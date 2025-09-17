onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kırmızı Renk Boğaları Neden Sinirlendirir?

etiket Kırmızı Renk Boğaları Neden Sinirlendirir?

Pelin Gülşen
Pelin Gülşen - yazio
17.09.2025 - 09:22

Antik Yunan, Roma, Mısır ve Çin medeniyetlerinde bu tip oyunların olduğu bilinmekle birlikte boğa güreşi en popüler ve aynı zamanda en tartışma yaratan geleneklerinden biri olarak İspanya ile özdeşleşmiştir.

Bir matadorun, elindeki kırmızı pelerini (muleta) sallayarak boğayı sinirlendirdiğini görmek için her yıl yüz binlerce insan arenalara akın eder. Boğaları matadora saldıracak, yaralayacak hatta bazen ölümüne sebep olacak kadar kızdıran şey gerçekten kırmızı mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslında hayır!

Aslında hayır!

Kırmızı rengin en çok rahatsızlık verdiği hayvan olarak bilinen boğalar aslında renk körüdür, dolayısıyla kırmızı ve yeşil renklerini ayırt edemezler. Çok agresif bir ırktan gelen boğaların saldırganlığını tetikleyen şey aslında pelerinin rengi değil, pelerinin ani hareketlerini ve dalgalanmasını bir tehdit unsuru olarak algılamalarıdır. Bir başka deyişle, eğer matador beyaz bir pelerin sallıyor olsa da boğanın tepkisi değişmeyecektir.

Peki, buna rağmen neden hâlâ kırmızı pelerin boğa güreşlerinin vazgeçilmezidir?

Peki, buna rağmen neden hâlâ kırmızı pelerin boğa güreşlerinin vazgeçilmezidir?

Boğa güreşi üç farklı aşamadan oluşur ve kırmızı pelerin sadece son bölümde kullanılır. Matadorun kılıcı ile savrulan boğanın kanını kamufle etmek için kırmızı pelerin kullanıldığı düşünülür.

Öte yandan, bazı uzmanlar da kırmızı rengin boğalardan çok insanlar üzerinde etkili olduğu için tercih edildiğini savunmaktadır.

Öte yandan, bazı uzmanlar da kırmızı rengin boğalardan çok insanlar üzerinde etkili olduğu için tercih edildiğini savunmaktadır.

Kırmızının savaş ve kanla olan sembolik bağının insanlar üzerinde heyecana sebep olması, boğa güreşlerini izleyen kalabalığın coşkusunun artmasını sağlamaktadır.

Özetle, pelerinin kırmızısına boğa güreşlerini izleyenlerin verdiği tepki renk körü olan boğanın verdiğinden çok daha fazladır.

Instagram

Instagram Renkgurusu

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Gülşen
Pelin Gülşen
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam