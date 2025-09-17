Kırmızı Renk Boğaları Neden Sinirlendirir?

Antik Yunan, Roma, Mısır ve Çin medeniyetlerinde bu tip oyunların olduğu bilinmekle birlikte boğa güreşi en popüler ve aynı zamanda en tartışma yaratan geleneklerinden biri olarak İspanya ile özdeşleşmiştir.

Bir matadorun, elindeki kırmızı pelerini (muleta) sallayarak boğayı sinirlendirdiğini görmek için her yıl yüz binlerce insan arenalara akın eder. Boğaları matadora saldıracak, yaralayacak hatta bazen ölümüne sebep olacak kadar kızdıran şey gerçekten kırmızı mı?