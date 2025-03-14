Stresle Başa Çıkmak İçin Kullanabileceğiniz 12 Yöntem

“Ben stresliyim, ne spor yapması?” dediğinizi duyar gibiyim. Ama bilin ki egzersiz, stresle baş etmenin en etkili yollarından biri. Spor yaptığınızda, vücudunuz 'mutluluk hormonu' olarak bilinen endorfin salgılar. Bu hormon, kaygıyı azaltır ve sizi daha enerjik hissettirir. Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz; bir yürüyüş, evde yapılan birkaç basit hareket veya dans etmek bile yeterli. Yeter ki hareket edin ve enerjinizi boşaltın!