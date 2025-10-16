Kenan Yıldız Fenerbahçe’nin Kapısından Dönmüş: "Bizimle Dalga Geçtiler"

Radyospor’dan Özgür Sancar’a açıklamalarda bulunan Kenan’ın Türkiye’deki menajeri Doğan Ercan, genç yıldızı Bayern Münih altyapısında oynarken Fenerbahçe’ye önerdiğini söyledi.

“İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi.”

Ajansspor’da yer alan bilgiye göre ise “Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?” diyen yöneticinin Selahattin Baki olduğu öğrenildi.