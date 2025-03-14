Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Firaz'ın Akıbeti İfşa Oldu
Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Firaz'ın Akıbeti İfşa Oldu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Nursema ve Firaz arasındaki karmaşık aşk ilişkisi kafamızı epey karıştırmış durumda. Nursema, ilk başlardan İlhami'ye aşık olurken Firaz'ın duygularına karşılıksız kalamadı. İlhami'yle nişanlanırken yanlışlıkla 'Firaz' diyen Nursema gönlünün kimde olduğunu belli etmişti. Firaz'la Nursema'nın ilişkisinin ne yöne doğru ilerleyeceği merak yaratırken Kızılcık Şerbeti setinden gelen görüntüler hepimizi şoke etti.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz, Nursema ve İlhami aşk üçgeni bu sezonun en bomba olayı.
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92. bölüm fotoğraflarında Nursema ve Firaz'ın bir araya gelip ailelerinin karşısında dimdik ayakta durduğunu gördük.
Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, Firaz ve Nursema'nın pazardaki sahnesinin görüntülerini paylaştı.
İşte Kızılcık Şerbeti setinden görüntüler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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