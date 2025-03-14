Güle Güle İlhami! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fatih Gühan'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı
Güle Güle İlhami! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fatih Gühan'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya dahil olan Fatih Gühan, İlhami karakteriyle hepimizin gönlünü fethetti. Pembe'nin doğup büyüdüğü mahallenin imamı olan İlhami, Firaz ve Nursema arasındaki karmaşık aşk ilişkisinde arada kalmıştı. Nursema ve Firaz aşkının yeşermesiyle beraber İlhami karakterinin dizideki vadesi doldu. İlhami'yi canlandıran Fatih Gühan, Instagram hesabı üzerinden duygulandıran bir veda mesajı paylaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna Nursema'ya partner olarak gelen İlhami hepimizin gönlünü kazanan bir karakter!
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Firaz ve Nursema'nın birbirlerine aşklarını itiraf etmesinin ardından dizideki hikâyesi son bulan İlhami karakterinin diziye veda edeceği duyurulmuştu.
Diziden ayrılan Fatih Gühan, Instagram hesabından İlhami'ye ve diziye veda eden duygusal bir paylaşım yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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