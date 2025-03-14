Hayatın Kaçınılmaz Bir Parçası Olan Yas Sürecinin 5 Evresi
Hayatın Kaçınılmaz Bir Parçası Olan Yas Sürecinin 5 Evresi
Çeşitli sebeplerle yas sürecine girebiliriz. Yas sürecine giriş sebebimiz farklı olabileceği gibi, kayıp karşısında verdiğimiz tepki de tamamen kendine özgüdür. Ama unutmayın ki hayat devam ettiği sürece her zaman yapılabilecek bir şeyler vardır…
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İlk tepki olarak hissizlik…
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Ardından gerçeklikle yüzleşememe durumu olarak inkar…
“Neden böyle oldu?” ile başlayan öfke hissi…
Sadece dışarıyı değil, kendini de suçlamaya başlamak...
Gerçeklikle yüzleşilen çaresizlik aşaması…
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Acıdan doğan kabullenme…
Ardından hayata yeniden uyum sağlanmaya başlanır.
Duygusal güçlenme evresi de tam bu aşamada gerçekleşir!
Yas sürecinde duygularımızı anlamlandırmak ve bununla başa çıkabilme yollarını keşfetmek için ‘Gençler Nasılız?’ mini dizisini hemen izle!
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