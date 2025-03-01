Kaptan Ailesinin Sahnesinde: "Bir Günümüz Efsanesi / Ferhat ile Şirin"

DAMLA: Eskiden illaki tiyatrodan da kazanılır derdim. Ama maalesef tiyatro camiasının da dizi sektöründen farklı kalmadı. At izi it izine karıştı derler eskiler. Tam olarak öyle oldu. O sebeple ne tutacak niye tutacak artık anlamak mümkün değil. Eskiden kulak gazetesi derdik biz oyunun iyiyse kulaktan kulağa yayılır illaki seyircisini bulur derdik. Şimdi sosyal medya var. Bambaşka bir mantıkta işliyor ki ben ne, ne için ilgi çekiyor asla anlamıyorum.

Ayrıca bir oyunun tutması için istikrarla oynanması lazım ki bu maliyetlerle o da çok zor. Ama şunu biliyorum biz şanslı insanlarız ki etrafımızda az da olsa sağlam ve bizimle bu yolda yürümeye ve ısrar etmeye niyeti olan bir ekibimiz var. O sebeple bize bir şey olmaz. Şimdi onlar düşünsün.

ORÇUN: Tek kişilik oyun hayalinden bahsettik. Nasıl bir oyun düşünüyorsun?

DAMLA: Tek kişilik oyun ki şu anda oynamayanı dövüyorlar bence bir oyuncu için yapılabilecek en iddialı ve üstünde düşünülmesi gereken iş. Şu an 10 yaş daha genç ve tek kişilik oyunuyla tanınmış bir oyuncu olmayı istenmezdim açıkçası çünkü tıpkı ilk romanı tutan romancının ikinci roman sendromu gibi tek kişilik oyunla tanınmış oyuncunun da ikinci oyunla ilgili ciddi bir sorunu oluşuyor. Seyirci ondan çoğunlukla ilkine benzemeyen tamamen farklı başka bir tek kişilik iş bekliyor ki bu büyük bir beklenti ya da aynı oyunucuyu kalabalık bir kadroda ne yapacak bakalım diye görmek için koşa koşa gidip seyredip sonra da aman o kadar da iyi değilmiş deyip işin içinden çıkıyor zira ensemble içinde kendini var edebilmek çok daha zor tabii ki.

Ezcümle belki iki sene evvel hala erken diyebilirdim ama sanırım 44 ü bitireceğim şu günlerde artık benim de anlatacak bir hikayem var. Tek kişilik bir oyun yapmalıyım diyorum. Başarılı olmuş tek kişilik işlere bakın ki hemen sayabileceğim aklımda olan sevgili Merve Polat’ın “Yan Rol”ü; Nezaket Erden’in “Dirmit”i; Uğur Kanbay’ın “Eylül'ü gibi tüm bu işler oyuncuları tarafından içselleştirilmiş çok sevilmiş ve sahip çıkılmış hikayeler. Rolleri ile adeta özdeşleşmişler iç içe geçmişler. Böyle bir hikâye var aklımda.

Dışarıdan bakıp herkesin gerek görüntüsü gerek yeteneği ailesi veya eğitimiyle hayata on sıfır önde başladığını zannedip aslında kimsenin içine bakmaya zahmet etmediği, görüntüsü hep gerçeğinin önüne geçmiş kadınlar vardır. Yan rol olmaya fazla başrol olmaya ise başka sebeplerden bir türlü uygun olamamış kadınlar…Ya da başrol olup ta ruhu kaldıramamış kadınlar… Öyle işte… Anlatınca göreceksiniz ama önce bunu anlatacak kalemi ve yönetecek gözü bulmam lazım.