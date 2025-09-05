Kalbimizde Yeri Çok Ayrı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Barış Manço

Türk müziğinin belki de en özel, en çok sevilen isimlerinden biri. Sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir yol gösterici, bir dosttu. Barış Manço, hem Anadolu ezgilerini hem de Batı müziğinin enerjisini bir araya getirerek yepyeni bir yol açtı. Onun şarkılarıyla büyüdük, gönlümüzde ayrı bir yere koyduk.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da milyonlarca insanın sevgisini kazanan Barış Manço, müziğiyle ve kişiliğiyle kalbimize kazındı.

Bu hafta Müziğin Efsanelerinde, kalbimizde yeri her zaman çok ayrı olan Barış Manço var!