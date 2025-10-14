"Kimse Aşksız Kalmasın!" Venüs Terazi'ye Geçti Dinçer Güner Açıkladı: Aşk ve İlişkilerde Uyum Dönemi!

Yeni insanlarla tanışma ve flört etme fırsatları artıyor. İnsanlar daha açık ve çekici olacak. Güner'e göre 7 Kasım'a kadar 'Havada adeta aşk kokusu olacak.'

Kısacası eğer bekarsanız, sosyalleşmeli ve potansiyel partnerinizi aramaya başlamalısınız.

Venüs, Aşkları Şekillendirecek!

İlişkilerde uyum ve anlayış artacak. Sorunlar çözülecek ve keyifli vakit geçirmek kolaylaşacak. Romantik akşam yemekleri, sanatsal etkinlikler, birlikte mutluluk... Tabii bu durumda ilişkide denge ve adalet öne çıkacak.

Ortaklıklar Kurulacak: Evlilik Zamanı!

'Evlenmek, ortaklık kurmak ve iş birliği başlatmak için harika bir dönem' diyor Güner, bizden söylemesi. İşte de aşkta da kazanmak isterseniz birlik olmak en güzeli. Zaten, sıcak bir yuva kurmak için Ekim'den güzel ay mı olur canım?