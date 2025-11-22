Kalbini Açman İçin Ne Gerekiyor?
Hayat bazen kapıları aralık bırakır, bazen de kalbinin etrafına yüksek duvarlar ördürür sana fark ettirmeden. Ama herkesin kalbini açmasına vesile olan bir şey mutlaka bulunur. Belki bir bakış, belki bir kelime, belki de yıllarca içten içe taşıdığın bir his. Hazırsan, başlıyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Aşık olduğunda en çok ne hissedersin?
3. Kalbini birine açman ne kadar zaman alır?
4. Aşkı hangi hava durumuna benzetirsin?
5. Bir ilişkiye başlamadan önce sen…
6. Kalbini en çok ne kırar peki?
7. Aşık olduğunda kendini nasıl ifade edersin?
8. Son olarak, sana göre aşk…
Güven!
Eğlence ve enerji!
Anlaşılma hissi!
Ruhsal bağ!
