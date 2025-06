Kenan İmirzalıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan İmirzalıoğlu Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara’ya taşındı. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde okurken katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Ardından 1997 yılında Best Model of the World unvanını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, oyunculuk dünyasının kapılarını da araladı.

Kenan İmirzalıoğlu Kaç Yaşında?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 doğumlu. Yani 2025 yılı itibarıyla 51 yaşında.

Kenan İmirzalıoğlu Nereli?

Aslen Ankara’nın Bala ilçesinden olan Kenan İmirzalıoğlu, köy yaşamına dair köklü bir geçmişe sahip. Sık sık köyüne gittiğini ve doğayla bağını hiç koparmadığını söylüyor.