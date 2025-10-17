onedio
Kısa Bir Mesajla Dağılmak Üzere Olanlara 13 Duygusal Şarkı

Ceren Özer
17.10.2025 - 19:20

Bir 'konuşmamız lazım' mesajıyla başlayan o ağır süreci hepimiz az çok biliriz. Kalp sıkışır, boğaz düğümlenir, en ufak şarkı bile insanı darmadağın eder. İşte tam da o anlarda, hislerini kelimelerle anlatamıyorsan bu şarkılar sana tercüman olacak. Geçmişten bugüne en çok yürek burkan parçaları bu listede topladık. Hazırsan kulaklığını tak, çünkü kalbinin ritmi bu şarkılarla aynı frekansta atacak.💔

1. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda

2. Sertab Erener - Olsun

3. Melike Sahin - Kara Orman

4. Badem - Geceyedir Küsmelerim

5. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme

6. Güncel Gürsel Artıktay - Bu Yüzden

7. Gitme Kal Bu Şehirde - Nazan Öncel

8. Sezen Aksu - Geri Dön

9. Perdenin Ardındakiler - Beni Kendinden Kurtar

10. Cihan Mürtezaoğlu - Bir Beyaz Orkide

11. Pera - Sensiz Ben

12. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

13. Hande Mehan - Sen Beni Güzel Hatırla

Ceren Özer
