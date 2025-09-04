Senin karakterin Beethoven gibi diyebiliriz! Onun müziğinde sert geçişler, ani değişimler ve derin duygular var, tıpkı senin hislerinde olduğu gibi. Bazı anlarda kendini dış dünyadan izole ediyorsun ama bu yalnızlık senin için bir kaçış değil, düşünceleri toplama fırsatı diyebiliriz. Beethoven çalarken dikkatini çeken bir noktaya takılı kalıyorsun ve o noktayı düşünmekten keyif aldığını söyleyebiliriz. Senin için müzik, sadece kulakları dolduran sesler değil elbette. Anlamları ve hisleri çözümlediğin bir araç. Bir şarkının yavaş bir pasajında duraklayıp düşünmekten, ritmin değiştiği anlarda kendini enerjiyle doldurmaktan hoşlanıyorsun. E tıpkı Beethoven desek abartmış olmayız!