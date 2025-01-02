2 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam, Türkiye gündeminde yerini alan önemli haberleri sizin için derledik! Yılın ilk Perşembe akşamında kaçırdığınız veya yeniden incelemek isteyeceğiniz haberlerle 2 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, bir kez de birlikte göz atalım. Acaba, 2 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 2 Ocak Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçlarının geri ödeme sürecine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, lisansüstü eğitimine ara vermeden devam eden öğrencilerin kredi borçlarını eğitimlerini tamamladıktan 2 yıl sonra ödemeye başlama şartı kaldırıldı.
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta fenalaşarak Muğla'da bir özel hastaneye kaldırılmıştı. İki gün önce ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye kaldırılan ve burada ameliyat olan Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Karaboncuk köyünün muhtarı Suat Altun, kendisini arayarak savcı ve jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcılara 110 bin 950 TL'sini kaptırdı.
İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda partisine sitem dolu sözler sarf etti. Zorlu, açıklamasında "polemiklere kapı aralanmasına izin verilmemesini" temenni etse de kısa sürede "Kürşad Zorlu, AK Partiye mi geçecek?" iddiaları ortaya çıktı.
Fergio House, geçtiğimiz yıl polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla ortaya çıkmıştı. Müstehcen içerikli parti düzenlediği iddiasıyla organizasyonun kurucusu Ferhat Günay ve beraberindeki 19 kişi göz altına alınmış, Günay cezaevine gönderilmişti. 20 Mayıs'ta tahliye edilen Günay'ın yılbaşı gecesi Büyükçekmece'de düzenlediği 200 kişilik partinin görüntüleri ortaya çıktı.
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Asgari ücret tahmini tutan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, bu kez de emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,5, memur emeklilerine ise yüzde 12 zam diyen Cenkci, ek olarak yüzde 3 refah payına da işaret etti.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'daki görüşmenin ardından yeni süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinin ikinci görüşmesine geçtiğimiz günlerde yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti.
Optimar Araştırma, geçtiğimiz yılın enlerini açıkladı. Anketine katılanların yüzde 25,6’sı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yılın kaybedeni olarak seçti. Listenin ikinci sırasında Dilan Polat, üçüncü sırasında ise Meral Akşener vardı. Beşşar Esad, Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan da sıralamadaki diğer isimler oldu.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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