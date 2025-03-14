Türk Televizyonlarına Damga Vurmuştu: Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne Attığı Tokadın Anatomisi
Türk Televizyonlarına Damga Vurmuştu: Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne Attığı Tokadın Anatomisi
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz anlarından biri, 2002 yılında İki Kere Kiki programında yaşandı. Canlı yayında seyircilerin gözleri önünde patlayan bu tokat, yıllar geçmesine rağmen hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyor. Peki, Sevda Demirel ve Hande Ataizi arasındaki bu gerilim nasıl başladı? Olayın perde arkasında neler vardı? Gelin, bu efsanevi televizyon anının anatomisini inceleyelim.
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2000'lerde televizyon bambaşka bir alandı. Talk showlardaki cesur sohbetler şimdilerde bizi hayrete düşürürken o dönem yaşanan olayları şaşkınlıkla karşılıyoruz.
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O olay ise programa konuk olarak gelen Sevda Demirel'in sunucu Hande Ataizi'ne attığı unutulmaz tokat!
Arto ve Sevda Demirel'in konuk olduğu program daha ilk dakikalarından itibaren gerginliği seyirciye hissettirebiliyordu.
Hande Ataizi'nin kendisini "Aşk kadını" olarak seyirciye sunduğu o anların devamında Sevda Demirel kendisini tek eşli olarak lanse edip yine Ataizi'ne laf soktu.
"Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne okkalı bir tokat yapıştıran Sevda Demirel, böylece yıllar sonra bile hatırladığımız anlara imza attı.
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Olayın ardından Sevda Demirel, tokat attığı için pişman olmadığını, Hande Ataizi’nin kendisini küçümseyici tavırlarıyla kışkırttığını söyledi.
Cem Davran, söz konusu olayı yıllar sonra şu sözlerle anlattı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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