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Stresle Başa Çıkmak İçin Kullanabileceğiniz 12 Yöntem

etiket Stresle Başa Çıkmak İçin Kullanabileceğiniz 12 Yöntem

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 16:01

Merhaba sevgili stres savaşçıları! Hepimizin hayatında stres denen o huysuz arkadaş var, değil mi? 'Beni rahat bırak!' demek istiyoruz ama maalesef, stres inatçı bir yol arkadaşı. Ama üzülmeyin! Minik yaşam tarzı değişiklikleriyle bu arkadaşı kontrol altına almak mümkün. 

Hadi gelin, stresle başa çıkmanın eğlenceli ve etkili yollarını birlikte keşfedelim!

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1. En basitinden başlayalım. Derin bir nefes al... ve bırak!

Belki klişe gibi gelebilir, ama nefes almak bedenimizin 'reset' düğmesidir. Stres anında farkında olmadan nefes alışverişimiz hızlanır ve bu da kaygıyı artırır. Gözlerinizi kapatın, burnunuzdan derin bir nefes alın (4 saniye), nefesi içinizde tutun (4 saniye), ardından ağzınızdan yavaşça verin (6 saniye). Bu basit teknik bile vücudunuzu sakinleştirir ve zihninize 'Dur, her şey yolunda!' sinyalini gönderir. Günde birkaç dakika pratik yaparak daha dingin bir ruh haline kavuşabilirsiniz.

2. Günlük tut, insanlara anlatamadıklarını kağıtlara anlat!

İçinde birikenleri yazıya dökmek, zihninize nefes aldırmanın en güzel yollarından biridir. Hissettiklerinizi yazmak, problemlerinizle yüzleşmenize ve onları daha net görmenize yardımcı olur. Araştırmalara göre düzenli günlük tutmak, stresi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi bile güçlendirebiliyor! Yazarken kimseye iyi görünmek zorunda değilsiniz; karalamalar, saçma cümleler... Hepsi serbest! Tek yapmanız gereken, ne hissediyorsanız onu kâğıda dökmek.

3. Egzersiz candır!

“Ben stresliyim, ne spor yapması?” dediğinizi duyar gibiyim. Ama bilin ki egzersiz, stresle baş etmenin en etkili yollarından biri. Spor yaptığınızda, vücudunuz 'mutluluk hormonu' olarak bilinen endorfin salgılar. Bu hormon, kaygıyı azaltır ve sizi daha enerjik hissettirir. Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz; bir yürüyüş, evde yapılan birkaç basit hareket veya dans etmek bile yeterli. Yeter ki hareket edin ve enerjinizi boşaltın!

4. Kendini şımart: Bir kahve mi, yoksa çikolata mı?

Yoğun bir günün ardından kendinize bir kahve yapıp oturmak ya da küçük bir çikolata parçasıyla kendinizi ödüllendirmek ruhunuza ilaç gibi gelebilir. Çikolatadaki feniletilamin ve kahvedeki kafein, beyin kimyasallarınızı uyarır ve kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlar. Ancak dikkat: Çok fazla kahve ya da şekerli atıştırmalıklar tüketmek tam tersi bir etki yaratabilir. O yüzden her şey dozunda!

5. "Hayır" demeyi öğren!

Hepimiz çevremize yardımcı olmak istiyoruz, ama bazen bu isteğimiz, bizi tükenmişlik noktasına getirebilir. Kendinizi fazla yormamak için 'Hayır' demeyi öğrenmek çok önemlidir. Bunun bir bencillik olmadığını unutmayın! “Bugün çok yorgunum, bu işi başka bir zaman yapabilir miyiz?” demek, sınırlarınızı belirlemenin sağlıklı bir yoludur. Unutmayın, önce kendinize iyi bakmalısınız ki başkalarına yardımcı olabilin.

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6. Gülmek güzeldir!

