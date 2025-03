Karşılaştığın Zorluklarla Nasıl Başa Çıkıyorsun?

Anlayabiliyorum, çünkü bazen içsel karmaşa ve öfke insanı bunalıma sokabiliyor. Ama bu tamamen normal, çünkü her zaman çözüm odaklı olmak

zorunda değilsin. Sorunlar gelirken, bazen sadece ne olup bittiğini anlamaya

çalışmak bile işe yarar. Kendine biraz daha güvenmeye ve adım atmaya çalış,

çünkü senin gibi biri her türlü sorunun altından kalkar. Ama her zaman bir adım

atmak zorunda olmadığını unutma, bazen sadece durmak da yeterli olabilir.