Senin Medya Okuryazarlığı Seviyeni Ölçüyoruz!

Ne kadar iyi bir medya okuryazarısın? Sen bize medya ve sosyal medya alışkanlıklarını anlat, biz de senin medya okuryazarlığı seviyeni!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.