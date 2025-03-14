Final Yapması Bekleniyordu: Gönül Dağı, 6. Sezon Onayı Aldı
Final Yapması Bekleniyordu: Gönül Dağı, 6. Sezon Onayı Aldı
TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Gönül Dağı'nın 5. sezonunun final sezonu olması bekleniyordu. Başrol Berk Atan'ın son anda 5. sezona dahil olduğu dizinin çekimleri Eskişehir'de yapıldığı için oyuncular bu açıdan zorluk yaşıyor. Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 6. sezonda da ekranlara geleceğini ve fenomen dizinin sezon finali tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2020'den beri cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan Gönül Dağı, 5 sezondur yayınlanmasına rağmen reytinglerde hala rakipsiz.
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Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı dizinin bu sezon final yapması bekleniyordu.
Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın 182. bölümde sezon finali yapacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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