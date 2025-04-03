Kişilik Testi: Fıstıklı Baklava mı Cevizli Baklava mı?
Kişilik Testi: Fıstıklı Baklava mı Cevizli Baklava mı?
Baklava severler burada mı? O zaman bu yazı tam size göre! İşte karşınızda biraz eğlenceli, biraz da tatlı bir kişilik testi: 'Fıstıklı Baklava mı, Cevizli Baklava mı?' Belki de çoğu zaman kararsız kaldığımız bir soru dda bu olabilir. Çoğunluğun fıstıklı baklavayı seçeceğini düşünseniz de cevizli baklava da oldukça sevilen ve eşsiz lezzete sahip bir baklavadır. Bu küçük belki önemsiz seçimlerimiz bile bizim hakkımızda çok şeyi ortaya çıkarabilir. Peki sen hangisini tercih edersin?
Haydiiii!
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Sen hangi baklavayı tercih ediyorsun?
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Hayatındaki lükslerinden vazgeçmeyen ve seçimlerinle aslında farkını yaratan birisin.
Sen olduğun gibi birisin. Hayattın sana sunduklarından daha fazlasını istemiyor onlarla mutlu olmaya çalışıyorsun.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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