Kalbimizde Yeri Çok Ayrı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Barış Manço

Ceren Özer
05.09.2025 - 18:32

Türk müziğinin belki de en özel, en çok sevilen isimlerinden biri. Sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir yol gösterici, bir dosttu. Barış Manço, hem Anadolu ezgilerini hem de Batı müziğinin enerjisini bir araya getirerek yepyeni bir yol açtı. Onun şarkılarıyla büyüdük, gönlümüzde ayrı bir yere koyduk.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da milyonlarca insanın sevgisini kazanan Barış Manço, müziğiyle ve kişiliğiyle kalbimize kazındı.

Bu hafta Müziğin Efsanelerinde, kalbimizde yeri her zaman çok ayrı olan Barış Manço var!

Müziğe ilgisi daha çocuk yaşlarda başladı.

Müziğe ilgisi daha çocuk yaşlarda başladı.

2 Ocak 1943’te İstanbul’da doğan Barış Manço, aslında çok küçük yaşlardan itibaren müziğe gönül vermişti. İlkokulda mandolin çalmaya başlaması, onun hayatında yepyeni bir dünyanın kapısını araladı. Lise yıllarında müziğe olan ilgisi daha da arttı ve arkadaşlarıyla birlikte kurduğu amatör gruplarla sahneye ilk adımlarını attı. Henüz o dönemlerde uzun saçları, farklı tavırları ve sıra dışı görünüşüyle dikkat çekiyordu. Barış Manço’nun gençliğinde sahneye olan tutkusu, onu sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda Türkiye’nin ileride en çok konuşulacak kültürel figürlerinden biri haline getireceğinin de ilk işaretiydi.

Gençlik yıllarında Paris’e giderek müzik vizyonunu genişletti.

Türkiye’ye dönüşüyle Anadolu Rock akımının öncülerinden biri oldu.

1970’lerde gençlerin idolü haline gelirken halkın sanatçısı oldu.

1979’da çıkardığı “Yeni Bir Gün” albümü kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

1980’lerde televizyon programıyla “Barış Abi” kimliğini kazandı.

Şarkılarındaki mizah ve hayat dersleri onu benzersiz kıldı.

Kültürel bir elçi olarak dünyayı gezdi ve Türkiye’yi tanıttı.

Kültürel bir elçi olarak dünyayı gezdi ve Türkiye’yi tanıttı.

Dönence Dünya Turu programı sayesinde 100’den fazla ülke gezen Barış Manço, gittiği her yerde Türk kültürünü tanıttı. Anadolu’nun geleneklerini, yemeklerini, halk hikâyelerini milyonlara ulaştırdı. Dünyanın dört bir yanında insanlar onu Türkiye’nin yüzü olarak tanıdı. Bu yönüyle Barış Manço yalnızca bir sanatçı değil, bir kültür elçisi oldu.

1990’larda da üretmeye devam ederek kuşaklar arası bağ kurdu.

1999’da aramızdan ayrıldı ama hatırası hep yaşayacak.

