Kendi Hikayeni Anlatıyormuş Gibi Gelen Şarkılar
İçine girdiğin her kelime, duyduğun her akor, hep seni anlatıyor. Kimi zaman geçmişin gölgelerinde kaybolur, kimi zaman da geleceğe doğru bir umut ışığı gibi ilerlersin.
Şarkılar, hayatını özetleyen minik fragmanlar gibi. Her biri, bir dönüm noktası, bir kırılma anı, bir içsel yolculuk.
1. Pinhâni - Çok Alıştım Sana
2. Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler
3. Fatma Turgut - İkimizden Biri
4. Sertab Erener - İyileşiyorum
5. The Scientist - Coldplay
6. No.1 - Dünya Gül Bana
7. The Night We Met - Lord Huron
8. Teoman - N'apim Tabiatım Böyle
9. Taylor Swift - Back To December
10. Yüksek Sadakat - Döneceksin Diye Söz Ver
11. Model - Ağlamam Zaman Aldı
