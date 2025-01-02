KYK Borç Ödeme Sürecinde Öğrencilerin Üzerinden O Yük Kaldırıldı!
KYK Borç Ödeme Sürecinde Öğrencilerin Üzerinden O Yük Kaldırıldı!
Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren değişiklik! Üniversiteden mezun olduktan 2 yıl sonra KYK borçlarının ödenmesi gerekiyordu. Bu zorunluluk sona erdi. İşte detaylar.
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Üniversite öğrencilerinin sırtına yük olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçlarının geri ödeme süreci hakkında değişiklik yapıldı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle lisansüstü eğitimine ara vermeden devam eden öğrencilerin kredi borçlarını eğitimlerinin bitiminden iki yıl sonra ödemeye başlama şartı tamamen kaldırıldı.
Daha önceki düzenlemeye göre KYK kredi borcu bulunanlar lisansüstü eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri halinde borç ödemelerini eğitimlerinin tamamlanmasından iki yıl sonra başlatabiliyordu.
Ancak yapılan bu değişiklikle "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırıldı.
Bu düzenlemenin ardından KYK borçlarının geri ödeme sürecinde nasıl bir değişiklik yapılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yeni süreç milyonlarca borçlu öğrenciyi yakından ilgilendiriyor ve bu konuda resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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