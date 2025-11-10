Kışa Geçişin Hissini Müziğe Dök: Kasım Ruhunu Yansıtan Şarkılar
Kasım ayı; yazdan kalma sıcaklıkların yerini serin rüzgârlara bıraktığı, sabahları soğukluğun daha derin hissedildiği, battaniye altına saklanma isteğinin arttığı bir geçiş zamanı… Ne tam kış, ne de sonbahar. Gökyüzü gri ama içinde huzur var. Bu ay, biraz melankoliyle, biraz da içsel sakinlikle dolu.
İşte tam da bu hisleri notalara dönüştüren, Kasım’ın içe dönük, yavaş tempolu, duygusal ruhunu müziğe yansıtan 14 şarkılık özel bir liste!
1. anema e core - perry como
2. liana flores - rises the moon
3. The Neighbourhood - Sweater Weather
4. The Walters -- I Love You So
5. Dirty Dirty (Stripped) - Charlotte Cardin
6. Cage The Elephant - Cigarette Daydreams
7. mor ve ötesi - 'Güneşi Beklerken'
8. Sertab Erener - Bir Damla Gözlerimde
9. For the First Time - Mac DeMarco
10. Laufey - Falling Behind
11. Sedef Sebüktekin - Unutmam Lazım
12. Duncan Laurence - Arcade
13. ABBA - Fernando
14. TUANA - cümlelerim
