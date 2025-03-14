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Çocuklarımızın Mental Olarak Daha Güçlü Olmalarına Destek Olmanın 10 Yolu

etiket Çocuklarımızın Mental Olarak Daha Güçlü Olmalarına Destek Olmanın 10 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 19:01

Günümüzde artık zamanı tutmak zor oldu. Hızla geçen zamanla birlikte birçok değişir. Çocuklarımızın bu durumda kaybolmasını engellemek için her duruma hazır hale getirebiliriz. Gelin beraber bunu nasıl yapabileceğimize bakalım!

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1. Rutinlere saplanıp kalmamasını sağlamalısınız.

Çocuklara esnek olmayı öğretmek gerekir. Rutin oluşturmak ilerlemeyi sağlayabilir fakat tamamen rutine saplanmamak gerekir. Değiştirmek gereken şeyler olduğu zaman esnek davranabilmesin. Çünkü hayat her zaman planladığımız gibi gitmez... Değişen planlarla baş edebilmenin yolu ise rutinden ayrılabilmekten geçer.

2. Günlük olarak deneyimlediği şeyleri çeşitlendirebilirsiniz.

Merak ve öğrenme tutkusunu aşılayabilmek için deneyimlerinin çeşitlendirilmesi önemlidir. Farklı bakış açıları, perspektiflerle karşılaşabilmesi bolca deneyim edinmesinden geçer. Merak ederek araştırmaya başlaması ve cesareti ile adım atması farklı deneyimlerin sunulması sayesinde gerçekleşir.

3. Konfor alanının dışına bilinçli bir şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Konfor alanında durmak bir süre sonra cesaret özelliğinin azalmasına yol açar. Değişen dünyaya atılabilmek ve kendini gerçekleştirebilmek için cesarete ihtiyaç vardır. Bu yüzden çocukların konfor alanının içerisinde hapsedilmemesi gerekir. Şartların hepsi hesaba katılarak farklı dünyalara adım atabilmeleri sağlanmalı.

4. Karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesine izin verebilirsiniz.

Dünya değişiyor... Bu değişim sırasında birçok fırsat bir anda var oluyor ve yok oluyor. Zaman hızlı akmaya başladı! Bu çağda yapılması gereken fırsatlara evet demek! Kaçırmadan fırsatları değerlendirmek en iyisi. Böylece çocuğunuz kendini geliştirebileceği şeyleri ya da asıl ilerlemek istediği alanı keşfedebilir.

5. Hedefe giden yolda değişiklikler olabileceğini gösterebilirsiniz.

Bir hedefinin olması çok güzel. Bu hedefler değişebilir, fakat sabit bir hedef belirleyerek onun üzerine çalışması ne kadar azimli olduğunu gösterir. Burada önemli olan hedefe giden yolların değişebileceğini görmek. Hedefe giden yolda değişiklikler yapılabileceğini bilen biri kendinden emin bir şekilde ilerlemeye devam eder.

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6. Gönüllü faaliyetlere katılmasını destekleyebilirsiniz.

Nerede neler yapılabileceğini görebilmesi adına gönüllü faaliyetlere yönlendirebilirsiniz. Böylece çağımızda nelerin değiştiğini daha yakından görebilir ve adapte olmakta zorlanmaz. Ayrıca sadece teorik değil, pratik olarak yeni şeyler öğrenerek kendini geliştirebilir.

7. Karar verme ve problem çözme becerisi geliştirebilirsiniz.

Hızlıca değişen bir dünyadan bahsediyoruz, sorunlar kendini gösterebilir. Bu yüzden çocukların problem çözme yeteneklerinin gelişmesi gerekir. Sorunların altında kalmaktansa onları nasıl ortadan kaldıracaklarını bilmeleri çocukları güçlendirir. Ayrıca çözülen sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini de bilmeleri gerekir.

8. Sağlıklı aile ortamı sunabilirsiniz.

Anne ve baba ile iyi anlaşan bir çocuğun özgüveni yüksek olur. Huzurlu bir ortamda doğru bir şekilde yetiştirilen çocuklar değişen dünyaya daha çabuk adapte olabilir. Zorlukları ailesi ile paylaşarak aşabilir, aile içerisinde aldığı sorumluluk ile olgunlaşabilir.

9. Çocuğun potansiyelini görmelisiniz.

Çocuğunuzun yetenek ve becerilerini görebilmeniz gerekir. Gelişebileceği alanlara yönlendirerek gelişimini sağlayabilirsiniz. Gerçekleşmeyi bekleyen bir güç var... Bu gücü geride bırakmak yerine potansiyelin hangi alanda olduğunu keşfederek ilerlemek gerekir.

10. Adaptasyon becerisini öğretebilirsiniz.

Değişen dünyada kaybolmamak için adaptasyonu becerisini geliştirmek gerekir. Yeni ortamlara ve durumlara alışmak, alışarak rahatça hareket edebilmek insanın daha cesur ve güçlü bir şekilde adım atabilmesini sağlar. Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürleri tanımak adaptasyon becerisine sahip olmaktan geçer.

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asklepiospallas
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