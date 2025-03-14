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Senin Medya Okuryazarlığı Seviyeni Ölçüyoruz!

etiket Senin Medya Okuryazarlığı Seviyeni Ölçüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 21:01

Ne kadar iyi bir medya okuryazarısın? Sen bize medya ve sosyal medya alışkanlıklarını anlat, biz de senin medya okuryazarlığı seviyeni!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma. 

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1. Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçiriyorsun?

2. Gündemi ilgilendiren önemli bir haber gördün direkt paylaşır mısın?

3. İlgini çeken bir haber gördüğünde ilk olarak hangisini yaparsın?

4. Medya içeriklerinde kullanılan görsellerin doğruluğunu kontrol eder misin?

5. Bir haberin doğruluğunu kontrol etmek için ne sıklıkla ek kaynaklara başvuruyorsun?

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6. “Clickbait” yani tıklama tuzağı başlıklarını gördüğünde yine de tıklıyor musun?

7. Bir haberi paylaştın fakat sahte olabileceğini de fark ettin, naparsın?

8. Sosyal medyada herkesin paylaştığı bir haberi veya bilgiyi sen de direkt paylaşır mısın?

Tebrikler, sen uzmansın!

Tebrikler sen bu konuda gerçekten de iyisin. Medya okuryazarlığı konusunda mükemmel bir seviyeye sahipsin. Karşılaştığın içerikleri her zaman sorguluyor, güvenilir kaynakları tercih ediyor ve farklı görüşlere açıksın. Sahte haberleri ve manipülatif içerikleri hemen fark edebiliyorsun. Bu bilgi ve becerilerle, çevrendeki kişilere rehberlik edebilir ve medyada doğruluğun önemini vurgulayabilirsin.

Hiç de fena değilsin!

Medya okuryazarlığı konusunda belli bir farkındalığın var, ancak hala geliştirebileceğin alanlar da mevcut. Bazen haberlerin doğruluğunu kontrol ediyor ve içerikleri sorguluyorsun, bazen de hiç bakmıyorsun. Önemli olan bu alışkanlığı düzenli hale getirmek. Farklı bakış açılarını değerlendirmek ve kaynak güvenilirliğine dikkat etmek, medyada karşılaştığın bilgilerin doğruluğunu artırmana yardımcı olacaktır eminiz.

Biraz daha gelişmen lazım...

Medya okuryazarlığı konusunda daha çok yol alman gerekiyor. İnternette karşılaştığın içerikleri sorgulamak, güvenilir kaynakları bulmak ve doğru bilgiyi ayırt etmek için daha fazla çaba harcamalısın çünkü paylaşılan her şey de gerçek değil. Daha eleştirel bir bakış açısı geliştirmek ve bilgileri doğrulamak, yanlış bilgilendirmelerden korunmana yardımcı olacaktır.

Kriz ve afet anlarında yanlış bilgiye kapılmamak, doğru bilgiye ulaşmak ve sakin kalabilme yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

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Begüm
Begüm
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