatımıza giren Nakano Eskici Dükkânı, insan ilişkilerinin karmaşıklığını konu alıyor. İnsanların bir araya geldiğinde yarattığı sihirli bütünlüğün neşeli ve hüzünlü öyküsüne şahit oluyoruz.

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Yaşamak-Yu Hua

Yaşamak-Yu Hua

1993 yılında Yu Hua tarafından kaleme alınan bu kitap 2016 yılında Türkiye’de basılmaya başlandı. 

Kurmaca gibi görünen bu kitap aslında gerçek toplumsal hikayeler konu alınarak yazılmıştır. Çin Kültür Devrimi ile birlikte zengin Fugui ailesinin odak noktasına alarak bir ülkenin değişimini anlatan kitap, değişime tepki verilen küçük bir köyü anlatıyor. 

Kitap 1993 yılında yayınlandıktan kısa süre sonra yoksulluğu eleştirdiği ve toplumsal kırılmaları anlattığı için Çin’de yasaklanmıştı. Kitap modern klasikler arasında gösterilirken pek çok ödülün sahibi oldu.

Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan / Selçuk Şirin

Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan / Selçuk Şirin

Davranış bilimi alanında uzman isim Selçuk Şirin, “İnsan denen varlığı ne kadar tanıyoruz?” Sorusunda yola çıkarak, insan psikolojisi üzerine yapılan araştırmaları bu kitapta yalın bir dille anlatıyor. 

Kitap, insanı anlamaya bizi bir adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor.

1984 / George Orwell

1984 / George Orwell

George Orwell’ın kült eserlerinden birisi olan 1984, geleceğe dair kabus senaryosunu en ürkütücü ve bir o kadar gerçekçi hikayeyle ele alıyor. İlk olarak 1949 yılında basılan bu kitap, distopik dünyada geçen karanlığa anlatırken günümüzde yaşanılanlara ışık tutacak nitelikte. 

1984, yıllardır en çok satan kitaplar listesinin vazgeçilmezi niteliğinde.

Aşka Övgü / Nicolas Truong

Aşka Övgü / Nicolas Truong

İlk 2021 yılında basılan Aşka Övgü, günümüzde değişen aşka ve ilişkilere bakış açısını çarpıcı bir dille anlatıyor. Sevginin günümüzde sadece arzudan ibaret görüldüğü dünyada Alain Badiou’nun aşkın tehdit altında oluşuna inanışını gösteriyor. 

Badiou’ya göre ait bir hakikat arayışıdır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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