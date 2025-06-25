Bebeğinizin Kendi Kahramanı Var: Gezenbebe Hero Koleksiyonu ile Tanışın
Bir karakter seçin; bebeğinizin odasından kıyafetlerine, her şey o kahramanla uyumlu olsun.
Bebeklerin bir kahramana ihtiyacı yok mu? Sarılıp uyuyacağı, banyo sonrası bornozunda karşısına çıkacak, uyku tulumunda gecelere eşlik edecek bir dost…
Gezenbebe Hero Koleksiyonu tam da bu fikirle yola çıkıyor.
🐘 Fil, 🐨 Koala, 🐰 Tavşan ve 🧸 Ayıcık…
Her biri birer karakter, her biri bir hikâye. Ve her biri, bebeğinizin dünyasına hem stil hem sevgi katmak için burada.
Tek bir kahraman, baştan ayağa bir dünya!
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Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş: İlk Kahramanıyla İlk Macerası
Banyo Sonrası da Kahramanı Yanında
Gezenbebe Hero Müslin & Havlu Bebek Çocuk Pançosu
Gezenbebe Hero Desenli Müslin & Havlu Bebek Çocuk Bornozu
Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Havlu Bebek Çocuk Pançosu
Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorganı
Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorgan Kılıfı
Gezenbebe Hero Bebek & Çocuklar İçin Nakışlı Karyola Kenar Koruyucu
Gece Olunca Masal Devam Eder
Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Welsoft Bebek Tulum
Doğumdan İtibaren Stil Sahibi
Gezenbebe Hero Bebek Hastane Çıkış Seti
Günlük Kombinlerde Bile Karakter Devam Ediyor
Gezenbebe Hero Uzun Kollu Bebek Tulumu
Neden Bu Koleksiyon Fark Yaratıyor?
Çünkü bu sadece bir bebek giyim koleksiyonu değil.
Bu; stil sahibi, uyumlu, düşünülmüş bir dünya.
Bir karakter seçiyorsunuz ve sonrasında her şey —oyuncağından yorganına kadar— aynı çizgide ilerliyor.
Bebeklik döneminin hızlı geçen ama unutulmaz anlarını, kahramanınızla özel kılıyorsunuz.
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