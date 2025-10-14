onedio
"Kimse Aşksız Kalmasın!" Venüs Terazi'ye Geçti Dinçer Güner Açıkladı: Aşk ve İlişkilerde Uyum Dönemi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 12:36

Gökyüzü yine hareketli! Ekim ayının ortasından 7 Kasım'a kadar sürcek 'Aşk ve sevgi dönemi' başlıyor! Ünlü astrolog Dinçer Güner, Venüs'ün Terazi burcundaki seyahatinde başımıza gelecekleri kaleme aldı. Hayatlarımızın güzelleşeceği bir döneme değinen ünlü astrolog, Zodyakın 12 burcunu bekleyen aşk, flört, ilişki ve partilerle dolu dönemi anlattı. Peki, Venüs'ün Terazi burcundaki yolculuğu kimlere aşkı getirecek? 

İşte, detaylar...  

Aşk ve sevgi dönemi başlıyor: Venüs, Terazi burcuna geçiyor!

Sıkı durun aşkın ayak sesleri buraya kadar geliyor! Zira, Venüs’ün Terazi burcuna geçişi, ilişkilerde denge, uyum ve romantizmi güçlendirir. Sosyal etkileşimler kolaylaşır, insanlar daha nazik, çekici ve ilişkiye açık olur. Estetik, sanat ve güzellik konuları önem kazanır; hem kendimize hem çevremize özen göstermemiz için destekleyici bir enerji ortaya çıkar.

Peki, Venüs'ün Terazi burcundaki seyahatinde bizi neler bekliyor?

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 'Kimse yalnız kalmasın' diyerek anlattı! Venüs Terazi’deyken bizi bekleyen enerjiyi, aşk, ilişki uyumu, sosyal bağlantılar ve estetik duyarlılığı birer birer ele aldı. Gelin Güner'in yorumuyla 7 Kasım'a kadar sürecek aşk ve sevgi dönemine bir kez de birlikte göz atalım. 👇

Venüs'ün İlk Müjdesi Bekarlara:

Yeni insanlarla tanışma ve flört etme fırsatları artıyor. İnsanlar daha açık ve çekici olacak. Güner'e göre 7 Kasım'a kadar 'Havada adeta aşk kokusu olacak.' 

Kısacası eğer bekarsanız, sosyalleşmeli ve potansiyel partnerinizi aramaya başlamalısınız. 

Venüs, Aşkları Şekillendirecek! 

İlişkilerde uyum ve anlayış artacak. Sorunlar çözülecek ve keyifli vakit geçirmek kolaylaşacak. Romantik akşam yemekleri, sanatsal etkinlikler, birlikte mutluluk... Tabii bu durumda ilişkide denge ve adalet öne çıkacak. 

Ortaklıklar Kurulacak: Evlilik Zamanı! 

'Evlenmek, ortaklık kurmak ve iş birliği başlatmak için harika bir dönem' diyor Güner, bizden söylemesi. İşte de aşkta da kazanmak isterseniz birlik olmak en güzeli. Zaten, sıcak bir yuva kurmak için Ekim'den güzel ay mı olur canım?

Her Gün Parti Tadında Geçecek!

Partiler, davetler ve arkadaş buluşmaları... Sohbet ve keyifli anların ruhunu besleyen Venüs'ün seyahati, 'Yeni ortamlara girmek ve yeni arkadaşlar edinmek için destekleyici bir enerjiye sahip.' diyor Güner! 

Gülen yüzler, mutlu gözler göreceğiz galiba sonunda.

Kendinizi Sevmenin de Zamanı Geldi! 

Saç keslimi, cilt bakımı, giyim ve genel görünümde şıklık ve zarafet arzusu yükseliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam vakti. Yeni görüntünüz ise etrafa ışık saçacak şüphesiz!

Sadece Kalbimiz Değil, Etrafımız da Güzelleşecek!

Ev ve yaşam alanlarını güzelleştirmek gündemde olacak. Dekorasyon ve renk uyumuna dikkat etme isteği artacak. Yaşadığımız yeri çiçeklere süsleme zamanı gelmişti zaten.

Sanat da sessiz kalmayacak bu süreçte! Sinema, tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklere ilgi artacak. Çünkü yaratıcılık tetiklenecek, müzik, sanat ve güzellik dünyayı kucaklayacak. 

Biraz da Para Konuşalım mı? 

Kozmetik, giyim, dekorasyon ve sanatsal objelere harcama yapmak için uygun bir dönemdeyiz. Para buralara harcanacak, e belli ki buralardan da kazanılacak!

Elif ÇAMLIBEL
