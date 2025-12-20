onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tasarrufu Oyuna Çevirdiler: 2 Milyon Euro'ya Ulaştılar! 40 Yaşlarında Emekli Oldular

Tasarrufu Oyuna Çevirdiler: 2 Milyon Euro'ya Ulaştılar! 40 Yaşlarında Emekli Oldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2025 - 15:28

Erken emeklilik çoğu kişi için ulaşılmaz hayal gibi duruyor. Britanya’dan çıkan Donegan çifti, tasarrufu baskı yerine oyuna dönüştürerek tabloyu tersine çevirdi. Disiplinli gelir yönetimi ve sade yaşam tercihleri sayesinde finansal bağımsızlık geldi. Bugün 2 milyon euro'yu aşan portföyleriyle dünyayı geziyorlar. Deneyimleri, on binlerce kişiye yol gösteriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tasarruf, mahrumiyet değil oyuna dönüştü

Tasarruf, mahrumiyet değil oyuna dönüştü

Katie Donegan ve Alan Donegan, ilişkilerinin ilk döneminde radikal kararlar aldı. Beş yıl boyunca aile evinde kaldılar. Kış aylarında kalorifer yerine kalın giysiler, sıcak su torbaları ve “ısınma oyunları” devreye girdi. Telefonlar yalnızca dışarıdayken şarj edildi, ev içi tüketim en alt seviyeye çekildi.

Dışarıda yemek rutini tamamen rafa kalktı. Alışveriş kupon odaklı ilerledi. Harcama kalemleri titizlikle izlendi. Tasarruf, baskı yaratmak yerine skor tutulan eğlenceli süreç halini aldı. Yaklaşım, sürdürülebilirliği kolaylaştırdı.

Gelir yükseldi, yatırım sadeleşti

Gelir yükseldi, yatırım sadeleşti

Tasarruf kadar gelir yönetimi de kritik rol oynadı. Katie aktüer olarak yıllık 66 bin euro'ya yakın kazanç sağladı. Alan sunum eğitmeni kimliğiyle 70 bin euro civarında gelir elde etti. Kazancın önemli bölümü düşük maliyetli küresel endeks fonlarına yönlendirildi.

Karmaşık al-sat stratejileri tercih edilmedi. Uzun vadeli, otomatik büyüyen portföy mantığı benimsendi. Hedef, yaş takvimine kilitlenmek yerine giderleri karşılayacak net rakama ulaşmaktı. Finansal bağımsızlık, tarih değil matematik meselesi olarak ele alındı.

Aynı sayfada kalmak, asıl sınavdı

Aynı sayfada kalmak, asıl sınavdı

Süreç kusursuz ilerlemedi. Çift, finansal bağımsızlık hedefinde zaman zaman farklı yönlere çekildi. Alan çocukluk döneminde yaşanan iflas travmasıyla güvencesizlikten uzak durmayı amaçladı. Katie ise uzun süre “hak etme” duygusuyla mücadele etti. Okunan kişisel gelişim ve finans kitapları, yaklaşımı netleştirdi.

Emeklilik sonrası deneyimler, ilişkide iletişimin önemini daha görünür kıldı. Detaylara boğulmadan ortak yaşam vizyonu kurmak, beklentileri açıkça dile getirmek ve kişisel gelişime yatırım yapmak temel ilkelere dönüştü. Çift, erken emekliliğin tüm sorunları çözmediğini vurguluyor. Zaman özgürlüğü, üzerinde çalışılmayan meseleleri büyütebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın