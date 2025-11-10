Kışa Geçişin Hissini Müziğe Dök: Kasım Ruhunu Yansıtan Şarkılar

Kasım ayı; yazdan kalma sıcaklıkların yerini serin rüzgârlara bıraktığı, sabahları soğukluğun daha derin hissedildiği, battaniye altına saklanma isteğinin arttığı bir geçiş zamanı… Ne tam kış, ne de sonbahar. Gökyüzü gri ama içinde huzur var. Bu ay, biraz melankoliyle, biraz da içsel sakinlikle dolu.

İşte tam da bu hisleri notalara dönüştüren, Kasım’ın içe dönük, yavaş tempolu, duygusal ruhunu müziğe yansıtan 14 şarkılık özel bir liste!