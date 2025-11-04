Kasım 2025 Hyundai Fiyat Listesi: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar
Yıllardır Türkiye pazarında sıklıkla tercih edilen otomobil markalarından birisi de Güney Kore menşeli Hyundai. Şehir içinde pratik bir kullanım sunan Hyundai, ülkemizde özellikle i10 ve i20 modelleriyle dikkat çekiyor. Hyundai'ın her ay başında güncellenen fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Kasım ayı boyunca geçerli olacak araba fiyat listeleri de Hyundai tarafından yayımlandı.
Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar?
İşte Hyundai Kasım 2025 güncel fiyat listesi.
Hyundai fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai i10 fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai i20 fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai Bayon fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai Kona fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai Tucson fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Kasım 2025
Hyundai Ioniq fiyat listesi Kasım 2025
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
