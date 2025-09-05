Kalbimizde Yeri Çok Ayrı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Barış Manço
Türk müziğinin belki de en özel, en çok sevilen isimlerinden biri. Sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir yol gösterici, bir dosttu. Barış Manço, hem Anadolu ezgilerini hem de Batı müziğinin enerjisini bir araya getirerek yepyeni bir yol açtı. Onun şarkılarıyla büyüdük, gönlümüzde ayrı bir yere koyduk.
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da milyonlarca insanın sevgisini kazanan Barış Manço, müziğiyle ve kişiliğiyle kalbimize kazındı.
Bu hafta Müziğin Efsanelerinde, kalbimizde yeri her zaman çok ayrı olan Barış Manço var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müziğe ilgisi daha çocuk yaşlarda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gençlik yıllarında Paris’e giderek müzik vizyonunu genişletti.
Türkiye’ye dönüşüyle Anadolu Rock akımının öncülerinden biri oldu.
1970’lerde gençlerin idolü haline gelirken halkın sanatçısı oldu.
1979’da çıkardığı “Yeni Bir Gün” albümü kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1980’lerde televizyon programıyla “Barış Abi” kimliğini kazandı.
Şarkılarındaki mizah ve hayat dersleri onu benzersiz kıldı.
Kültürel bir elçi olarak dünyayı gezdi ve Türkiye’yi tanıttı.
1990’larda da üretmeye devam ederek kuşaklar arası bağ kurdu.
1999’da aramızdan ayrıldı ama hatırası hep yaşayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın