onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kendi Hikayeni Anlatıyormuş Gibi Gelen Şarkılar

etiket Kendi Hikayeni Anlatıyormuş Gibi Gelen Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 20:04

İçine girdiğin her kelime, duyduğun her akor, hep seni anlatıyor. Kimi zaman geçmişin gölgelerinde kaybolur, kimi zaman da geleceğe doğru bir umut ışığı gibi ilerlersin. 

Şarkılar, hayatını özetleyen minik fragmanlar gibi. Her biri, bir dönüm noktası, bir kırılma anı, bir içsel yolculuk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Pinhâni - Çok Alıştım Sana

2. Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler

3. Fatma Turgut - İkimizden Biri

4. Sertab Erener - İyileşiyorum

5. The Scientist - Coldplay

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. No.1 - Dünya Gül Bana

7. The Night We Met - Lord Huron

8. Teoman - N'apim Tabiatım Böyle

9. Taylor Swift - Back To December

10. Yüksek Sadakat - Döneceksin Diye Söz Ver

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Model - Ağlamam Zaman Aldı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın