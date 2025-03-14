Çocuklarımızın Mental Olarak Daha Güçlü Olmalarına Destek Olmanın 10 Yolu
Çocuklarımızın Mental Olarak Daha Güçlü Olmalarına Destek Olmanın 10 Yolu
Günümüzde artık zamanı tutmak zor oldu. Hızla geçen zamanla birlikte birçok değişir. Çocuklarımızın bu durumda kaybolmasını engellemek için her duruma hazır hale getirebiliriz. Gelin beraber bunu nasıl yapabileceğimize bakalım!
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1. Rutinlere saplanıp kalmamasını sağlamalısınız.
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2. Günlük olarak deneyimlediği şeyleri çeşitlendirebilirsiniz.
3. Konfor alanının dışına bilinçli bir şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz.
4. Karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesine izin verebilirsiniz.
5. Hedefe giden yolda değişiklikler olabileceğini gösterebilirsiniz.
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6. Gönüllü faaliyetlere katılmasını destekleyebilirsiniz.
7. Karar verme ve problem çözme becerisi geliştirebilirsiniz.
8. Sağlıklı aile ortamı sunabilirsiniz.
9. Çocuğun potansiyelini görmelisiniz.
10. Adaptasyon becerisini öğretebilirsiniz.
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Ebeveyn olmak ya da bir gencin sorumluluğunu taşımak her zaman çok kolay olmayabilir. Gençleri daha iyi anlamak ve sağlıklı iletişim kurma yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!
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