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Kenan İmirzalıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan İmirzalıoğlu Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Kenan İmirzalıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan İmirzalıoğlu Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 17:39

Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Modellikten oyunculuğa geçişiyle dikkat çeken İmirzalıoğlu, zamanla ekranların en çok aranan yüzlerinden biri hâline geldi. Kariyerindeki dönüm noktaları, özel hayatındaki iniş çıkışlar ve baba olması gibi detaylar hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun kariyer başlangıcı ve özel hayatı hakkında merak edilenleri sizin için derledik. 

Gelin, bu etkileyici ismin hayatına birlikte göz atalım!

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Kenan İmirzalıoğlu Kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu Kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara’ya taşındı. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde okurken katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Ardından 1997 yılında Best Model of the World unvanını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, oyunculuk dünyasının kapılarını da araladı.

Kenan İmirzalıoğlu Kaç Yaşında?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 doğumlu. Yani 2025 yılı itibarıyla 51 yaşında.

Kenan İmirzalıoğlu Nereli?

Aslen Ankara’nın Bala ilçesinden olan Kenan İmirzalıoğlu, köy yaşamına dair köklü bir geçmişe sahip. Sık sık köyüne gittiğini ve doğayla bağını hiç koparmadığını söylüyor.

Kenan İmirzalıoğlu Kariyer Başlangıcı

Kenan İmirzalıoğlu Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine 1999 yılında yayınlanan “Deli Yürek” dizisiyle başladı. Yusuf Miroğlu karakteriyle adeta bir fenomene dönüşen Kenan, hem oyunculuğu hem karizmasıyla izleyiciden tam not aldı. Ardından “Alacakaranlık” ve “Acı Hayat” gibi önemli projelerde yer aldı. 2000’li yılların ortasından itibaren sinema filmlerinde de boy göstermeye başladı.

Kenan İmirzalıoğlu Özel Hayatı

Kenan İmirzalıoğlu Özel Hayatı

Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin 2020 yılında Lalin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. 2022 yılında da Leyla adında ikinci kızları doğdu.

Kenan İmirzalıoğlu Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Kenan İmirzalıoğlu Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Rol aldığı diziler;

  • Deli Yürek

  • Hayat Bağları

  • Alacakaranlık

  • Acı Hayat

  • Ezel

  • Karadayı

  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi

  • Alef (BluTV)

Filmler;

  • Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

  • Yazı Tura

  • Son Osmanlı Yandım Ali

  • Kabadayı

  • Ejder Kapanı

  • Uzun Hikaye

  • Cingöz Recai

Kenan İmirzalıoğlu Güncel Projeleri

Kenan İmirzalıoğlu Güncel Projeleri

Kenan İmirzalıoğlu şu an “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programının sunuculuğunu yapıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu Ödülleri ve Adaylıkları

Kenan İmirzalıoğlu Ödülleri ve Adaylıkları

2003 – Altın Koza En İyi Erkek Oyuncu (Yazı Tura)

2010 – Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu (Ejder Kapanı)

2011 – Antalya Televizyon Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu (Ezel)

2013 – Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu (Karadayı)

2021 – Altın Zambak Ödülleri En İyi Sunucu (Kim Milyoner Olmak İster?)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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