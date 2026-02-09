onedio
Kimseye Anlatılmayan Düşüncelere Fon Müzikleri

Ceren Özer
09.02.2026 - 15:01

Bazı geceler vardır; yastığa başını koyarsın ama uyku senden kilometrelerce uzaktadır. Zihninde öyle bir trafik başlar ki; geçmişte söylediğin bir cümle, gelecekteki belirsizlikler ve o hiç kimseye, en yakınına bile açamadığın 'ya öyle olsaydı' senaryoları birer birer sahne alır. İşte o anlarda kelimeler boğazında düğümlendiğinde, senin yerine konuşacak, o derin sessizliği anlamlandıracak bir şeyler ararsın.

İşte içindeki o uçsuz bucaksız boşluğa ayna tutacak, her notasında 'yalnız değilsin' diye fısıldayacak şarkılar:

1. Sezen Aksu - İkinci Bahar

2. Radiohead - Daydreaming

3. Evgeny Grinko - Valse

4. Teoman - Çoban Yıldızı

5. Sigur Rós - Untitled #1

6. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

7. Ludovico Einaudi - Experience

8. Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler

9. Can Kazaz - Kendi Halimde

10. Anohni - Hope There's Someone

11. Moby - Porcelain

12. Daughter - Medicine

13. Şebnem Ferah - Hoşçakal

14. Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim

