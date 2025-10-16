onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Kenan Yıldız Fenerbahçe’nin Kapısından Dönmüş: "Bizimle Dalga Geçtiler"

Kenan Yıldız Fenerbahçe’nin Kapısından Dönmüş: "Bizimle Dalga Geçtiler"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 10:50

Hem Juventus’ta hem de A Milli Futbol Takımı’da gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Kenan Yıldız’ın Bayern Münih altyapısında oynarken Fenerbahçe’ye önerildiği ortaya çıktı. Kenan Yıldız’ın Türkiye temsilciliğini üstlenen menajer Doğan Ercan, eski Fenerbahçe yöneticisinin Kenan Yıldız için, “Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, burada nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay ettiğini söyledi.

Kaynak: Radyospor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Transfermarkt verilerine göre en pahalı Türk futbolcu olan Kenan Yıldız ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Transfermarkt verilerine göre en pahalı Türk futbolcu olan Kenan Yıldız ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Radyospor’dan Özgür Sancar’a açıklamalarda bulunan Kenan’ın Türkiye’deki menajeri Doğan Ercan, genç yıldızı Bayern Münih altyapısında oynarken Fenerbahçe’ye önerdiğini söyledi.

İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi.

Ajansspor’da yer alan bilgiye göre ise “Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?” diyen yöneticinin Selahattin Baki olduğu öğrenildi.

“Kenan’ı şimdi 100 milyon euroya saymazlar”

“Kenan’ı şimdi 100 milyon euroya saymazlar”

Doğan Ercan, 'Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli 2 yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler' ifadelerini de kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın