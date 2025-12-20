Tasarrufu Oyuna Çevirdiler: 2 Milyon Euro'ya Ulaştılar! 40 Yaşlarında Emekli Oldular

Tasarruf kadar gelir yönetimi de kritik rol oynadı. Katie aktüer olarak yıllık 66 bin euro'ya yakın kazanç sağladı. Alan sunum eğitmeni kimliğiyle 70 bin euro civarında gelir elde etti. Kazancın önemli bölümü düşük maliyetli küresel endeks fonlarına yönlendirildi.

Karmaşık al-sat stratejileri tercih edilmedi. Uzun vadeli, otomatik büyüyen portföy mantığı benimsendi. Hedef, yaş takvimine kilitlenmek yerine giderleri karşılayacak net rakama ulaşmaktı. Finansal bağımsızlık, tarih değil matematik meselesi olarak ele alındı.