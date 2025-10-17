Kendini Hatırla: Hayatta Önceliğin Kendin Olsun
Hayat içinde önceliğimiz ne olmalı?
Acaba bugüne kadar kendimize bir öncelik sıralaması yaptık mı?Hadi gelin, şimdi bir kâğıt ve kalem alalım ve hayatımızdaki öncelikleri sırayla yazalım.
Sonra bir bakalım: Bu sıralamanın içinde biz, kendimiz ne kadar varız?
Kendi önceliğimiz nerede? Yukarılarda mı, aşağılarda mı?
Yani önceliğe “dışarısı” dediğimiz; ailemizi, çevremizi, okulumuzu, mesleğimizi, beklentilerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ya da bulunduğumuz ortamı mı koyduk? Yoksa gerçekten kendimizi mi koyduk?
Şimdi, çok ince bir detayı hatırlayalım; Buradaki “kendimiz” ifadesi, içimizdeki sevgiyi ve güzelliği ortaya çıkarmak üzere odağımızın kendimizde olması anlamına gelir.
