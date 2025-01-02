2 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dün akşam, Türkiye gündeminde yerini alan önemli haberleri sizin için derledik! Yılın ilk Perşembe akşamında kaçırdığınız veya yeniden incelemek isteyeceğiniz haberlerle 2 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, bir kez de birlikte göz atalım. Acaba, 2 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?

İşte, 2 Ocak Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...