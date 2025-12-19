Kaybolmuş Hissederken Pusula Gibi Yön Gösteren Sözlere Sahip 10 Eser
Kaybolmuş hissetmek, aslında yeni bir yolun başlangıcında olduğunuzun en sessiz işaretidir. Bazen doğru yönü bulmak için ihtiyacımız olan tek şey, hislerimize tercüman olan ve 'kalk, devam et' diyen bir melodidir.
İşte size hem sözleriyle hem de enerjisiyle pusula gibi yön gösterecek, içinizdeki gücü hatırlatacak 10 harika Türkçe şarkı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Şebnem Ferah – Sil Baştan
2. Athena- Kendi Yolumdan
3. Sezen Aksu – Gülümse
4. Sertab Erener – Kendime Yeni Bir Ben Lazım
5. Pinhani – Dön Bak Dünyaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mor ve Ötesi – Uyan
7. Cem Karaca – Bu Son Olsun
8. Edip Akbayram – Güzel Günler Göreceğiz
9. Nil Karaibrahimgil – Ben Buraya Çıplak Geldim
10. Bülent Ortaçgil – Bu Su Hiç Durmaz
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın