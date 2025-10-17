Kısa Bir Mesajla Dağılmak Üzere Olanlara 13 Duygusal Şarkı
Bir 'konuşmamız lazım' mesajıyla başlayan o ağır süreci hepimiz az çok biliriz. Kalp sıkışır, boğaz düğümlenir, en ufak şarkı bile insanı darmadağın eder. İşte tam da o anlarda, hislerini kelimelerle anlatamıyorsan bu şarkılar sana tercüman olacak. Geçmişten bugüne en çok yürek burkan parçaları bu listede topladık. Hazırsan kulaklığını tak, çünkü kalbinin ritmi bu şarkılarla aynı frekansta atacak.💔
1. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda
2. Sertab Erener - Olsun
3. Melike Sahin - Kara Orman
4. Badem - Geceyedir Küsmelerim
5. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme
6. Güncel Gürsel Artıktay - Bu Yüzden
7. Gitme Kal Bu Şehirde - Nazan Öncel
8. Sezen Aksu - Geri Dön
9. Perdenin Ardındakiler - Beni Kendinden Kurtar
10. Cihan Mürtezaoğlu - Bir Beyaz Orkide
11. Pera - Sensiz Ben
12. Duman - Haberin Yok Ölüyorum
13. Hande Mehan - Sen Beni Güzel Hatırla
