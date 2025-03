Kaptan Ailesinin Sahnesinde: "Bir Günümüz Efsanesi / Ferhat ile Şirin"

ORÇUN: Afişe konan ödüllere seyirci itibar ediyordu. Fakat son yıllarda çok prestijli ödül törenleri olduğu kadar ne olduğunu, kimin düzenlediğini, neye göre niye ödül verildiğini bilmediğimiz organizasyonlar da var. Yirmi yıldır tiyatroda oynamamış adama yılın en iyi tiyatro erkek ödülü verildiğini biliyorum. Yahut “bu yıl on ikinci düzenlenen bilmem ne ödülleri” diye duyduğum, gördüğüm ama her ay düzenlenen dolayısıyla on ikincisinin on ikinci aya denk geldiğini bildiğim törenler de var. Bunu ben görüyorsam seyirci de görüyor ve anlıyor hangi ödül ne demek.