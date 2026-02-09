Kimseye Anlatılmayan Düşüncelere Fon Müzikleri
Bazı geceler vardır; yastığa başını koyarsın ama uyku senden kilometrelerce uzaktadır. Zihninde öyle bir trafik başlar ki; geçmişte söylediğin bir cümle, gelecekteki belirsizlikler ve o hiç kimseye, en yakınına bile açamadığın 'ya öyle olsaydı' senaryoları birer birer sahne alır. İşte o anlarda kelimeler boğazında düğümlendiğinde, senin yerine konuşacak, o derin sessizliği anlamlandıracak bir şeyler ararsın.
İşte içindeki o uçsuz bucaksız boşluğa ayna tutacak, her notasında 'yalnız değilsin' diye fısıldayacak şarkılar:
1. Sezen Aksu - İkinci Bahar
2. Radiohead - Daydreaming
3. Evgeny Grinko - Valse
4. Teoman - Çoban Yıldızı
5. Sigur Rós - Untitled #1
6. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
7. Ludovico Einaudi - Experience
8. Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler
9. Can Kazaz - Kendi Halimde
10. Anohni - Hope There's Someone
11. Moby - Porcelain
12. Daughter - Medicine
13. Şebnem Ferah - Hoşçakal
14. Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim
