Kaz Dağlarının Zeytin Hikayesi: #ZeytinimeDokunma

Vaktiyle, Kaz Dağlarının eteklerinde, Ege’nin zeytin kokulu yamaçlarıyla Marmara’nın serin rüzgârlarının buluştuğu bir diyar varmış. Burada zeytin ağaçları, toprağın kalbine kök salmış bilge ruhlar gibi yükselir, dalları barışın fısıltılarını gökyüzüne taşırdı. Her yaprak, bir umut mırıldanır; her meyve, bereketin müjdesini verirdi. Lakin bu hikâye, o kutsal ağaçların gölgesinin solmaya yüz tuttuğu, insanların “Zeytin Yasası” dedikleri bir kararla toprağın şarkısını susturmaya yeltendiği bir çağda, Kaz Dağlarının yüreğinde geçer. Bu, son zeytin dalının dünyayı kurtarmak için yankılanan şarkısının hikâyesidir.

Kaz Dağlarının kuytu bir köyünde, Edremit’in zeytinliklerle çevrili Çamlıbel mahallesinde, Ayşe Nine diye bilinen bir kadın yaşarmış. Saçları zeytin yaprakları gibi gümüşi, gözleri Marmara’nın dalgalarında saklı sırları taşırdı. Ayşe Nine, her şafakta uyanır, zeytinliklere yürür, ağaçların gövdelerine dokunur ve onlara türküler söylermiş. “Sizler barışın bekçilerisiniz,” derdi, “siz olmazsanız, Kaz Dağları susar, dünya susar.” Köyün çocukları etrafına toplanır, onun ağzından zeytin ağaçlarının Athena’nın hediyesi olduğunu, Poseidon’un öfkesine karşı toprağın kalkanı olduğunu dinlerdi. Ama bir sabah, zeytinliklerin kenarında bir sessizlik çökmüş. Yapraklar titrememiş, dallar fısıldamamış. Toprak, sanki bir yara gibi kan ağlıyormuş.

Ayşe Nine, o gün Çanakkale’nin Bayramiç pazarına inmiş. Köylüler telaş içinde konuşuyordu. “Zeytin Yasası,” diyorlardı, “Kaz Dağlarını madenlere açacaklar. Zeytinlikler kesilecek, taş ocakları kurulacak.” Ayşe Nine’nin yüreği sıkışmış. “Bu ağaçlar sadece odun değil,” diye haykırmış, “bu ağaçlar Kaz Dağlarının ruhu! Bunu nasıl göremezsiniz?” Ama köyün çoğu, madenlerin getireceği paranın hayaliyle gözleri kör olmuş, susturmuş onu. O gece, Ayşe Nine, zeytinliklerin ortasında, Kaz Dağlarının gölgesinde diz çökmüş, gökyüzüne bakmış. “Athena,” diye fısıldamış, “bize yol göster.”

Rüyasında, Athena belirmiş. Zeytin dalından tacı başında, gözleri İda Dağı’nın zirvelerinde parlıyormuş. “Ayşe,” demiş, “insanlar benim hediyemi unutuyor. Zeytin Yasası, Kaz Dağlarının ruhunu zehirleyecek bir lanet. Eğer son zeytin ağacı da düşerse, dünya barışını kaybeder. Toprak öfkelenir, Marmara’nın dalgaları taşar, Ege’nin rüzgârı ağlar. Sana bir görev veriyorum: Son zeytin dalını bul ve onu koru. O dal, dünyayı yeniden uyandırabilir.” Ayşe Nine, rüyanın ağırlığıyla uyanmış. Elinde bir sepet, yüreğinde bir umut, yola koyulmuş.