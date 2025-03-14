Türk Televizyonlarına Damga Vurmuştu: Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne Attığı Tokadın Anatomisi

'Ama yani ben her zaman tek eşliliği savunan bir insanım benim için çok önemli beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmem?' diyen Demirel'e Ataizi, 'Ulan televizyonda or*s*u olduğun ortaya çıktı daha ne olsun ?' diye yanıt verirken Sevda Demirel, 'Senin gibi or*s*luk yapıp da millete bilmem neremi göstermedim ve ben aklandım en azından.' dedi ve bir hışımla Hande Ataizi'nin üzerine atladı.