Karşılaştığın Zorluklarla Nasıl Başa Çıkıyorsun?

Hepimizin hayatında zorlayıcı anlar olur. Bazen aile içinde gerginlik yaşarız, bazen işin getirdiği stres birikir ya da sadece kendimizi kaybolmuş hissederiz. Ancak önemli olan, bu zorluklarla nasıl başa çıktığımızdır. Herkesin tepkisi farklıdır çünkü her bireyin kendi dünyası ve mücadeleleri vardır. Peki, sen zorluklar karşısında nasıl bir duruş sergiliyorsun?

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.