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Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Firaz'ın Akıbeti İfşa Oldu

Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Firaz'ın Akıbeti İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 21:03 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 21:07

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Nursema ve Firaz arasındaki karmaşık aşk ilişkisi kafamızı epey karıştırmış durumda. Nursema, ilk başlardan İlhami'ye aşık olurken Firaz'ın duygularına karşılıksız kalamadı. İlhami'yle nişanlanırken yanlışlıkla 'Firaz' diyen Nursema gönlünün kimde olduğunu belli etmişti. Firaz'la Nursema'nın ilişkisinin ne yöne doğru ilerleyeceği merak yaratırken Kızılcık Şerbeti setinden gelen görüntüler hepimizi şoke etti.

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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz, Nursema ve İlhami aşk üçgeni bu sezonun en bomba olayı.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'ndeki Firaz, Nursema ve İlhami aşk üçgeni bu sezonun en bomba olayı.

Sezonun başında birbirinden nefret eden Firaz ve Nursema, daha sonra yakınlaşmış ve ilk hamle Firaz tarafından gelmişti. Nursema, Pembe'nin büyüdüğü mahalledeki cami imamı İlhami'ye aşık olsa da sonrasında gönlünün Firaz'a kaydığını fark etmişti. Firaz ise Nursema'yla arkadaş olduğunu zannetse de aslında ona aşıktı. Tabii bu hikayede yanan İlhami oldu. Nursema'nın sırılsıklam aşık olduğunu sandığı İlhami, Ünal ailesinin baskıları nedeniyle zorla evlendirilmemesi için Nursema'yla evlenmeyi kabul etmiş fakat Nursema'nın nişanlarında 'Firaz' demesiyle acı gerçekle yüzlemişti.

92. bölüm fotoğraflarında Nursema ve Firaz'ın bir araya gelip ailelerinin karşısında dimdik ayakta durduğunu gördük.

92. bölüm fotoğraflarında Nursema ve Firaz'ın bir araya gelip ailelerinin karşısında dimdik ayakta durduğunu gördük.

Nursema ve Firaz cephesinde ani bir kararla evlilik kararının alındığını bu görsellerden anlasak da Şerbo'da neyin ne zaman olacağını kestirebilmek güç. Haliyle seyirci İlhami'den gelebilecek bir hamleyle ikilinin arasının açılacağını düşünüyordu. Kızılcık Şerbeti setine denk gelen bir izleyici resmen içimize su serpti.

Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, Firaz ve Nursema'nın pazardaki sahnesinin görüntülerini paylaştı.

Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, Firaz ve Nursema'nın pazardaki sahnesinin görüntülerini paylaştı.

Zengin ailelerin çocukları olan Firaz ve Nursema'nın pazarda alışveriş yaptıkları anlar akıllara hemen aileleri tarafından reddedilerek sıfırdan bir hayata başlayabilecekleri bir hikayeyi getirdi. Vallahi bu hikaye epey tutar sevgili Şerbo senaristleri!

İşte Kızılcık Şerbeti setinden görüntüler:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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