Gülmek gerçekten en iyi ilaçlardan biri! Beyin, gülme esnasında endorfin salgılar ve bu da stres seviyenizi düşürür. Komik bir film izleyin, eğlenceli bir arkadaşınıza telefon açın ya da sosyal medyada sizi kahkahaya boğan içerikleri izleyin. Ne kadar çok gülerseniz, o kadar hafiflersiniz. Üstelik, kahkahanın bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği de kanıtlanmış!

7. Şehrin keşmekeşini bırak ve doğaya kaçış yap!

Beton binalar arasında kaybolmuş gibi mi hissediyorsunuz? Doğaya küçük bir kaçamak yapmayı deneyin. Bir parkta yürümek, kuş seslerini dinlemek ya da çimlere uzanıp gökyüzünü izlemek bile ruhunuzu dinlendirir. Araştırmalar, doğada vakit geçirmenin stres hormonlarını azalttığını ve mental sağlığı güçlendirdiğini gösteriyor. Şehirde yaşıyorsanız bile, bir bitki alın ve evinizde mini bir doğa köşesi oluşturun!

8. Bir hobi edin!

Beton binalar arasında kaybolmuş gibi mi hissediyorsunuz? Doğaya küçük bir kaçamak yapmayı deneyin. Bir parkta yürümek, kuş seslerini dinlemek ya da çimlere uzanıp gökyüzünü izlemek bile ruhunuzu dinlendirir. Araştırmalar, doğada vakit geçirmenin stres hormonlarını azalttığını ve mental sağlığı güçlendirdiğini gösteriyor. Şehirde yaşıyorsanız bile, bir bitki alın ve evinizde mini bir doğa köşesi oluşturun!

9. Sevdiklerinize sarılın!

9. Sevdiklerinize sarılın!

Sarılmanın büyüsünü hafife almayın! Sarılmak, oksitosin hormonunun salgılanmasını sağlar ve bu da kendinizi güvende ve mutlu hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca, fiziksel temas stres hormonlarını düşürür. Ailenize, arkadaşlarınıza ya da evcil hayvanınıza sarılın. Bırakın kucaklaşmanın verdiği sıcaklık tüm kötü hislerinizi alıp götürsün...

10. Müzikle rahatla!

Müziğin ruh halimizi nasıl değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Mutlu hissetmek istiyorsan neşeli şarkılar, rahatlamak istiyorsan sakin melodiler dinle. Araştırmalar, özellikle doğa sesleri içeren müziklerin stres seviyesini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Hatta bir 'stresle başa çıkma çalma listesi' oluşturabilirsin. Müziğini aç, gözlerini kapat ve kendini ritmin kollarına bırak!a bırak!

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11. Uykuyu ihmal etme!

Uyku, stresle başa çıkmanın temel taşlarından biridir. Uykusuz kaldığında, stres hormonların (kortizol) yükselir ve kendini daha gergin hissedersin. Yetişkinlerin günde 7-8 saat uyuması önerilir. Uyku hijyenine dikkat ederek daha kaliteli bir dinlenme sağlayabilirsin: Yatma saatlerini düzenli tut, yatmadan önce ekran kullanımını azalt ve rahat bir uyku ortamı oluştur.

12. Profesyonel destek alın!

Bazen stres, kendi başımıza başa çıkamayacağımız kadar yoğun olabilir. Bu noktada, bir uzmandan yardım almak en doğru adım. Psikologlar ve terapistler, seni yargılamadan dinler ve ihtiyacına uygun rehberlik sağlar. Terapi sürecinin, stres yönetimi ve duygusal iyileşme üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış. Kendinize bu iyiliği yapmaktan çekinmeyin!

Son bir hatırlatma

Hayat inişli çıkışlı bir yolculuk ve stres bu yolculuğun bir parçası. Ancak, kontrol sizde! Bu yöntemlerden birkaçını günlük hayatınıza dahil ederek hem zihninizi hem de bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Şimdi sıra sizde: Bu yöntemlerden hangisini deneyeceksiniz?

Stresle başa çıkmanın yollarını keşfetmek için ‘Gençler Nasılız?’ mini dizisini hemen izle!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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