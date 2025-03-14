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Türk Televizyonlarına Damga Vurmuştu: Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne Attığı Tokadın Anatomisi

Türk Televizyonlarına Damga Vurmuştu: Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne Attığı Tokadın Anatomisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 19:49

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz anlarından biri, 2002 yılında İki Kere Kiki programında yaşandı. Canlı yayında seyircilerin gözleri önünde patlayan bu tokat, yıllar geçmesine rağmen hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyor. Peki, Sevda Demirel ve Hande Ataizi arasındaki bu gerilim nasıl başladı? Olayın perde arkasında neler vardı? Gelin, bu efsanevi televizyon anının anatomisini inceleyelim.

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2000'lerde televizyon bambaşka bir alandı. Talk showlardaki cesur sohbetler şimdilerde bizi hayrete düşürürken o dönem yaşanan olayları şaşkınlıkla karşılıyoruz.

2000'lerde televizyon bambaşka bir alandı. Talk showlardaki cesur sohbetler şimdilerde bizi hayrete düşürürken o dönem yaşanan olayları şaşkınlıkla karşılıyoruz.

İki Kere Kiki programı da o döneme damga vuran işlerin başında geliyordu. Ruhsar'da başrol oynayan Cem Davran ve Hande Ataizi'nin bu defa sunucu olarak karşımıza çıktığı program, 2002'nin en sevilen işlerinden olmuştu. Tabii bu programdaki bir olay hala hafızalarımızdan bir türlü gitmiyor.

O olay ise programa konuk olarak gelen Sevda Demirel'in sunucu Hande Ataizi'ne attığı unutulmaz tokat!

O olay ise programa konuk olarak gelen Sevda Demirel'in sunucu Hande Ataizi'ne attığı unutulmaz tokat!

Hande Ataizi, özellikle 90’lı yıllarda diziler ve magazin haberleriyle adından sıkça söz ettiren bir isimdi. Sivri dili, esprili üslubu ve cesur açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Sevda Demirel ise hem şarkıcılığı hem de keskin çıkışlarıyla bilinen, zaman zaman sert tavırlarıyla dikkat çeken bir figürdü.

Arto ve Sevda Demirel'in konuk olduğu program daha ilk dakikalarından itibaren gerginliği seyirciye hissettirebiliyordu.

Arto ve Sevda Demirel'in konuk olduğu program daha ilk dakikalarından itibaren gerginliği seyirciye hissettirebiliyordu.

Program akışı sırasında Hande Ataizi, Sevda Demirel hakkında pek çok iğneleyici yorum yapıyor. Tabii sivri dilli Arto yangına körükle gitmeyi ihmal etmeyip ortalığı karıştırmaya devam ediyordu.

Hande Ataizi'ne 'Aşık olduğunuz mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu.' diyen Sevda Demirel, televizyona damga vuran büyük skandalın fitilini burada ateşledi.

Hande Ataizi'nin kendisini "Aşk kadını" olarak seyirciye sunduğu o anların devamında Sevda Demirel kendisini tek eşli olarak lanse edip yine Ataizi'ne laf soktu.

Hande Ataizi'nin kendisini "Aşk kadını" olarak seyirciye sunduğu o anların devamında Sevda Demirel kendisini tek eşli olarak lanse edip yine Ataizi'ne laf soktu.

'Ama yani ben her zaman tek eşliliği savunan bir insanım benim için çok önemli beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmem?' diyen Demirel'e Ataizi, 'Ulan televizyonda or*s*u olduğun ortaya çıktı daha ne olsun ?' diye yanıt verirken Sevda Demirel, 'Senin gibi or*s*luk yapıp da millete bilmem neremi göstermedim ve ben aklandım en azından.' dedi ve bir hışımla Hande Ataizi'nin üzerine atladı.

"Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne okkalı bir tokat yapıştıran Sevda Demirel, böylece yıllar sonra bile hatırladığımız anlara imza attı.

"Ne dedin sen?" diyerek Hande Ataizi'ne okkalı bir tokat yapıştıran Sevda Demirel, böylece yıllar sonra bile hatırladığımız anlara imza attı.

Canlı yayında gerçekleşen bu olay, program ekibini ve izleyicileri şoke etti. Hande Ataizi, olayın şaşkınlığıyla Ne yapıyorsun?” diyerek tepki verdi ancak tokadı atan Demirel’in öfkesi dinmemişti.

Bu sahne, televizyon ekranlarında defalarca gösterildi, haber bültenlerinde tartışıldı ve yıllar içinde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.

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Olayın ardından Sevda Demirel, tokat attığı için pişman olmadığını, Hande Ataizi’nin kendisini küçümseyici tavırlarıyla kışkırttığını söyledi.

Olayın ardından Sevda Demirel, tokat attığı için pişman olmadığını, Hande Ataizi’nin kendisini küçümseyici tavırlarıyla kışkırttığını söyledi.

Hande Ataizi ise şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu belirterek olaya mesafeli yaklaştı.

Bu tokatın yankıları uzun yıllar devam etti. “Ne dedin sen?” repliği popüler kültürün bir parçası haline geldi; caps’lerden gif’lere kadar pek çok formatta internette dolaşıma girdi. Hatta bu olay, televizyon programlarında ve skeçlerde defalarca mizah konusu yapıldı.

Cem Davran, söz konusu olayı yıllar sonra şu sözlerle anlattı:

Cem Davran, söz konusu olayı yıllar sonra şu sözlerle anlattı:

'Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu. Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Talihsiz bir olaydı bu da. Sevda Demirel kalktı gitti. Başka konuk aldık. Hande Ataizi toparlandı sonra programa geri döndü. O zamanlar herkes şoka girmişti.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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