Işıklı Melek Kanatlarını Takıp 2025 Senesinden İyilik Dileyen Gülse Birsel Yeni Yıla Uçarak Giriş Yaptı
Işıklı Melek Kanatlarını Takıp 2025 Senesinden İyilik Dileyen Gülse Birsel Yeni Yıla Uçarak Giriş Yaptı
2024 senesinde en çok konuştuğumuz isimlerden biri olarak hafızalara kazınan Gülse Birsel'in adı manşetlerden eksik olmamıştı. Hem işleriyle hem de kaos dolu olaylarla gündeme yerleşen üstüne bir de sosyal medyadan tepki çeken Gülse Birsel açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. 2024 senesini ardında bırakıp 2025 senesinden iyilik dileyen Birsel yeni yıla melek kanatlarıyla giriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ismin hallerine gelin birlikte bakalım!
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2024 yılı, Gülse Birsel için şüphesiz unutulmaz bir yıl oldu. Hem projeleriyle hem de medyada gündem yaratmayı başaran ünlü isim, adını manşetlerden bir an olsun düşürmedi.
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Kaos dolu olaylarla sürekli gündemde olan Birsel, sosyal medyada da sık sık tepki toplasa da yine kaleminden çıkan her yapım izlenme rekorları kırmaya devam etti.
Açıklamalarıyla dikkat çekmeyi başaran Birsel, yıl boyunca dikkatleri üzerine çekerken 2024'ü geride bırakarak 2025'e umut dolu bir şekilde giriş yaptı!
Yeni yıla pozitif bir başlangıç yapmak isteyen Gürsel kollarına ışıklı melek kanatları takarak dans ettiği anları sosyal medya hesabıdan paylaştı.
2025 senesinden dileği iyilik olan Birsel kanatlarını takıp bir sağa bir sola süzüldü!
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O anları şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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