etiket Kalbini Tüm Dünyaya Açtı: “Someone Like You” Nasıl Yazıldı?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
13.02.2026 - 18:01

Milyonların severek dinlediği “Someone Like You”, Adele’in en iyi şarkılarından yalnızca biri. Ancak bu parçayı diğerlerinden ayıran çok özel bir yanı var: hikayesi. Duyguların en saf haliyle döküldüğü bu şarkı, Adele’in kaleminden nasıl çıktı? Cevabı için kaydırmaya devam edin.

1. Hiçbir zaman etkisi geçmeyecek "o" şarkı...

'Someone Like You' herkesin kalbine dokunan, tüm dünyanın bildiği en yaralayıcı şarkılardan bir tanesi... Özellikle Adele'in hala konserlerinde oldukça duygulu söylemesi, yıllar geçse bile bu şarkının etkisini biraz bile azaltmadı. Peki, bu şarkının ardındaki hikayeyi hiç merak ettiniz mi?

2. Bir ayrılığın hemen ardından doğdu...

Someone Like You şarkısı bir ayrılığın hemen ardından yazıldı. Adele, uzun süreli ilişkisinin hemen bitmesinin ardından bu şarkıyı yazdı. Bu şarkının ilham kaynağı ise eski sevgilisinin evlendiğini öğrenmeseydi. Bu haberi aldıktan sonra hissettiklerini ise bu şekilde şarkıya döktü.

3. Şarkıyı sadece tek bir günde yazdı.

Adele, bu şarkıyı Amerikalı müzisyen Dan Wilson (Semisonic) ile birlikte sadece birkaç saat içinde yazdı.  Bu ikili ilk defa o gün birlikte çalıştı. Eminiz ki onlar da bu şarkıyı yazarken bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi...

4. Bu şarkıda abartıya yer vermedi.

Adele, şarkının duygusunun bozulmaması için sade kalmasını istedi. Bu yüzden de şarkı yalnızca piyano ve vokalden oluşuyor. Büyük prodüksiyonlar, efektler ya da arka vokaller bilinçli olarak kullanılmadı.

5. Aynı gün demo kayıt yapıldı...

Şarkının ilk demo kaydını aynı gün verdi ve ortaya çıkan kayıt o kadar güçlü ve iyiydi ki, final versiyonuna edilen müdahale çok azdı. Adele'in kırılgan vokaline bilerek müdahale edilmedi ve dinleyen herkes onun sesindeki acıyı anlayabiliyordu.

6. Şarkı tamamen onun hislerini yansıttı.

Şarkıdaki he bir kelime, tamamen onun duyguları ile ilgiliydi. Şarkıda bir acı ya da öfke yoktu. Sadece kabullenme ve olgunluk vardı. Adele, şarkının acı dolu ama kin içermeyen bir veda olmasını özellikle istedi.

7. "21" albümünün en güçlü parçası oldu.

Aslında bu şakı Adele'in kariyeri için de bir dönüm noktası oldu. 21 albümünün en güçlü ve dinlenen parçalarından biri haline geldi. Albümün genel havasını en net olarak anlatan şarkı olarak öne çıktı.

8. Bu performans ile parçayı zirveye çıkardı!

9. Bu şarkıda ağlamak serbest...

Adele, bu şarkısı ile vermek istediği bir imaj vardı. Ayrılık sonrası güçlü görünen kadın rolünü reddetti ve üzgünlüğünü saklamadan anlattı. Bu samimiyeti, dinleyicilerin şarkıyla daha çok bağ kurmasını sağladı.

10. Adele'in imzası: "Someone Like You".

Şu bir gerçek ki, bu şarkı yalnızca bir “hit” parça değil, aynı zamanda Adele’i Adele yapan bir ustalık eseri. Bugün hala milyonlarca kez dinlenmeye devam ediyorsa, bunun nedeni herkesin kendi içinde bu şarkıda bir parça bulabilmesi.

