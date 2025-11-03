Kasım 2025 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
Güney Kore menşeli Kia, şehir içi ulaşımda sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 2025 yılının sonu yaklaşırlen güncellenen arab fiyatları yakından takip ediliyor. Yakın takibe alınan markalardan birisi de Kia oldu. Kia 2025 model arabaların Kasım ayı satış fiyatlarını açıkladı. Söz konusu fiyatlar, bir sonraki liste yayınlanana kadar geçerli olacak.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Kasım 2025 fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia fiyat listesi Kasım 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia Picanto fiyat listesi Kasım 2025
Kia Stonic fiyat listesi Kasım 2025
Kia EV3 fiyat listesi Kasım 2025
Kia XCeed fiyat listesi Kasım 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia Sportage fiyat listesi Kasım 2025
Kia Sorento fiyat listesi Kasım 2025
Kia EV6 fiyat listesi Kasım 2025
Kia EV9 fiyat listesi Kasım 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın