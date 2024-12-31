Kitap Kurtları Buraya! İşte 2024'ün En Çok Satan Kitapları
Yeni yıl için geri sayım başlarken 2024’ün en çok satan kitapları da hemen hemen belli oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de edebiyat ve kişisel gelişim kitapları listelerin ilk sıralarında yer aldı.
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2024 yılının ilk on ayında 367 milyon 286 bin 856 adet kitap üretildi. Kitaplar türlerine göre incelendiğinde ilk sırasında yetişkin kültür yayımları yer aldı. İkinci sırada yetişkin kurgu edebiyat yayımları bulunurken üçüncü sırada çocuk kitapları listede yer buldu.
İşte 2024’te okumaya doyamadığımız en çok satan kitaplar…
(Sıralama rastgele yapılmıştır. Kitaplar online kitap satış platformlarının 'en çok satanlar' verilerinden derlenmiştir)
Yırtıcı Kuşlar Zamanı / Ahmet Ümit
Intermezzo / Sally Rooney
Rezonans Kanunu / Pierre Franckh
Mobius / Adam Fawer
Söyleme Bilmesinler / Şermin Yaşar
Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali
Cumhuriyet’in İlk Sabahı / İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar
Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig
Büyük Sorular Kitabım / Sandra Lebrun et Loic Audrain
Vejetaryen / Hang Kang
Labirent – Batı ve Hasımları / Amin Maalouf
Atomik Alışkanlıklar / James Clear
İnsanlığımı Yitirirken / Osamu Dazai
Neksus - Taş Devri'nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi / Yuval Noah Harari
Nakano Eskici Dükkânı / Hiromi Kawakami
Yaşamak-Yu Hua
Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan / Selçuk Şirin
1984 / George Orwell
Aşka Övgü / Nicolas Truong
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