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Bebeğinizin Kendi Kahramanı Var: Gezenbebe Hero Koleksiyonu ile Tanışın

etiket Bebeğinizin Kendi Kahramanı Var: Gezenbebe Hero Koleksiyonu ile Tanışın

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 09:51

Bir karakter seçin; bebeğinizin odasından kıyafetlerine, her şey o kahramanla uyumlu olsun.

Bebeklerin bir kahramana ihtiyacı yok mu? Sarılıp uyuyacağı, banyo sonrası bornozunda karşısına çıkacak, uyku tulumunda gecelere eşlik edecek bir dost…

Gezenbebe Hero Koleksiyonu tam da bu fikirle yola çıkıyor.

🐘 Fil, 🐨 Koala, 🐰 Tavşan ve 🧸 Ayıcık…

Her biri birer karakter, her biri bir hikâye. Ve her biri, bebeğinizin dünyasına hem stil hem sevgi katmak için burada.

Tek bir kahraman, baştan ayağa bir dünya!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş: İlk Kahramanıyla İlk Macerası

Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş: İlk Kahramanıyla İlk Macerası

Miniklerin ilk arkadaşlık anı artık sadece eğlenceli değil, aynı zamanda dekoratif.

  • Yumuşacık kadife dokular

  • Gelişim destekleyici sallanma deneyimi

  • Her karakterin kendine özel tema rengiyle odanıza uyum sağlar

Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş

Banyo Sonrası da Kahramanı Yanında

Banyo Sonrası da Kahramanı Yanında

Kapüşonlu bornozlar, pratik pançolar ve desenli havlular...

  • Hepsi seçtiğiniz karakterin çizgisinde tasarlandı.

  • %100 pamuk

  • Fil, Koala, Tavşan, Ayıcık desenli

  • Yumuşaklık ve uyum bir arada

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Havlu Bebek Çocuk Bornozu

Gezenbebe Hero Müslin & Havlu Bebek Çocuk Pançosu

Gezenbebe Hero Müslin & Havlu Bebek Çocuk Pançosu

Müslin ve havlunun mükemmel birleşimiyle hazırlanan panço bebeğinizin hassas cildine zarar vermeden onu kurutuyor. Her kullanımda kalitesini hissedeceğiniz çocuk pançosu aynı zamanda çocuğunuzun stilini de yansıtıyor. Hem kullanışlı hem şık pançoya çocuğunuz da bayılacak!

Gezenbebe Hero Müslin & Havlu Bebek Çocuk Pançosu

Gezenbebe Hero Desenli Müslin & Havlu Bebek Çocuk Bornozu

Gezenbebe Hero Desenli Müslin & Havlu Bebek Çocuk Bornozu

Koala deseniyle çocukların en sevdiği bornozlardan biri olacak bornoz, banyo sonrası çocuğunuzun sıcak ve konforlu hissetmesini sağlıyor. Koala dışında tavşan, fil ve ayıcık desenleri de olan bornoz hızlı kurumaya yardımcı oluyor. Rahat çocuk bornozu, banyo ritüellerini daha eğlenceli ve konforlu hale getiriyor.

Gezenbebe Hero Desenli Müslin & Havlu Bebek Çocuk Bornozu

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Havlu Bebek Çocuk Pançosu

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Havlu Bebek Çocuk Pançosu

Çocuklar için özel olarak tasarlanan panço pastel tonlarında. Bebeğinizi sarmalayarak yumuşacık bir sarılma hissi veren pançonun fil, tavşan, ayıcık ve koala desenleri var. Banyo sonrası bebeğinizi sıcacık yapacak panço %100 pamuklu.

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Havlu Bebek Çocuk Pançosu

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Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorganı

Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorganı

100x135 cm boyutlarındaki çocuk yorganı fil desenli. Miniklerin uyurken yanında olacak yorganın üst yüzeyinde çocukların hoşuna gidecek desenler var. Çocuklarınızı sıcacık tutan yorgan aynı zamanda yumuşacık. 

Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorganı

Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorgan Kılıfı

Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorgan Kılıfı

100x135 cm boyutlarındaki yorgan kılıfını çocuğunuz görünce çok sevecek. Koala desenli kılıf, çocuk odanıza uyan bir tasarıma sahip. Çocuğunuzun uykularının daha konforlu olması için tasarlanan kılıf, pastel renklerinde.

Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek & Çocuk Yorgan Kılıfı

Gezenbebe Hero Bebek & Çocuklar İçin Nakışlı Karyola Kenar Koruyucu

Gezenbebe Hero Bebek & Çocuklar İçin Nakışlı Karyola Kenar Koruyucu

Bebeklerin yatağının kenarına koymak için bu koruyucular ideal. 40x180 cm boyutlarındaki kenar koruyucular, bebeğinizin güvenliği ve rahatı düşünülerek tasarlanmış. Ahşap karyolanın sert kenarlarından bebeğinizi bu koruyucular sayesinde koruyabilirsiniz. Hem koruyan hem odanın tasarımına renk katan koruyucuların üstünde sevimli desenler var.

Gezenbebe Hero Bebek & Çocuklar İçin Nakışlı Karyola Kenar Koruyucu

Gece Olunca Masal Devam Eder

Gece Olunca Masal Devam Eder

Bebekler, kahramanlarıyla birlikte daha huzurlu uyur.

  • Nakışlı uyku tulumu

  • Tematik yorgan, yorgan kılıfı ve karyola koruyucusu

  • Stil sahibi ve huzurlu bir uyku ortamı

Gezenbebe Hero Nakışlı Bebek Uyku Tulumu

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Welsoft Bebek Tulum

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Welsoft Bebek Tulum

12-18 ay bebeklerin kullanabileceği tulumun kapüşonu da var. Her biri ayrı desenli tulumu bebeğinize alabileceğiniz gibi sevdiğiniz bir arkadaşınızın bebeğine de hediye olarak alabilirsiniz. Sıcacık tutan tulum bebeklerin tarzını tamamlıyor.

Gezenbebe Hero Kahraman Kapüşonlu Welsoft Bebek Tulum

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Doğumdan İtibaren Stil Sahibi

Doğumdan İtibaren Stil Sahibi

Bebekliğin ilk anları da artık konseptli…

  • 11 veya 6 parçalık hastane çıkış setleri

  • Organik pamuklu kumaş

  • Kahramanına özel işlemeler ve pastel tonlar

Gezenbebe Hero Bebek Hastane Çıkış Seti

Gezenbebe Hero Bebek Hastane Çıkış Seti

Gezenbebe Hero Bebek Hastane Çıkış Seti

Hastane çıkışı için daha az parçalı ürün arıyorsanız bu 6 parçalık çıkış setini alabilirsiniz. Organik çıkış seti ile hastane çıkışınız çok daha kolay olacak. Bebeğinize çok yakışacak sette şapka, önlük, zıbın, pantolon, eldiven ve body var. %100 pamuk olduğu için bebeğinizi rahatsız etmiyor.

Gezenbebe Hero Bebek Hastane Çıkış Seti

Günlük Kombinlerde Bile Karakter Devam Ediyor

Günlük Kombinlerde Bile Karakter Devam Ediyor

Giydirirken keyif alacağınız, kombin yaparken zorlanmayacağınız parçalar…

  • Nakışlı tişört & salopet takımları

  • Uzun kollu tulumlar, welsoft kapüşonlu modeller

  • Hero temalı çizgi, giyimde de kendini gösterir

Gezenbebe Hero Kısa Kol Bebek T-Shirt & Nakışlı Salopet Seti

Gezenbebe Hero Uzun Kollu Bebek Tulumu

Gezenbebe Hero Uzun Kollu Bebek Tulumu

Evde bebek için tulum hiçbir zaman yeterli değildir. Uzun kollu tulum organik kumaştan üretilmiş. Yenidoğandan 9 aya kadar bedeni olan tulum bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Bu tulum sadece rahat değil, aynı zamanda çok da tarz! 

Gezenbebe Hero Uzun Kollu Bebek Tulumu

Neden Bu Koleksiyon Fark Yaratıyor?

Çünkü bu sadece bir bebek giyim koleksiyonu değil.

Bu; stil sahibi, uyumlu, düşünülmüş bir dünya.

Bir karakter seçiyorsunuz ve sonrasında her şey —oyuncağından yorganına kadar— aynı çizgide ilerliyor.

Bebeklik döneminin hızlı geçen ama unutulmaz anlarını, kahramanınızla özel kılıyorsunuz.

Tüm karakterleri görmek için tıklayın.

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mulan
mulan
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