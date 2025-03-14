Senin Medya Okuryazarlığı Seviyeni Ölçüyoruz!
Senin Medya Okuryazarlığı Seviyeni Ölçüyoruz!
Ne kadar iyi bir medya okuryazarısın? Sen bize medya ve sosyal medya alışkanlıklarını anlat, biz de senin medya okuryazarlığı seviyeni!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.
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1. Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçiriyorsun?
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2. Gündemi ilgilendiren önemli bir haber gördün direkt paylaşır mısın?
3. İlgini çeken bir haber gördüğünde ilk olarak hangisini yaparsın?
4. Medya içeriklerinde kullanılan görsellerin doğruluğunu kontrol eder misin?
5. Bir haberin doğruluğunu kontrol etmek için ne sıklıkla ek kaynaklara başvuruyorsun?
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6. “Clickbait” yani tıklama tuzağı başlıklarını gördüğünde yine de tıklıyor musun?
7. Bir haberi paylaştın fakat sahte olabileceğini de fark ettin, naparsın?
8. Sosyal medyada herkesin paylaştığı bir haberi veya bilgiyi sen de direkt paylaşır mısın?
Tebrikler, sen uzmansın!
Hiç de fena değilsin!
Biraz daha gelişmen lazım...
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