Kimseye Anlatılmayan Düşüncelere Fon Müzikleri

Bazı geceler vardır; yastığa başını koyarsın ama uyku senden kilometrelerce uzaktadır. Zihninde öyle bir trafik başlar ki; geçmişte söylediğin bir cümle, gelecekteki belirsizlikler ve o hiç kimseye, en yakınına bile açamadığın 'ya öyle olsaydı' senaryoları birer birer sahne alır. İşte o anlarda kelimeler boğazında düğümlendiğinde, senin yerine konuşacak, o derin sessizliği anlamlandıracak bir şeyler ararsın.

İşte içindeki o uçsuz bucaksız boşluğa ayna tutacak, her notasında 'yalnız değilsin' diye fısıldayacak şarkılar: