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Survivor Fragmanı Paylaşıldıktan Sonra Hemen Silindi: Yarışmacı Konsey Olmadan Eleme Adayı Oldu!

Survivor Fragmanı Paylaşıldıktan Sonra Hemen Silindi: Yarışmacı Konsey Olmadan Eleme Adayı Oldu!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.03.2025 - 09:28

Survivor 2025 All Star, bu yıl da tüm heyecanıyla tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölüm Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Eleme potasındaki o isimler ise Elif, Asena ve Yağmur'du. Yeni bölümde bir diğer eleme adayını öğrenmeye hazırlanıyorduk. Herkesin heyecanla beklediği 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak Survivor yeni bölüm fragmanı önce paylaşıldı sonra aceleyle silindi. Ancak hayranları çoktan durumu fark etmişti.

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Survivor her sene olduğu gibi bu sene de "ekranların en çok izlenen yarışma programı" ünvanını kimselere vermiyor.

Survivor her sene olduğu gibi bu sene de "ekranların en çok izlenen yarışma programı" ünvanını kimselere vermiyor.

Yıllardır tv8 ekranlarından heyecanla takip edilen Survivor, bu yıl her ne kadar eskisi kadar gündemde yer almasa da adından söz ettirmeyi başarıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program bu sene Survivor 2025 All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara geliyor. Kadro efsane olunca yarışmalarda izleyenlerin ilgisini çekiyor. Survivor sosyal medyada birçok hayranı ile ekranlara hükmetmeye devam ediyor.

Yeni bölüm fragmanı Survivor sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra hemen kaldırıldı.

Yeni bölüm fragmanı Survivor sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra hemen kaldırıldı.

Eskisi kadar gündem olmasa da hala Survivor hayranları var ve durdurulamıyorlar demiştik. Dün de buna örnek bir olay yaşandı. Survivor'ın 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden bir fragman resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ardından hemen yayından kaldırıldı.

Ancak çoktan iş işten geçmişti. İzleyicilerin fark ettiği bu video kısa sürede yayıldı. Yeni bölümde yeni eleme adayını öğrenmek için heyecanla bekleyen hayranları Meryem'in eleme adayı olduğunu görünce şoke oldular. Üstelik Meryem'in konsey olmadan aday olması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte izleyenlerden ve videoyu yakalayanlardan paylaşımlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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