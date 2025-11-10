onedio
Kışa Geçişin Hissini Müziğe Dök: Kasım Ruhunu Yansıtan Şarkılar

Ceren Özer
10.11.2025 - 20:01

Kasım ayı; yazdan kalma sıcaklıkların yerini serin rüzgârlara bıraktığı, sabahları soğukluğun daha derin hissedildiği, battaniye altına saklanma isteğinin arttığı bir geçiş zamanı… Ne tam kış, ne de sonbahar. Gökyüzü gri ama içinde huzur var. Bu ay, biraz melankoliyle, biraz da içsel sakinlikle dolu. 

İşte tam da bu hisleri notalara dönüştüren, Kasım’ın içe dönük, yavaş tempolu, duygusal ruhunu müziğe yansıtan 14 şarkılık özel bir liste!

1. anema e core - perry como

2. liana flores - rises the moon

3. The Neighbourhood - Sweater Weather

4. The Walters -- I Love You So

5. Dirty Dirty (Stripped) - Charlotte Cardin

6. Cage The Elephant - Cigarette Daydreams

7. mor ve ötesi - 'Güneşi Beklerken'

8. Sertab Erener - Bir Damla Gözlerimde

9. For the First Time - Mac DeMarco

10. Laufey - Falling Behind

11. Sedef Sebüktekin - Unutmam Lazım

12. Duncan Laurence - Arcade

13. ABBA - Fernando

14. TUANA - cümlelerim

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
