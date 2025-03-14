Survivor Fragmanı Paylaşıldıktan Sonra Hemen Silindi: Yarışmacı Konsey Olmadan Eleme Adayı Oldu!
Survivor Fragmanı Paylaşıldıktan Sonra Hemen Silindi: Yarışmacı Konsey Olmadan Eleme Adayı Oldu!
Survivor 2025 All Star, bu yıl da tüm heyecanıyla tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölüm Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Eleme potasındaki o isimler ise Elif, Asena ve Yağmur'du. Yeni bölümde bir diğer eleme adayını öğrenmeye hazırlanıyorduk. Herkesin heyecanla beklediği 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak Survivor yeni bölüm fragmanı önce paylaşıldı sonra aceleyle silindi. Ancak hayranları çoktan durumu fark etmişti.
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Survivor her sene olduğu gibi bu sene de "ekranların en çok izlenen yarışma programı" ünvanını kimselere vermiyor.
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Yeni bölüm fragmanı Survivor sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra hemen kaldırıldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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