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Final Yapması Bekleniyordu: Gönül Dağı, 6. Sezon Onayı Aldı

Final Yapması Bekleniyordu: Gönül Dağı, 6. Sezon Onayı Aldı

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 19:47 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 19:52

TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Gönül Dağı'nın 5. sezonunun final sezonu olması bekleniyordu. Başrol Berk Atan'ın son anda 5. sezona dahil olduğu dizinin çekimleri Eskişehir'de yapıldığı için oyuncular bu açıdan zorluk yaşıyor. Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 6. sezonda da ekranlara geleceğini ve fenomen dizinin sezon finali tarihini açıkladı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2020'den beri cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan Gönül Dağı, 5 sezondur yayınlanmasına rağmen reytinglerde hala rakipsiz.

2020'den beri cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan Gönül Dağı, 5 sezondur yayınlanmasına rağmen reytinglerde hala rakipsiz.

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış bozkır öykülerinden uyarlanarak, Anadolu insanının yaşamını sıcak ve samimi bir dille ekrana taşıyor. “Bozkırda bir Anadolu masalı” sloganıyla tanıtılan yapım, izleyiciyi kırsalın kendine özgü atmosferinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Hikâye, Gedelli adındaki küçük bir kasabada yaşayan üç kuzenin macerasına odaklanıyor. Çocukluklarından beri icat yapmaya, mekanik düzenekler kurmaya ve teknolojik araçları tamir etmeye meraklı olan bu üçlünün hayal gücü, yıllar içinde daha da büyür.

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı dizinin bu sezon final yapması bekleniyordu.

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı dizinin bu sezon final yapması bekleniyordu.

5 sezondur yayınlansa da sadık izleyici kitlesini kaybetmeyen Gönül Dağı, cumartesi akşamı resmen rakipsiz. Haliyle dizinin yapımcısı bu düzeni bozmak istemeyip yeni sezonlar için hazırlık yapıyor. 5. sezon için başrol Berk Atan'la son anda anlaşmaya varılması, Berk Atan'ın Gönül Dağı'ndan ayrılacağına dair iddiaları güçlendirmişti. Durum böyle olunca Gönül Dağı'nın 6. sezonunun olmayacağı düşünülüyordu. Birsen Altuntaş, dizinin hayranlarını sevindiren haberi sonunda verdi.

Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri yapılan Gönül Dağı, 15 Mart günü 170. bölümüyle ekrana gelecek. 12 hafta sonra sezon finali bölümü yayınlanacak olan dizinin 6. sezonu garantilenirken yeni sezonda hangi oyuncuların yolculuklarına devam edeceği merak konusu oldu. 

Bakalım Gönül Dağı, 5 sezondur istikrarla devam ettiği kadrosuyla 6. sezonda ekrana gelecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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