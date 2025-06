Bebeğinizin Kendi Kahramanı Var: Gezenbebe Hero Koleksiyonu ile Tanışın

Bir karakter seçin; bebeğinizin odasından kıyafetlerine, her şey o kahramanla uyumlu olsun.

Bebeklerin bir kahramana ihtiyacı yok mu? Sarılıp uyuyacağı, banyo sonrası bornozunda karşısına çıkacak, uyku tulumunda gecelere eşlik edecek bir dost…

Gezenbebe Hero Koleksiyonu tam da bu fikirle yola çıkıyor.

🐘 Fil, 🐨 Koala, 🐰 Tavşan ve 🧸 Ayıcık…

Her biri birer karakter, her biri bir hikâye. Ve her biri, bebeğinizin dünyasına hem stil hem sevgi katmak için burada.

Tek bir kahraman, baştan ayağa bir dünya!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'