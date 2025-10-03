Kendi Hikayeni Anlatıyormuş Gibi Gelen Şarkılar

İçine girdiğin her kelime, duyduğun her akor, hep seni anlatıyor. Kimi zaman geçmişin gölgelerinde kaybolur, kimi zaman da geleceğe doğru bir umut ışığı gibi ilerlersin.

Şarkılar, hayatını özetleyen minik fragmanlar gibi. Her biri, bir dönüm noktası, bir kırılma anı, bir içsel yolculuk.