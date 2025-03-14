Hayatın Kaçınılmaz Bir Parçası Olan Yas Sürecinin 5 Evresi

Yas aşamalarında her zaman ilk günkü gibi acı dolu bir süreç yaşanmaz. Yas sürecinin son aşamasına gelindiğinde artık kayıptan güç alarak yeni bir anlam ve yaşam tarzı yaratılır. İnsan bu evrede kendisini daha güçlü hisseder, geçmişle barışır ve geleceğe dair daha olumlu bir bakış açısına sahip olur.

Bu aşamalar herkesce farklı sıralar ve yoğunluklarda tecrübe edilebilir fakat ilk aşamasından son aşamasına kadar yasın her evresi iyileşmenin bir parçasıdır. Her aşamaya kabul ile yaklaşmak, gerektiğinde profesyonel destek almak süreci çok daha kolaylaştırabilir.