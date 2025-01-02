2 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birkaç gündür ezeli düşmanı gibi davrandığı Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği tepkiyle konuşulan, genelde de atarlı giderli halleriyle dikkat çeken Demet Akalın bir photoshop mağduriyeti daha yaşadı! Yeni yıla Pullman İstanbul Hotel'de giren Akalın, geceye dair birçok pozunu paylaştı. Fakat içlerinden özellikle biri hemen göze battı! Geçen hafta bir başka konserinden paylaştığı fotoğraflarda photoshop sayesinde kendinden başka herkese benzetilen Akalın, bu sefer de bacağının yarısını yok etti! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!
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Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek'le kurduğu minik ailesiyle hayranlık uyandırmaya devam ederken biricik dostu Aslı Enver de dünyalar tatlısı kızı Elay ve biricik eşi Berkin Gökbudak'la beğeni topluyor. Yeni yılı birlikte karşılayan ünlülerimizden biri de Aslı Enver ve Eda Ece olmuştu. Geceden birlikte pozlarını paylaşan isimler yine sosyal medyada adlarından gıptayla bahsettirdiler. Aslı Enver kucağındaki Mina'yla Eda Ece'ye ikizi kadar benzetilirken paylaşım görenleri yine hayallere daldırdı.
2025'in son gününde yeni aşkını cümle aleme ilan edilen Bülent Şakrak, hem hızıyla hem de sevgilisiyle arasındaki yaş farkı sebebiyle dikkat çekmişti. Kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la aşk pozunu paylaşan Şakrak'a tepkiler büyürken, ünlü oyuncu durumu tiye alarak idare etmeyi tercih etti. EXXEN'in popüler dizisi Gibi'den bir sahne paylaşan Bülent Şakrak kendisini eleştirenlere olay bir göndermede bulundu.
Aşkın Olayım şarkısı ile yan yana gördüğümüz ardından da özellikle sosyal medyadaki hamleleriyle birbirlerine yakıştırılmaya başlanan Icardi ve Simge Sağın ikilisine çoğunuz aşinasınızdır. Wanda Nara ve Icardi'nin çığır açan toksikliği denince akıllara gelen isimlerden biri olan Simge son olarak isyan bayraklarını çekmişti. Icardi'nin kendisinin kısmetini kapattığını hatta yeni yıldan dileğinin aşk olduğunu söyleyen Simge'ye yeni bir umut doğdu! Wanda ile boşanma sürecine giren Icardi'den yeni bir hamle geldi. Gelin detaylara bakalım!
Şarkıcı Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in yayın hayatına başlayan programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı 11 yıl önce nikah masasına oturduğu Beren Saat ile nasıl tanıştığını anlattı. Aynı zamanda Beren Saat'e bir kere değil seri şeklinde evlilik teklifi ettiğini itiraf eden Kenan Doğulu her detayı tek tek açıkladı. Gelin; Doğulu güzel eşine ne zaman ve nerelerde evlilik teklif etmiş, bi' görelim...
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Bir süredir Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 79 yaşında Antalya Medical Park'ta hayatını kaybetti.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, hem sesiyle hem de sahne performanslarıyla yıllardır gönüllerde taht kurmuş sanatçılarımızdan biri. Kendine has yorumu ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ferdi Tayfur, müzik kariyeriyle ve özel hayatıyla adından bahsettiriyordu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan efsane ses geçtiğimiz saatlerde, 79 yaşında hayatını yitirdi. Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, Antalya'da gözlerini yumdu. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a ünlü isimler büyük bir hüzünle veda etti.
Komedi filmi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini nikah masasına taşımışlardı. Aşklarının başladığı ilk günden bu yana favori çiftlerden olan ikili, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya ile çekirdek ailelerini büyütmüşlerdi. Her anlarında baba-kız aşklarına şahit olduğumuz Barış Arduç'sa minik Jan Asya için bakın nasıl bir kostüm giydi?
2024 senesinde en çok konuştuğumuz isimlerden biri olarak hafızalara kazınan Gülse Birsel'in adı manşetlerden eksik olmamıştı. Hem işleriyle hem de kaos dolu olaylarla gündeme yerleşen üstüne bir de sosyal medyadan tepki çeken Gülse Birsel açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. 2024 senesini ardında bırakıp 2025 senesinden iyilik dileyen Birsel yeni yıla melek kanatlarıyla giriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ismin hallerine gelin birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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