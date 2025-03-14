Survivor Fragmanı Paylaşıldıktan Sonra Hemen Silindi: Yarışmacı Konsey Olmadan Eleme Adayı Oldu!

Eskisi kadar gündem olmasa da hala Survivor hayranları var ve durdurulamıyorlar demiştik. Dün de buna örnek bir olay yaşandı. Survivor'ın 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden bir fragman resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ardından hemen yayından kaldırıldı.

Ancak çoktan iş işten geçmişti. İzleyicilerin fark ettiği bu video kısa sürede yayıldı. Yeni bölümde yeni eleme adayını öğrenmek için heyecanla bekleyen hayranları Meryem'in eleme adayı olduğunu görünce şoke oldular. Üstelik Meryem'in konsey olmadan aday olması da dikkatlerden kaçmadı.