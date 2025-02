Kısa Videoların Sırrı: Anında Kahkaha, Anında İyileşme!

Sonuç: Dijital çağın terapi parkuru

TikTok, modern terapinin sokak köşesinde, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir parkur haline geldi. Hem güldüren hem düşündüren bu platform, günümüzün hızlı temposuna uyum sağlayan alternatif bir destek mekanizması sunuyor. Yine de tıpkı bir stand-up gösterisinde olduğu gibi, her esprinin arkasında bir gerçeklik payı var. Unutmayın, ne kadar gülmek iyi gelir, bazen de derin bir sohbete ihtiyaç vardır.

