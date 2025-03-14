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Güle Güle İlhami! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fatih Gühan'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Güle Güle İlhami! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fatih Gühan'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 21:43

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya dahil olan Fatih Gühan, İlhami karakteriyle hepimizin gönlünü fethetti. Pembe'nin doğup büyüdüğü mahallenin imamı olan İlhami, Firaz ve Nursema arasındaki karmaşık aşk ilişkisinde arada kalmıştı. Nursema ve Firaz aşkının yeşermesiyle beraber İlhami karakterinin dizideki vadesi doldu. İlhami'yi canlandıran Fatih Gühan, Instagram hesabı üzerinden duygulandıran bir veda mesajı paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna Nursema'ya partner olarak gelen İlhami hepimizin gönlünü kazanan bir karakter!

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna Nursema'ya partner olarak gelen İlhami hepimizin gönlünü kazanan bir karakter!

Fatih Gühan'ın canlandırdığı İlhami, Fatih'teki bir camide imamlık yapan sakin biriyken kendisini bir anda Firaz ve Nursema'nın karmaşık ilişkisi içerisinde bulmuştu. 

Başlarda Nursema'nın aşık olduğu İlhami, Firaz'a evini açıp ona yardım etmiş ve bu vesileyle ikiliyle epey yakınlaşmıştı.

Firaz ve Nursema'nın birbirlerine aşklarını itiraf etmesinin ardından dizideki hikâyesi son bulan İlhami karakterinin diziye veda edeceği duyurulmuştu.

Firaz ve Nursema'nın birbirlerine aşklarını itiraf etmesinin ardından dizideki hikâyesi son bulan İlhami karakterinin diziye veda edeceği duyurulmuştu.

Nursema'nın nişanlarında İlhami yerine Firaz demesiyle işler karmaşıklaşırken Nursema, duygularının farkına sonunda varmış ve İlhami'yle çıktığı evlilik yolculuğundan vazgeçmişti.

Diziden ayrılan Fatih Gühan, Instagram hesabından İlhami'ye ve diziye veda eden duygusal bir paylaşım yaptı.

Diziden ayrılan Fatih Gühan, Instagram hesabından İlhami'ye ve diziye veda eden duygusal bir paylaşım yaptı.

İlhami ile vedalaşma zamanı..

Cancağzım @kizilcikserbetitv seyircisi sizlerle bu hikayeyi paylaşmış olmaktan çok mutluyum. İlginiz ve sevginiz için en başta size çok teşekkür ederim.

Yönetmenimiz Hakan Kırvavaç Ketche ve @eylemoguzzz hocama sonsuz teşekkürler.

Emek veren birbirimize hakkımızın geçtiği tüm ekibe ve gold film ailesine sonsuz teşekkürler ☺️

Birlikte bu hikayeyi paylaşmaktan çok mutlu olduğum @cerenykarakoc @batuhanbozkurtyuzgulec ve @hamdialkan çok teşekkür ederim, sizinle paylaşmak ne kadar güzeldi..

yola çıktığımızdan bu yana yanımda olan @cetin.sarikartal iyi ki varsınız hocam.

Veee ilhami. İyi ki… Artık seninle kafamın içinde sonsuza kadar arkadaşız, bana anlattıkların ve anlatacakların için minettarım.

Bir başka hikayede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Son söz

“Aklın kimyası ile, aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir, adımlarını korka korka atar, “aman sakın kendini” diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği: “bırak kendini, koy gitsin.” Akıl kolay kolay yıkılmaz, aşk ise kendini yıpratır, harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte vardır. “

Şems-i Tebrîzî

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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