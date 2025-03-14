Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Firaz'ın Akıbeti İfşa Oldu

Sezonun başında birbirinden nefret eden Firaz ve Nursema, daha sonra yakınlaşmış ve ilk hamle Firaz tarafından gelmişti. Nursema, Pembe'nin büyüdüğü mahalledeki cami imamı İlhami'ye aşık olsa da sonrasında gönlünün Firaz'a kaydığını fark etmişti. Firaz ise Nursema'yla arkadaş olduğunu zannetse de aslında ona aşıktı. Tabii bu hikayede yanan İlhami oldu. Nursema'nın sırılsıklam aşık olduğunu sandığı İlhami, Ünal ailesinin baskıları nedeniyle zorla evlendirilmemesi için Nursema'yla evlenmeyi kabul etmiş fakat Nursema'nın nişanlarında 'Firaz' demesiyle acı gerçekle yüzlemişti.