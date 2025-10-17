Kendini Hatırla: Hayatta Önceliğin Kendin Olsun

Eğer kendimizi koymadıysak, o zaman kendi merkezimizde olmadığımız için dışarısı —başkaları— için çalışan, başkaları tarafından kontrol edilmeye ve bazen de güdülmeye ihtiyaç duyan bir yapının içinde olabiliriz şu ana kadar.

Bilelim ki bu hayata tek başımıza geldik ve tek başımıza gideceğiz. Evet, bir birliğin içine doğduk; okyanusun içine doğan bir damla gibiyiz. Her an o damla özelliğimizi bilmek ve fark etmek, yani alanımızı korumak önemlidir. Bu alan, öncelikle kendimize hizmet etmek durumunda. Buradaki “kendine hizmet”ten kastımız bencillik değil bütünün hayrına, ben alanını doğru şekilde muhafaza ederek, ona saygı duyduğun için başka alanlara da saygı duyacak hale gelmektir.

Yani bir hücre olarak sağlıklıysak, bedenin sağlığına en iyi şekilde hizmet eden oluruz.

Başkalarına hizmet etmeden önce kendi varlığımıza ve kendi hayatımıza hizmet etmenin yolunu bilmek çok önemlidir. Bazı çalışmalarımızda şunu hatırlatıyoruz:

“Ben olmadan, biz olunamaz!”

Bir insan kendi hücresini, kendi varlığını, kendi hayatını, kendi durum ve konumunu aydınlatmadan, fark etmeden; başkalarına yardım, hizmet etmekte ve faydalı olmakta zorlanabilir. Oysa öncelikle bu hayat içerisinde önceliğimizi kendimize verdiğimizde,

yani kendi gelişimimiz, kendi farkındalığımız, kendi sağlığımız, kendi zamanımız ve kendi mutluluğumuz önceliğimizde olduğunda… İşte o zaman gerçek anlamda bütünün hayrına işler yapabiliriz.

Biz mutlu olduğumuzda, çevremizi de mutlu ederiz. Biz gülümsediğimizde, çevremizi de gülümsetebiliriz. Biz seversek sevilir, kendimizi de sevdiririz. O yüzden her birimizin öncelik odağı kendimiz olmalıdır.