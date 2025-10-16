Kenan Yıldız Fenerbahçe’nin Kapısından Dönmüş: "Bizimle Dalga Geçtiler"
Hem Juventus’ta hem de A Milli Futbol Takımı’da gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Kenan Yıldız’ın Bayern Münih altyapısında oynarken Fenerbahçe’ye önerildiği ortaya çıktı. Kenan Yıldız’ın Türkiye temsilciliğini üstlenen menajer Doğan Ercan, eski Fenerbahçe yöneticisinin Kenan Yıldız için, “Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, burada nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay ettiğini söyledi.
Kaynak: Radyospor
Transfermarkt verilerine göre en pahalı Türk futbolcu olan Kenan Yıldız ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.
“Kenan’ı şimdi 100 milyon euroya saymazlar”
